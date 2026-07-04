Antaisolar รุกตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่เกษตรกรรม เปิดตัวระบบติดตามดวงอาทิตย์ Agri-PV ในงาน Intersolar Europe 2026

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Antai Solar

04 Jul, 2026, 23:07 CST

เซี่ยเหมิน, จีน, 4 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Antaisolar ผู้นำด้านโซลูชันโครงสร้างติดตั้งแผงโซลาร์ (PV) อัจฉริยะระบบดิจิทัล ได้เปิดตัวโซลูชันระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับโครงการเกษตร-โซลาร์เซลล์ หรือ Agri-PV Tracking System Solution ที่มหกรรม Intersolar Europe 2026 ณ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา การเปิดตัวครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายกลยุทธ์ของบริษัทฯ จากเดิมที่มุ่งเน้นการติดตั้งบนพื้นดินและบนหลังคา ไปสู่ภาคการเกษตรผสมผสานโซลาร์เซลล์ (Agri-PV) ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพเติบโตสูง พร้อมทั้งตอกย้ำความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของ Antaisolar ที่ตอบโจทย์โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ได้ในทุกรูปแบบ

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(PRNewsfoto/Antai Solar)
(PRNewsfoto/Antai Solar)

เพิ่มมูลค่าที่ดินให้เต็มศักยภาพ ด้วยระบบ Agri-PV

คุณ Emmanuele Chiappori ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคระดับโลก ได้เผยโฉมโซลูชันใหม่นี้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งผสานพลังขับเคลื่อนในรูปแบบ "1+1>2" ระหว่างรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและผลผลิตทางการเกษตร โดยร่มเงาจากแผงโซลาร์เซลล์จะช่วยลดการระเหยของน้ำในดิน ตอบโจทย์การทำเกษตรกรรมแบบประหยัดน้ำ พร้อมสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสองต่อในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ระบบติดตามดวงอาทิตย์ Agri-PV ของ Antaisolar สามารถปรับระยะความสูงจากพื้นดินได้ยืดหยุ่นตั้งแต่ 1.3 ไปจนถึง 5 เมตร ตามการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกและเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ในส่วนของโครงสร้างนั้น ฐานรากเสาเข็มแบบสองส่วนก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานแรงดึงและรองรับน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยม มั่นใจได้ในความเสถียรปลอดภัยแม้ต้องเผชิญลมกระโชกแรงหรือปัญหาดินทรุดตัว ยิ่งไปกว่านั้น ระบบควบคุมอัจฉริยะ SmartTrail ยังมาพร้อม "โหมดเก็บเกี่ยว" เพื่อเปิดทางให้เครื่องจักรเข้าทำงานด้านข้างได้อย่างไม่มีสิ่งกีดขวาง รวมถึงระบบป้องกันสภาพอากาศแปรปรวนถึง 4 ระดับ เพื่อรับมือกับพายุ หิมะ น้ำท่วม และลูกเห็บ โซลูชันนี้สามารถใช้งานร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบติดตามดวงอาทิตย์ทั้งหมดของ Antaisolar ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงรองรับการใช้งานได้หลากหลายและขยายระบบได้อย่างคล่องตัว

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นแล้ว Antaisolar ยังพร้อมมอบบริการแบบครบวงจร ทั้งการออกแบบทางวิศวกรรมที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการ การฝึกอบรมหน้างานสำหรับการติดตั้งและทดสอบระบบ ตลอดจนการสนับสนุนจากทีมงานในท้องถิ่นที่รวดเร็วฉับไว ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกสรรระบบไปจนถึงการบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง (O&M) ในระยะยาว เพื่อรับประกันความสำเร็จและความมั่นคงในการดำเนินโครงการ

ขนทัพนวัตกรรมร่วมจัดแสดงอย่างครบครัน

นอกเหนือจากการเปิดตัวระบบ Agri–PV แล้ว Antaisolar ยังได้นำ AT–Spark ซึ่งเป็นระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 1P ระดับเรือธง มาร่วมจัดแสดงคู่กับระบบควบคุมอัจฉริยะ SmartTrail โดยนวัตกรรมนี้โดดเด่นด้วยการใช้คานท่อทรงแปดเหลี่ยมและดีไซน์แบริ่งคู่ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านทานการบิดตัวขึ้นถึง 40% และเพิ่มความแข็งแกร่งมากถึง 50% นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำเสนอโครงสร้างติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาในซีรีส์ ALTRA โครงสร้างติดตั้งบนพื้นดินในซีรีส์ ALTIMA รวมถึงเครื่องมือออกแบบ SolarAid ซึ่งช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมและตอบโจทย์การใช้งานรูปแบบต่าง ๆ

ด้วยผลงานความสำเร็จในการครองอันดับ 7 จากทำเนียบท็อป 10 ผู้ผลิตระบบติดตามดวงอาทิตย์ ประจำปี 2569 โดย Wood Mackenzie ทั้งยังเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ผลิตระบบติดตามดวงอาทิตย์ระดับ A–Class ของโลก Antaisolar ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจตามพันธกิจ "Raise a Green World" โดยมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่หลากหลาย เพื่อเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานคาร์บอนต่ำทั่วโลก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Antaisolar ได้ทาง antaisolar.com

SOURCE Antai Solar

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