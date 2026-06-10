Antaisolar presenta su solución de seguimiento 2P mejorada en la SNEC 2026, con lo que consolida múltiples alianzas mundiales

XIAMEN, China, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Antaisolar, líder experto en soluciones de sistemas de montaje fotovoltaico (FV) digitales e inteligentes , recién clasificada en el puesto número 7 del TOP10 mundial de seguidores fotovoltaicos de 2026 de Wood Mackenzie y nombrada fabricante de seguidores de Clase A Global, presentó su renovada cartera de productos en la 19° Exposición SNEC en Shanghái. Antaisolar presentó su seguidor multitracción 2P mejorado TAI-Universal, su seguidor 1P insignia AT-Spark y las soluciones completas ALTRA-ROOF, los que ponen de manifiesto el compromiso de Antaisolar con la investigación y el desarrollo de productos de alto nivel en diversas aplicaciones solares.

Mejoras en toda la línea de productos

La atención se centró en el recientemente mejorado seguidor multitracción 2P TAI-Universal, el cual fue presentado por primera vez al público en la SNEC 2026. El renovado sistema de seguimiento TAI-Universal cuenta con estructuras principales y puntos de unión reforzados, lo que le permite soportar tramos de hasta 80 metros y posee una resistencia al viento de 60 m/s. Estas mejoras ayudan a reducir el número de pilotes y el costo nivelado de la energía (LCOE, por sus siglas en inglés) del proyecto.

El seguidor 1P insignia AT-Spark ofrece un aumento del 40 % en la rigidez estructural y un 50 % más de resistencia, por lo que es ideal para proyectos de gran envergadura y en terrenos accidentados. El sistema ALTRA-ROOF, equipado con la tecnología de instalación rápida Snapfit, ofrece opciones de diseño flexibles y estabilidad mejorada, lo que garantiza un rendimiento confiable en instalaciones fotovoltaicas distribuidas.

Reconocimientos y certificaciones de la industria obtenidos

El compromiso de Antaisolar con la calidad de sus productos ha sido reconocido por organismos independientes del sector. El 3 de junio, Antaisolar firmó un acuerdo estratégico con TÜV Rheinland para certificaciones de acceso al mercado del Reino Unido y una cooperación de ESG con TÜV SÜD, lo que aumenta la credibilidad del producto. El 4 de junio, el sistema ALTRA-METAL (sistema de techo metálico de doble arco) de Antaisolar obtuvo la certificación UL 2703 y el AT-Spark obtuvo la certificación IEC 62817, lo que ratifica su cumplimiento de las normas internacionales. Además, el AT-Spark fue galardonado con el premio "Gigawatt-Level Award" de la SNEC por su rendimiento superior en proyectos solares a escala de servicios públicos.

Expansión de las alianzas globales

El 4 de junio, Antaisolar firmó acuerdos estratégicos con Gebeng Energy y RAYSTECH, los que marcan hitos importantes en el Sudeste Asiático y Australia. Las alianzas contemplan un proyecto solar de más de 800 MW y la colaboración en el desarrollo de canales, la ejecución de proyectos y la promoción de mercado en Australia. Para finales de 2025, los envíos globales de Antaisolar alcanzaron los 50,1 GW en 21 países, lo que refuerza su presencia internacional y liderazgo en la industria fotovoltaica.

Con un enfoque claro en la innovación de productos, la calidad verificada y la expansión mundial, la exhibición de Antaisolar en la SNEC 2026 reafirmó su misión de "Impulsar un mundo verde" y acelerar la transición hacia la energía limpia con bajas emisiones de carbono.

FUENTE Antai Solar