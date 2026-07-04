Antaisolar Melancarkan Penyelesaian Sistem Penjejak Agri-PV di Intersolar Europe 2026

XIAMEN, China, 4 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Antaisolar, pakar terkemuka dalam penyelesaian sistem pemasangan fotovolta (PV) digital dan pintar , telah melancarkan Penyelesaian Sistem Penjejak Agri-PV pada Intersolar Europe 2026 yang berlangsung di Munich, Jerman pada 25 Jun. Pelancaran tersebut menandakan pengembangan strategik daripada aplikasi pemasangan di atas tanah dan bumbung kepada segmen agri-PV yang berpotensi tinggi, sekali gus mengukuhkan kelebihan teknologi Antaisolar merentas projek solar bagi semua senario aplikasi.

Memaksimumkan Nilai Tanah dengan Agri-PV

Penyelesaian baharu itu diperkenalkan oleh Pengarah Teknikal Global, Emmanuele Chiappori, pada 23 Jun, dengan memanfaatkan sinergi "1+1>2" antara hasil jualan tenaga solar dan hasil pertanian.

Lindungan bayang-bayang daripada panel solar mengurangkan kadar penyejatan tanah, sekali gus menyokong amalan pertanian yang menjimatkan penggunaan air sambil menghasilkan pulangan ekonomi berganda. Sistem Penjejak Agri-PV Antaisolar menawarkan ketinggian kelegaan tanah yang fleksibel antara 1.3 meter hingga 5 meter bagi menampung pertumbuhan tanaman dan penggunaan jentera pertanian bersaiz besar. Asas cerucuk dua bahagian memberikan peningkatan ketara rintangan terhadap daya tarikan keluar dan kapasiti galas beban, sekali gus memastikan kestabilan ketika berdepan angin kencang dan mendapan tanah. Sistem kawalan SmartTrail dilengkapi "mod penuaian" khusus yang membolehkan jentera bergerak secara melintang tanpa sebarang halangan, di samping mekanisme perlindungan cuaca empat peringkat bagi menghadapi angin ribut, salji, banjir dan hujan batu. Penyelesaian ini juga serasi sepenuhnya dengan keseluruhan portfolio sistem penjejak Antaisolar, sekali gus memastikan kebolehgunaan yang meluas dan kemudahan untuk diperluas mengikut keperluan.

Selain perkakasan, Antaisolar turut menawarkan perkhidmatan hujung ke hujung, termasuk kejuruteraan tersuai mengikut keperluan setiap projek, latihan pemasangan dan pentauliahan di lokasi, dan sokongan tempatan yang pantas bermula daripada pemilihan sistem sehingga operasi dan penyelenggaraan (O&M) jangka panjang, sekali gus menjamin pelaksanaan projek yang boleh dipercayai.

Pameran Produk Pelengkap

Selain pelancaran Agri-PV, Antaisolar turut mempamerkan sistem penjejak utama jenis 1P, AT-Spark, yang dilengkapi Sistem Kawalan Penjejakan Pintar SmartTrail, menampilkan reka bentuk tiub oktagon dan galas berkembar yang memberikan 40 peratus kekakuan yang lebih tinggi serta 50 peratus kekuatan yang lebih besar. Siri pemasangan atas bumbung ALTRA, siri pemasangan atas tanah ALTIMA, serta alat reka bentuk SolarAid turut dipamerkan, sekali gus menyerlahkan pendekatan menyeluruh syarikat dalam memenuhi pelbagai senario aplikasi.

Menduduki tempat No. 7 dalam senarai TOP10 Global PV Tracker 2026 oleh Wood Mackenzie dan diiktiraf sebagai pengeluar sistem penjejak Kelas-A Global, Antaisolar terus berpegang kepada misinya "Raise a Green World", sambil kekal komited untuk memacu peralihan tenaga rendah karbon di peringkat global menerusi pelbagai aplikasi tenaga solar.

Ketahui lebih lanjut mengenai Antaisolar: antaisolar.com

SOURCE Antai Solar