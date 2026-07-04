Antaisolar stellt auf der Intersolar Europe 2026 eine Nachführsystem-Lösung für die Landwirtschaft mit Photovoltaik vor

XIAMEN, China, 4. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Antaisolar, ein führender Experte für digitale und intelligente Lösungen im Bereich der Photovoltaik (PV)-Montagesysteme , stellte am 25. Juni auf der Intersolar Europe 2026 in München seine Agri-PV Tracking System Solution, eine Nachführsystem-Lösung für die Landwirtschaft mit Photovoltaik vor. Die Markteinführung markiert eine strategische Erweiterung von Freiflächen- und Dachanlagen hin zum vielversprechenden Agri-PV-Segment und stärkt damit den technologischen Vorsprung von Antaisolar bei Solarprojekten aller Art.

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Maximierung des Bodenwerts mit Agri-PV

Die neue Lösung, die am 23. Juni vom globalen technischen Direktor Emmanuele Chiappori vorgestellt wurde, nutzt die „1+1>2"-Synergie zwischen Solarstromverkauf und landwirtschaftlichem Ertrag. Die Beschattung durch die Paneele verringert die Bodenverdunstung, fördert eine wassersparende Landwirtschaft und sorgt gleichzeitig für einen doppelten wirtschaftlichen Nutzen. Das Agri-PV Tracking System von Antaisolar bietet einen flexiblen Freiraum von 1,3 bis 5 Metern, um dem Wachstum der Pflanzen und dem Einsatz großer Maschinen Rechnung zu tragen. Sein zweiteiliges Pfahlfundament erhöht die Ausreißfestigkeit und Tragfähigkeit erheblich und gewährleistet so Stabilität bei starkem Wind und Bodensetzungen. Das SmartTrail-Steuerungssystem verfügt über einen speziellen „Erntemodus" für einen ungehinderten seitlichen Zugang zu den Maschinen sowie über einen vierstufigen Wetterschutzmechanismus gegen Sturm, Schnee, Überschwemmungen und Hagel. Die Lösung ist vollständig kompatibel mit dem gesamten Nachführsystem-Portfolio von Antaisolar und gewährleistet somit eine breite Anwendbarkeit sowie eine einfache Skalierbarkeit.

Über die Hardware hinaus bietet Antaisolar End-to-End-Dienstleistungen an, darunter projektbezogene Sonderanfertigungen, Schulungen vor Ort für die Installation und Inbetriebnahme sowie schnellen Support vor Ort – von der Anlagenauswahl bis hin zur langfristigen Betriebsführung und Wartung –, wodurch eine zuverlässige Projektabwicklung gewährleistet wird.

Präsentation ergänzender Produkte

Neben der Einführung von AgriPV stellte Antaisolar seinen 1P-Flaggschiff-Tracker ATSpark mit dem intelligenten Nachführsystem SmartTrail vor, der sich durch eine achteckige Rohrkonstruktion und ein Doppellager-Design auszeichnet, wodurch eine um 40 % höhere Steifigkeit und eine um 50 % höhere Festigkeit erreicht werden. Zudem wurden die Serien ALTRA für Dachanlagen und ALTIMA für Freiflächenanlagen sowie das SolarAid-Planungstool vorgestellt, wodurch der ganzheitliche Ansatz des Unternehmens für vielfältige Anwendungsszenarien verdeutlicht wurde.

Antaisolar, das auf Platz 7 der globalen PV-Tracker-TOP10 von Wood Mackenzie für das Jahr 2026 rangiert und als Tracker-Hersteller der globalen Klasse A anerkannt ist, hält an seiner Mission „Raise a Green World" (Eine grüne Welt schaffen) fest und setzt sich weiterhin dafür ein, die weltweite Energiewende hin zu einer kohlenstoffarmen Energieversorgung durch vielfältige Solaranwendungen voranzutreiben.

Erfahren Sie mehr über Antaisolar: antaisolar.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3002928/image1.jpg