Antaisolar presenta una solución de sistema de seguimiento para instalaciones agropecuarias con energía fotovoltaica en Intersolar Europe 2026

XIAMEN, China, 4 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Antaisolar, líder experta en soluciones de sistemas de montaje para energía fotovoltaica , presentó su solución de sistema de seguimiento para instalaciones agropecuarias con energía fotovoltaica en Intersolar Europe 2026, que se celebró en Múnich, Alemania el 25 de junio. Este lanzamiento representa una ampliación estratégica de las aplicaciones en suelo y en tejados al segmento de energía fotovoltaica para instalaciones agropecuarias de gran potencial, lo que refuerza la ventaja tecnológica de Antaisolar en proyectos solares integrales.

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Optimizar el valor del suelo con energía fotovoltaica para instalaciones agropecuarias

Presentada por el director técnico mundial, Emmanuele Chiappori, el 23 de junio, la nueva solución aprovecha la sinergia "1+1>2" entre las ventas de energía solar y el rendimiento agrícola. El sombreado de paneles reduce la evaporación del suelo, lo que favorece una agricultura que ahorra agua y, al mismo tiempo, genera un doble beneficio económico. El sistema de seguimiento para instalaciones agropecuarias con energía fotovoltaica ofrece una altura libre flexible de entre 1,3 y 5 metros para adaptarse al crecimiento de los cultivos y a la maquinaria de gran tamaño. Sus cimientos de pilotes de dos secciones mejora considerablemente la resistencia de arranque y capacidad portante, lo que garantiza la estabilidad frente a vientos fuertes y al asentamiento del terreno. El sistema de control SmartTrail cuenta con un "modo de cosecha" específico que permite el acceso lateral sin obstáculos de la maquinaria, además de un mecanismo de protección contra las inclemencias meteorológicas de cuatro niveles que protege frente a vendavales, nieve, inundaciones y granizo. Totalmente compatible con toda la línea de productos de sistemas de seguimiento de Antaisolar, la solución garantiza amplia aplicabilidad y fácil escalabilidad.

Además de hardware, Antaisolar ofrece servicios integrales, que incluyen ingeniería a medida para cada proyecto, formación en el sitio para la instalación, puesta en marcha y asistencia local rápida, desde la selección del sistema hasta el mantenimiento y la explotación a largo plazo, lo que garantiza una ejecución confiable del proyecto.

Exposición de productos complementarios

Junto con el lanzamiento del sistema de seguimiento para instalaciones agropecuarias con energía fotovoltaica, Antaisolar presentó su sistema de seguimiento emblemático de la gama 1P, el AT-Spark, con el sistema de control de seguimiento inteligente SmartTrail, que cuenta con un diseño de tubos octogonales y doble rodamiento, que ofrece un 40 % más de rigidez y un 50 % más de resistencia. Además, se presentaron las series ALTRA para instalación en tejados y ALTIMA para instalación en suelo, así como la herramienta de diseño SolarAid, lo que destacó el enfoque integral de la empresa ante diversos escenarios de aplicación.

Antaisolar ocupa el puesto n.° 7 en el ranking mundial "TOP 10" de seguidores fotovoltaicos de Wood Mackenzie para 2026 y está reconocido como fabricante mundial de seguidores de clase A, mantiene su misión de "Crear un mundo más ecológico" y sigue comprometida con impulsar la transición energética mundial hacia una economía baja en carbono a través de diversas aplicaciones solares.

Más información acerca de Antaisolar: antaisolar.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3002928/image1.jpg

FUENTE Antai Solar