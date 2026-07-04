Antaisolar presenta su solución de sistema de seguimiento Agri-PV en Intersolar Europe 2026

XIAMEN, China, 4 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Antaisolar, empresa líder en soluciones de sistemas de montaje fotovoltaico (FV) digitales e inteligentes , ha dado a conocer hoy su solución de sistema de seguimiento Agri-PV en Intersolar Europe 2026, celebrada en Múnich, Alemania, el 25 de junio. Este lanzamiento marca una expansión estratégica desde las aplicaciones terrestres y en tejados hacia el segmento agrícola fotovoltaico de alto potencial, reforzando la ventaja tecnológica de Antaisolar en proyectos solares integrales.

Maximizando el valor de la tierra con Agri-PV

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Presentada por el director técnico global, Emmanuele Chiappori, el 23 de junio, la nueva solución aprovecha la sinergia "1+1>2" entre la venta de energía solar y el rendimiento agrícola. El sombreado de los paneles reduce la evaporación del suelo, lo que favorece una agricultura que ahorra agua y genera un doble beneficio económico. El sistema de seguimiento Agri-PV de Antaisolar ofrece una altura libre flexible de 1,3 a 5 metros para adaptarse al crecimiento de los cultivos y a la maquinaria pesada. Su Sistema de pilares de dos secciones mejora significativamente la resistencia a la extracción y la capacidad de carga, garantizando la estabilidad frente a fuertes vientos y asentamientos del terreno. El sistema de control SmartTrail cuenta con un "modo de cosecha" específico para el acceso lateral sin obstáculos de la maquinaria, además de un mecanismo de protección contra la intemperie de cuatro niveles contra vendavales, nieve, inundaciones y granizo. Totalmente compatible con toda la gama de seguidores solares de Antaisolar, la solución garantiza una amplia aplicabilidad y una fácil escalabilidad.

Más allá del hardware, Antaisolar ofrece servicios integrales, incluyendo ingeniería personalizada para cada proyecto, capacitación in situ para la instalación y puesta en marcha, y soporte local rápido desde la selección del sistema hasta el mantenimiento y operación a largo plazo, garantizando una ejecución fiable del proyecto.

Presentación de productos complementarios

Junto con el lanzamiento de Agri-PV, Antaisolar exhibió su seguidor solar insignia 1P, el AT-Spark con el sistema de control de seguimiento inteligente SmartTrail, que cuenta con un tubo octogonal y un diseño de doble rodamiento para una rigidez un 40% mayor y una resistencia un 50% superior. También se presentaron las series ALTRA para techos y ALTIMA para montaje en tierra, así como la herramienta de diseño SolarAid, destacando el enfoque integral de la compañía para diversos escenarios de aplicación.

Clasificada en el puesto número 7 del TOP 10 mundial de seguidores solares fotovoltaicos de Wood Mackenzie para 2026 y reconocida como fabricante global de seguidores solares de Clase A, Antaisolar mantiene su misión de "Construir un mundo verde", y sigue comprometida con impulsar la transición energética global baja en carbono a través de diversas aplicaciones solares.

Más información sobre Antaisolar: antaisolar.com

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