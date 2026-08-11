Bitmine Immersion Technologies（BMNR）宣佈 ETH 持有量達 581 萬枚，加密資產及現金持有總額達 116 億美元

Bitmine 董事長 Thomas 「Tom」 Lee 表示：「《CLARITY 法案》未能在美國參議院 8 月休會前進行表決，令我們感到失望，但金融市場似乎更關注近期較為溫和的通脹和就業數據。市場預計美國聯儲局 9 月加息的機會率，已由兩週前的 75% 降至 40%。我們預期金融環境轉趨寬鬆將利好加密資產。」

Lee 續稱：「自 Bitmine 於去年 6 月 30 日轉型採用 Ethereum 儲備策略以來，每當 ETH 單月顯著跑贏 Bitcoin，Bitmine 股價通常會在隨後一個月跑贏 ETH。今年 7 月，ETH 跑贏 Bitcoin 1,100 個基點，情況與 2025 年 7 月、2025 年 12 月及 2026 年 3 月相若。在上述情況出現後，Bitmine 股價均於其後兩個月顯著跑贏 ETH。」

Lee 續稱：「我們仍然認為 Bitmine 普通股的估值偏低。公司過去一週回購了 300 萬股，自 7 月初以來累計回購逾 1,900 萬股普通股。這仍然是任何以太幣、比特幣或其他加密資產 DAT（數碼資產儲備公司）歷來進行的最大規模股份回購。」自 2026 年 7 月 1 日起，Bitmine 已根據早前獲授權的 40 億美元股份回購計劃，回購 1,910 萬股普通股。

Lee 表示：「過去一週，我們購入了 7,391 枚 ETH。自約 14 個月前，即 2025 年 6 月 30 日啟動 ETH 儲備策略以來，Bitmine 每週均有購入 ETH。」

2026 年 7 月 16 日，Bitmine 發佈了 2026 年 7 月最新一期《董事長寄語》（連結見此）。該期寄語的標題為「ETH 是化解財富恐怖谷效應的良方」。

2026 年較早時候，Bitmine 推出 MAVAN（Made in America VAlidator Network），一個機構級質押平台。MAVAN 最初為支援 Bitmine 本身的以太幣儲備而開發，現計劃擴大服務範圍，為尋求頂級質押基建的機構投資者、託管機構及生態系統合作夥伴提供服務。Bitmine 已有部分 ETH 在 MAVAN 平台上進行質押。

截至 2026 年 8 月 9 日，Bitmine 質押的 ETH 總量為 5,067,309 枚，按每枚 ETH 1,928 美元計算，價值達 98 億美元。Lee 表示：「Bitmine 質押的 ETH 數量多於全球任何其他實體。當業務達到規模，即 Bitmine 持有的 ETH 全部透過 MAVAN 及其質押合作夥伴進行質押後，預計 ETH 質押獎勵按年率計算將達 2.94 億美元，有關估算採用 BMNR 的 7 日收益率 2.63%。」

Lee 續稱：「目前預計質押收入按年率計算為 2.57 億美元。這 510 萬枚已質押 ETH，佔 Bitmine 所持 581 萬枚 ETH 的 87%。Bitmine 自營質押業務錄得的 7 日年化收益率為 2.63%。」

Bitmine 的加密資產持倉使其成為全球第 1 大 Ethereum 儲備公司，並在全球加密資產儲備公司中排名第 2，僅次於 Strategy Inc.。據報 Strategy Inc. 持有 842,138 枚 BTC，價值約 590 億美元。Bitmine 仍是全球擁有最大 ETH 儲備的企業。

Bitmine 管理層認為，《GENIUS 法案》及美國證券交易委員會（SEC）的「Project Crypto」，對 2026 年金融服務業帶來的變革，堪比美國於 1971 年 8 月 15 日採取的行動；該行動終結了布雷頓森林體系，並於 54 年前令美元脫離金本位制度。這 1971 年事件是華爾街現代化的催化劑，並造就現今多位著名華爾街巨頭和金融和支付軌道。事實證明，這些都是優於黃金的投資。

如欲查看「董事長寄語」，請瀏覽以下網站：

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

2025 財政年度全年業績簡報及企業簡報可於此處查閱：https://Bitminetech.io/investor-relations/

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關於 Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc.（紐約證券交易所代碼：BMNR）及其附屬公司（統稱「Bitmine」或「公司」）是一家區塊鏈技術基建公司，業務涵蓋機構數碼資產質押及驗證服務、比特幣挖礦，以及策略性數碼資產管理。作為全球領先的以太幣儲備公司，Bitmine 為機構投資者及公開市場參與者實行創新的數碼資產策略。公司提供機構級質押及驗證基建，藉此賺取質押獎勵及驗證收入，同時亦從事比特幣挖礦業務。Bitmine 策略性持有數碼資產，並透過有關資產產生收益，以支持流動性及資本形成。2025 年，公司擴展了區塊鏈基建能力，包括開發及部署機構級質押與驗證平台 MAVAN。公司的業務亦包括投資早期區塊鏈項目（「Moonshot」投資），以及相關的挖礦、託管和顧問服務。

