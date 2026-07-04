Antaisolar apresenta solução de rastreamento para sistemas Agri-PV na Intersolar Europe 2026

XIAMEN, China, 4 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Antaisolar, referência global em soluções digitais e inteligentes de estruturas de montagem para sistemas fotovoltaicos (PV) , apresentou sua solução de rastreamento para sistemas Agri-PV durante a Intersolar Europe 2026, realizada em Munique, Alemanha, em 25 de junho. O lançamento representa uma expansão estratégica do portfólio da empresa, que passa a abranger, além das aplicações em solo e telhados, o segmento de Agri-PV, de alto potencial, reforçando a liderança tecnológica da Antaisolar em soluções solares para diferentes aplicações.

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Maximizando o aproveitamento da terra com Agri-PV

Apresentada pela Diretora Técnica Global, Emmanuele Chiappori, em 23 de junho, a nova solução explora a sinergia do conceito "1+1>2", combinando a geração de energia solar com a produtividade agrícola. O sombreamento proporcionado pelos módulos reduz a evaporação da umidade do solo, contribuindo para uma agricultura mais eficiente no uso da água e gerando um duplo retorno econômico. O sistema de rastreamento Agri-PV da Antaisolar oferece altura livre ajustável entre 1,3 e 5 metros, acomodando o crescimento das culturas e permitindo a circulação de máquinas agrícolas de grande porte. A fundação com estacas de duas seções aumenta significativamente a resistência ao arrancamento e a capacidade de carga, garantindo estabilidade mesmo sob ventos fortes e recalques do solo. O sistema inteligente de controle SmartTrail conta com um modo específico para colheita, que permite o acesso lateral desobstruído de máquinas, além de um mecanismo de proteção climática em quatro níveis contra ventos fortes, neve, enchentes e granizo. Totalmente compatível com todo o portfólio de rastreadores da Antaisolar, a solução oferece ampla versatilidade de aplicação e facilidade de escalabilidade.

Além do hardware, a Antaisolar disponibiliza um conjunto completo de serviços, incluindo engenharia personalizada para cada projeto, treinamento presencial para instalação e comissionamento, além de suporte técnico local ágil, desde a seleção da solução até a operação e manutenção (O&M) de longo prazo, garantindo a execução confiável dos projetos.

Portfólio de soluções em destaque

Além da nova solução Agri-PV, a Antaisolar apresentou seu principal rastreador de configuração 1P, o AT-Spark, equipado com o sistema inteligente de controle SmartTrail. Com estrutura de tubo octogonal e rolamento duplo, o equipamento oferece 40% mais rigidez e 50% mais resistência. Também foram apresentados a linha de estruturas para telhados ALTRA, a linha de estruturas para solo ALTIMA e a ferramenta de projeto SolarAid, reforçando a estratégia da empresa de oferecer soluções integradas para diferentes cenários de aplicação.

Classificada em 7º lugar no ranking global TOP 10 de rastreadores fotovoltaicos de 2026 da Wood Mackenzie e reconhecida como fabricante Global A-Class de rastreadores, a Antaisolar mantém sua missão de "Construir um Mundo Mais Verde" e segue comprometida em impulsionar a transição global para uma economia de baixo carbono por meio de diversas aplicações de energia solar.

Saiba mais sobre a Antaisolar: antaisolar.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3002928/image1.jpg

FONTE Antai Solar