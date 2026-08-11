Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt aan dat de ETH-bezittingen zijn gestegen tot 5,81 miljoen tokens, met totale cryptobezittingen en liquide middelen van 11,6 miljard dollar.

Per 9 augustus 2026 om 18.30 uur ET bestaan de cryptobezittingen van het bedrijf uit 5.805.238 ETH tegen 1.928 dollar per ETH (volgens Coinbase), 209 Bitcoin (BTC), een belang van 180 miljoen dollar in Beast Industries en een belang van 69 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') en een totaal aan liquide middelen en verhandelbare effecten van 104 miljoen dollar. De ETH-bezittingen van Bitmine vertegenwoordigen 4,8% van het totale ETH-aanbod van 120,7 miljoen ETH.

"We zijn teleurgesteld dat de CLARITY Act niet vóór het zomerreces van de Senaat in stemming zal komen, maar de financiële markten lijken zich meer te richten op de recente zwakkere inflatie- en arbeidsmarktgegevens. De kans op een renteverhoging door de Federal Reserve in september is gedaald van 75% twee weken geleden naar 40%", verklaarde Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine. "We verwachten dat versoepelende financiële omstandigheden een rugwind zullen zijn voor crypto."

"Sinds Bitmine op 30 juni vorig jaar is overgestapt op een Ethereum-treasurystrategie, werden aanzienlijk betere prestaties van ETH ten opzichte van Bitcoin (op maandbasis) doorgaans gevolgd door een maand waarin het aandeel Bitmine beter presteerde dan ETH. "In juli presteerde ETH 1.100 basispunten beter dan Bitcoin, vergelijkbaar met juli 2025, december 2025 en maart 2026. In die gevallen presteerden de aandelen van Bitmine in de daaropvolgende twee maanden sterk beter dan ETH", vervolgde Lee.

"We blijven van mening dat de gewone aandelen van Bitmine ondergewaardeerd zijn en het bedrijf heeft de afgelopen week 3 miljoen aandelen teruggekocht, waardoor het totale aantal teruggekochte gewone aandelen sinds begin juli op meer dan 19 miljoen komt. Dit blijft de grootste aandeleninkoop ooit door een Ethereum-, Bitcoin- of andere crypto-DAT (Digital Asset Treasury)", vervolgde Lee. Sinds 1 juli 2026 heeft Bitmine 19,1 miljoen gewone aandelen teruggekocht in het kader van het eerder goedgekeurde aandeleninkoopprogramma van 4 miljard dollar.

"In de afgelopen week hebben we 7.391 ETH aangekocht. Bitmine heeft sinds de start van de ETH-treasurystrategie op 30 juni 2025, ongeveer 14 maanden geleden, elke week ETH gekocht", aldus Lee.

Op 16 juli 2026 heeft Bitmine de meest recente boodschap van de bestuursvoorzitter voor juli 2026 gepubliceerd (link hier). De titel van de boodschap luidt: "ETH is de remedie voor de Uncanny Valley of Wealth".

Eerder in 2026 lanceerde Bitmine MAVAN (het Made in America VAlidator Network), een stakingplatform van institutioneel niveau. Hoewel MAVAN oorspronkelijk werd ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmine's eigen Ethereum-treasury, is MAVAN van plan het platform uit te breiden om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners die op zoek zijn naar stakinginfrastructuur van topklasse van dienst te zijn. Een deel van Bitmine's ETH is al gestaket op het MAVAN-platform.

Op 9 augustus 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakede ETH 5.067.309 (9,8 miljard dollar bij een koers van 1.928 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaket dan enige andere partij ter wereld. Op volle schaal, wanneer alle ETH van Bitmine via MAVAN en zijn stakingpartners is gestaket, zullen de ETH-stakingbeloningen naar verwachting 294 miljoen dollar op jaarbasis bedragen (uitgaande van een zevendaags BMNR-rendement van 2,63%)", aldus Lee.

"De stakinginkomsten op jaarbasis worden nu geraamd op 257 miljoen dollar. Deze 5,1 miljoen ETH vertegenwoordigen 87% van de 5,81 miljoen ETH die Bitmine aanhoudt. De eigen stakingactiviteiten van Bitmine realiseerden een rendement over 7 dagen van 2,63% (op jaarbasis)", vervolgde Lee.

