창립 100주년 맞은 두아스 호다스, DR 플레이버즈 앤 인그리디언츠로 사명 바꾸고 새로운 성장 역사 예고

자라구아 두 술, 브라질, 2025년 12월 2일 /PRNewswire/ -- 브라질 산타 카타리나주 자라구아 두 술에서 창립한 다국적 기업 두아스 호다스(Duas Rodas)가 창사 100주년을 기념해 DR 플레이버즈 앤 인그리디언츠(DR Flavors & Ingredients)로 사명을 변경하고 새로운 역사를 시작했다. 이번 사명 변경은 국내외에서 혁신을 추구하면서 성장을 거듭해 온 활기찬 여정을 자축함과 동시에, 식음료 산업용 향료, 식물 추출물 및 제품 분야의 라틴 아메리카 지역 선두 기업으로 확고히 자리매김하는 데 목적을 두고 있다.

DR 플레이버즈 앤 인그리디언츠는 브라질(산타 카타리나, 상파울루, 세르지피), 멕시코, 칠레, 콜롬비아에 제조 시설을 건립하고 독일, 폴란드, 중국, 미국의 지사, 기술 센터, 물류 센터를 운영하는 등 8개 국가에 사업 기반을 구축했다. 이 회사는 70여 개국에 제품을 선보이며, '미각을 일깨우고, 새로운 가치를 창출하며, 책임감을 가지고 식품의 밝은 미래를 선도하는 솔루션으로 사람과 브랜드를 연결한다'는 확고한 목표를 향해 나아가고 있다.

새로운 사명은 창립 취지를 유지한 채 지속해 온 자연스러운 발전의 결실이라 할 수 있다. DR 플레이버즈 앤 인그리디언츠라는 새로운 사명에는 인간 중심적 소통과 식품의 감각적 측면을 강조하는 전략적 방향성이 반영되었다. 이는 세계 식품 업계의 트렌드와도 일맥상통한다.

이 회사의 이미지 쇄신과 지속적인 성장 노력은 레오나르도 파우스토 집프(Leonardo Fausto Zipf) 이사장과 로즈메리 프랑세네르(Rosemeri Francener) CEO가 진두지휘하고 있다. 파우스토 집프 이사장은 "오늘날의 DR 플레이버즈 앤 인그리디언츠는 투철한 사명감, 통찰력, 확고한 의지를 지닌 인재들의 노력이 빚어낸 결과물이다. 우리는 근본적인 정체성을 유지하면서 슬기롭게 진화를 거듭해 왔다. 우리는 앞으로도 미래에 집중하되, 오늘의 DR 플레이버즈 앤 인그리디언가 있게 해준 근본적인 가치관을 변함없이 유지할 것이다"라고 전했다.

로즈메리 프랑세네르 CEO는 회사의 새로운 역사에 수반되는 책임감을 거듭 강조했다. 그녀는 "창립 100주년을 맞이한 것은 흔치 않은 업적이다. 하지만 그보다 더 중요한 것은 책임감이다. 우리는 창립 취지에 대한 집중력, 목적의식, 열정을 밑거름 삼아 성장을 거듭하면서 자랑스러운 역사를 이어왔다. 그리고 이제 우리는 새로운 성공의 역사를 시작하려 한다"라고 힘주어 말했다.

SOURCE Duas Rodas