如欲了解更多詳情，請關注 X：

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

前瞻性陳述

本新聞稿載有經修訂的《1995 年私人證券訴訟改革法案》所界定的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括所有並非純粹屬歷史事實的陳述，一般可透過「預期」、「預測」、「擬」、「計劃」、「相信」、「預計」、「估計」、「預報」、「目標」、「宗旨」、「可能」、「將會」、「將」、「可以」、「應該」等詞語、這些詞語的否定形式或其他類似字眼識別。本新聞稿載有的前瞻性陳述尤其包括但不限於：(i) 公司收購 ETH 總供應量 5% 的目標（「5% 煉金術」計劃），以及有關實現該目標進度的陳述；(ii) 公司的數碼資產累積及儲備策略，包括有關每週持續購入 ETH，以及公司作為全球最大 ETH 儲備公司的陳述；(iii) 公司的質押業務，包括預計年化 ETH 質押獎勵約為 2.94 億美元（假設 Bitmine 的 ETH 在業務達到規模後，全部由 MAVAN 及其質押合作夥伴進行質押）、目前預計年化質押收入約為 2.57 億美元，以及 2.63% 的 7 天年化收益率；(iv) MAVAN 擬擴展服務，以滿足機構投資者、託管機構及生態系統合作夥伴對頂尖質押基建的需求；(v) 公司規模達 40 億美元的股份回購計劃，包括有關該計劃的執行情況、規模及潛在增值效益的陳述；(vi) 管理層對公司普通股估值的看法，以及對公司股價日後相對於 ETH 和其他數碼資產表現的預期；(vii) 有關 ETH 相對於 Bitcoin 或 Nasdaq 100 指數的表現，與公司股價其後表現之間關係的預期；(viii) 有關宏觀經濟因素的影響，包括美國聯儲局政策、通脹數據及勞工市場狀況對數碼資產市場和金融環境的影響；(ix) 管理層認為《GENIUS 法案》和 SEC 的「Project Crypto」將為金融服務業帶來重大變革；(x) 有關公司投資 Eightco Holdings（納斯達克股票代碼：ORBS）可讓投資者間接投資 OpenAI 的陳述；以及 (xi) 公司 Ethereum 儲備策略和區塊鏈基建能力的未來增長、發展及策略方向。

這些前瞻性陳述涉及重大風險及不確定因素，可能導致實際結果與陳述中明示或暗示的結果存在重大差異。可能導致或促成有關差異的因素包括但不限於：數碼資產價格（包括 ETH 和 Bitcoin）的極端波動及不可預測性；影響公司普通股和 A 系列優先股交易價格的市場狀況變化；公司能否成功執行數碼資產收購策略並達成 ETH 累積目標；公司能否為業務營運、Ethereum 儲備業務、MAVAN 擴展及股份回購活動提供資金；與公司質押及驗證業務相關的營運、安全及技術風險，包括網絡故障、網絡安全漏洞及協議變更；數碼資產儲備、質押及挖礦行業的競爭；公司對主要人員（包括高級管理層）的依賴；影響美國及全球數碼資產、區塊鏈技術和質押活動的監管發展，包括《GENIUS 法案》、《CLARITY 法案》及其他待審法例和監管措施最終能否通過、如何實施及詮釋；SEC、CFTC 及其他監管機構針對數碼資產和相關業務採取的行動；與公司投資早期區塊鏈發展機會（「Moonshot」投資）相關的風險，包括對 Eightco Holdings 的投資；宏觀經濟因素，包括通脹、利率、美國聯儲局貨幣政策及影響投資者對數碼資產看法的整體經濟狀況；Ethereum 協議變更，包括質押機制、驗證者要求及獎勵架構的變更；AI 系統及其對加密貨幣市場與區塊鏈技術可能造成影響的相關風險；第三方服務供應商、交易所和託管機構的表現；公司資產集中於數碼貨幣的相關風險；以及公司提交予 SEC 的文件所述其他風險因素。

本新聞稿所載的前瞻性陳述建基於管理層截至本新聞稿發佈日期可取得的資料，並反映管理層目前的預期、估計、預測及推算，以及管理層對未來事件所作的假設和信念。實際結果可能因多項因素而與前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異，包括上述因素，以及公司於 2025 年 11 月 21 日向 SEC 提交、截至 2025 年 9 月 30 日止財政年度的 Form 10-K 年報中「風險因素」一節、公司的 Form 10-Q 季度報告，以及公司不時經修訂或更新並提交予 SEC 的其他文件所述因素。上述文件副本可於 SEC 網站 www.sec.gov 及公司網站 https://Bitminetech.io/investor- relations/查閱。前瞻性陳述僅截至其作出當日有效。除適用法律或法規另有規定外，Bitmine 明確表示不承擔任何責任或義務，因應其預期的任何變化，或任何作為前瞻性陳述依據的事件、情況或環境出現變化，而更新、修訂或補充任何前瞻性陳述。

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.