De cryptobezittingen van Bitmine maken het bedrijf tot de grootste Ethereum-treasury en de op één na grootste treasury ter wereld, na Strategy Inc., dat naar verluidt 842.138 BTC bezit met een waarde van ongeveer 59 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Het management van Bitmine is van mening dat de GENIUS Act en Project Crypto van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) in 2026 net zo ingrijpend zijn voor de financiële dienstverlening als het besluit van de Verenigde Staten van 15 augustus 1971, waarmee 54 jaar geleden een einde werd gemaakt aan het Bretton Woods-systeem en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan goud werd losgelaten. Deze gebeurtenis in 1971 vormde de katalysator voor de modernisering van Wall Street en leidde tot het ontstaan van de huidige toonaangevende spelers op Wall Street en de huidige financiële en betalingsinfrastructuur. Deze bleken uiteindelijk betere investeringen dan goud.

De boodschap van de voorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De resultatenpresentatie voor het volledige boekjaar 2025 en de ondernemingspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Over Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) en zijn dochterondernemingen ('Bitmine' of de 'onderneming') vormen een infrastructuuronderneming voor blockchaintechnologie die actief is op het gebied van institutionele staking- en validatiediensten voor digitale activa, bitcoinmining en strategisch beheer van digitale activa. Als 's werelds toonaangevende onderneming op het gebied van Ethereum-treasury's hanteert Bitmine een innovatieve strategie voor digitale activa, gericht op institutionele beleggers en deelnemers aan de openbare kapitaalmarkten. De onderneming biedt staking- en validatie-infrastructuur van institutionele kwaliteit, waarmee zij stakingbeloningen en inkomsten uit validatie genereert, en houdt zich daarnaast bezig met bitcoinmining. Bitmine houdt digitale activa aan als strategische beleggingen en genereert rendement op die activa ter ondersteuning van de liquiditeit en kapitaalvorming. In 2025 breidde de onderneming haar mogelijkheden op het gebied van blockchaininfrastructuur uit, onder meer door MAVAN, haar institutionele staking- en validatieplatform, te ontwikkelen en in gebruik te nemen. De activiteiten van de onderneming omvatten verder investeringen in veelbelovende blockchainprojecten in een vroege fase (moonshotinvesteringen), evenals aanvullende diensten op het gebied van mining, hosting en consultancy.

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Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die worden aangemerkt als 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd. Toekomstgerichte verklaringen omvatten alle verklaringen die niet uitsluitend historisch van aard zijn en die over het algemeen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'raamt', 'is van plan', 'plant', 'gelooft', 'anticipeert', 'schat', 'voorspelt', 'streeft naar', 'doelstellingen', 'kan', 'zal', 'zou', 'zou kunnen', 'zou moeten' of soortgelijke uitdrukkingen, of de ontkenning van dergelijke termen, of andere vergelijkbare terminologie. Dit persbericht bevat specifiek toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot onder meer: (i) de doelstelling van het bedrijf om 5% van de totale ETH-aanbod te verwerven (het initiatief 'Alchemy of 5%') en verklaringen over de voortgang richting deze doelstelling; (ii) de accumulatie van digitale activa en de treasurystrategie van het bedrijf, waaronder verklaringen over de voortzetting van wekelijkse ETH-aankopen en de status van het bedrijf als de grootste ETH-treasury ter wereld; (iii) de stakingactiviteiten van het bedrijf, waaronder verwachte geannualiseerde ETH-stakingbeloningen van ongeveer 294 miljoen dollar (ervan uitgaande dat de ETH van Bitmine volledig wordt gestaket door MAVAN en zijn stakingpartners op volle schaal), de huidige verwachte geannualiseerde stakinginkomsten van ongeveer 257 miljoen dollar en het rendement over 7 dagen van 2,63% (geannualiseerd); (iv) de beoogde uitbreiding van MAVAN om institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners te bedienen die op zoek zijn naar stakinginfrastructuur van topniveau; (v) het aandeleninkoopprogramma van het bedrijf ter waarde van 4 miljard dollar, waaronder verklaringen over de uitvoering, omvang en mogelijke waardeverhogende impact van een dergelijk programma; (vi) de opvattingen van het management over de waardering van de gewone aandelen van het bedrijf en verwachtingen met betrekking tot de toekomstige koersprestaties ten opzichte van ETH en andere digitale activa; (vii) verwachtingen met betrekking tot de relatie tussen de prestaties van ETH ten opzichte van Bitcoin of de Nasdaq 100 en de daaropvolgende prestaties van de aandelen van het bedrijf; (viii) verklaringen over de impact van macro-economische factoren, waaronder het beleid van de Federal Reserve, inflatiegegevens en arbeidsmarktomstandigheden, op markten voor digitale activa en financiële omstandigheden; (ix) de overtuiging van het management dat de GENIUS Act en SEC Project Crypto een transformerende impact hebben op financiële diensten; (x) verklaringen over de investering van het bedrijf in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) als een investering die indirecte blootstelling aan OpenAI biedt; en (xi) de toekomstige groei, ontwikkeling en strategische richting van de Ethereum-treasurystrategie en de blockchaininfrastructuurcapaciteiten van het bedrijf.

