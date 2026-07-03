Intersolar 2026 高光集錦 | 安泰新能源發佈農光跟蹤系統解決方案，攜全場景光伏支架共築歐洲綠能未來

從屋頂到地面，再到農光互補，安泰新能源不斷拓寬產品應用場景邊界。6 月 23 日上午，安泰新能源全球技術總監 EMMANUELE CHIAPPORI 在展台正式發佈了安泰新能源農光跟蹤系統解決方案。

Emmanuele 在演講中指出，農光互補模式通過售電收入與農業產出的有機結合，實現「1+1>2」的雙重經濟收益，在最大化土地價值的同時，組件遮陰可有效減少土壤水分蒸發，助力節水農業發展，實現生態增值。針對這一場景，安泰新能源推出定制化農光跟蹤系統解決方案。該系統支持 1.3 至 5 米離地高度靈活定制，為農作物生長與農機作業預留充足空間；採用兩段式樁基設計，顯著增強結構抗拔力與承載力，有效應對強風、沉降等複雜地質與氣候挑戰。智能控制層面，SmartTrail 電控系統搭載專屬「收割模式」，為大型農機提供無障礙橫向作業空間，同時內置四重天氣保護機制，可從容應對大風、大雪、洪水、冰雹等極端氣候條件。目前，該解決方案已可適配安泰新能源全系跟蹤產品，具備廣泛的應用兼容性與推廣價值。

農光互補項目的順利落地，離不開高度協同的現場支持與全週期服務能力。安泰新能源提供覆蓋項目全生命週期的服務體系：高度定制化設計，為每個項目提供專屬技術方案；專業施工支持，為施工人員提供從安裝、調試到軟件操作的全方位培訓；本地團隊快速響應，從系統選型到長期運維全程陪伴，確保項目穩定運行。

拓寬應用邊界，全場景解決方案驚艷亮相

本次德國展安泰新能源展出了搭載SmartTrail智能跟蹤控制系統的1P旗艦智能跟蹤系統AT-Spark。旗艦1P跟蹤支架AT‑Spark依托自研八角管設計與雙球形軸承構造，結構比剛度提升40%，比強度提升50%。同時，力學性能大幅優化，適配超長陣列，降本增效、適配複雜地形與極端氣候。而SmartTrail智能跟蹤控制系統兼容全系跟蹤支架，依托多維度輻照算法優化追日角度，搭配多重防護機制保障極端工況下電站穩定發電。

除跟蹤以外，安泰還展出了其兩大產品線，ALTRA全系列屋頂光伏支架，以及ALTIMA系列地面光伏支架。ALTRA系列產品適配各類型屋頂場景和陽台場景，安裝便捷，結構穩定。ALTIMA系列產品經久耐用，適配各類氣候和土壤環境，為客戶提供多樣選擇。除硬件以外，安泰新能源還展出了其屋頂設計工具SolarAid，客戶通過輸入項目地地址和條件即可自動獲取項目設計和boom表，極大提升客戶工作效率。

趣味互動點燃現場，品牌活力閃耀慕尼黑

除硬核的產品技術展示與重磅戰略簽約外，安泰新能源在展會現場特別設置了 Happy Hour 環節，為到場客戶提供地道德式啤酒，在輕鬆氛圍中展開深度交流；同期舉辦的轉盤抽獎互動亦吸引大量觀眾駐足參與，現場氣氛熱烈。通過沉浸式體驗與趣味互動形式，安泰新能源將品牌溫度與技術實力深度融合，進一步強化了與歐洲客戶的情感連接與品牌認知。

2026 Intersolar Europe 已圓滿落幕，未來，安泰新能源將繼續與全球合作夥伴攜手，深耕光伏支架領域，始終以「撐起綠能世界」為企業使命，推動新能源產業數智化融合發展，助力世界範圍內的能源綠色低碳轉型。

SOURCE Antai Solar