Deze toekomstgerichte verklaringen brengen aanzienlijke risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die hierin worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Factoren die dergelijke verschillen kunnen veroorzaken of daaraan kunnen bijdragen, omvatten onder meer, maar zijn niet beperkt tot: de extreme volatiliteit en onvoorspelbaarheid van prijzen van digitale activa, waaronder ETH en Bitcoin; veranderingen in marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelsprijs van de gewone aandelen en preferente aandelen van serie A van het bedrijf; het vermogen van het bedrijf om zijn strategie voor de verwerving van digitale activa succesvol uit te voeren en zijn doelstellingen voor de opbouw van ETH-bezittingen te behalen; het vermogen van het bedrijf om zijn bedrijfsactiviteiten, Ethereum-treasuryactiviteiten, de uitbreiding van MAVAN en aandeleninkoopactiviteiten te financieren; operationele, beveiligings- en technologische risico's verbonden aan de staking- en validatieactiviteiten van het bedrijf, waaronder netwerkstoringen, cyberbeveiligingsinbreuken en protocolwijzigingen; concurrentie in de sectoren van digitale-activatreasury's, staking en mining; de afhankelijkheid van het bedrijf van belangrijke medewerkers, waaronder de leidinggevenden; regelgevende ontwikkelingen die van invloed zijn op digitale activa, blockchaintechnologie en stakingactiviteiten in de Verenigde Staten en wereldwijd, waaronder de uiteindelijke goedkeuring, implementatie en interpretatie van de GENIUS Act, CLARITY Act en andere aanhangige wetgeving en regelgevende initiatieven; acties van de SEC, CFTC en andere toezichthoudende instanties die van invloed zijn op digitale activa en aanverwante activiteiten; risico's verbonden aan de investeringen van het bedrijf in blockchainmogelijkheden in een vroeg stadium ('moonshot'-investeringen), waaronder de investering in Eightco Holdings; macro-economische factoren, waaronder inflatie, rentetarieven, het monetaire beleid van de Federal Reserve en algemene economische omstandigheden die van invloed zijn op het beleggerssentiment ten aanzien van digitale activa; wijzigingen in het Ethereum-protocol, waaronder stakingmechanismen, vereisten voor validators en beloningsstructuren; risico's verbonden aan AI-systemen en hun mogelijke impact op cryptomarkten en blockchaintechnologie; de prestaties van externe dienstverleners, beurzen en custodians; risico's verbonden aan de concentratie van de activa van het bedrijf in digitale valuta's; en de overige risicofactoren beschreven in de documenten die het bedrijf bij de SEC heeft ingediend.

De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op informatie waarover het management beschikte op de datum van dit persbericht en weerspiegelen de huidige verwachtingen, ramingen, prognoses en voorspellingen van het management, evenals de veronderstellingen en overtuigingen van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de resultaten die in toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd op basis van een aantal factoren, waaronder de hierboven beschreven factoren en de factoren die zijn beschreven in het gedeelte Risicofactoren van het jaarverslag van het bedrijf op formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 30 september 2025, ingediend bij de SEC op 21 november 2025, de kwartaalverslagen van het bedrijf op formulier 10-Q en de overige documenten die het bedrijf bij de SEC heeft ingediend, zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van deze documenten zijn beschikbaar op de website van de SEC via [www.sec.gov] en op de website van het bedrijf via https://Bitminetech.io/investor-relations/. Toekomstgerichte verklaringen hebben uitsluitend betrekking op de datum waarop ze worden gedaan. Bitmine wijst uitdrukkelijk elke verplichting of toezegging af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, te herzien of aan te vullen om rekening te houden met wijzigingen in zijn verwachtingen of wijzigingen in gebeurtenissen, omstandigheden of situaties waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit wordt vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.