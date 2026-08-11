Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Công Bố Lượng ETH Nắm Giữ Đạt 5,81 Triệu Token, Đưa Tổng Tài Sản Tiền Mã Hóa và Tiền Mặt Lên Mức 11,6 Tỷ USD

Tính đến 18:30 ngày 9 tháng 8 năm 2026 (giờ ET), lượng tiền mã hóa mà Công Ty nắm giữ bao gồm 5.805.238 ETH với giá 1.928 USD /ET (theo Coinbase), 209 Bitcoin (BTC), 180 triệu USD cổ phần trong Beast Industries, 69 triệu USD cổ phần trong Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("các khoản đầu tư mạo hiểm") cùng tổng tiền mặt và chứng khoán có thể giao dịch là 104 triệu USD. Lượng ETH mà Bitmine nắm giữ chiếm 4,8% tổng nguồn cung ETH (120,7 triệu ETH).

"Chúng tôi thất vọng vì Đạo Luật CLARITY sẽ không được Thượng Viện bỏ phiếu trước kỳ nghỉ tháng Tám, nhưng thị trường tài chính dường như tập trung hơn vào những số liệu gần đây cho thấy lạm phát và việc làm đã hạ nhiệt. Xác suất Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm xuống còn 40%, từ mức 75% cách đây hai tuần", Chủ Tịch Bitmine Thomas "Tom" Lee cho biết. "Chúng tôi kỳ vọng điều kiện tài chính được cải thiện sẽ là động lực thúc đẩy cho tiền mã hóa."

"Kể từ khi Bitmine chuyển sang chiến lược Dự trữ Ethereum vào ngày 30 tháng 6 năm ngoái, sự tăng trưởng vượt trội của ETH so với Bitcoin (hàng tháng) thường kéo theo việc cổ phiếu của Bitmine tăng trưởng vượt trội hơn ETH trong tháng tiếp theo. Trong tháng 7, ETH vượt trội so với Bitcoin 1.100bp, tương tự như vào tháng 7/2025, tháng 12/2025 và tháng 3/2026. Trong những trường hợp đó, cổ phiếu Bitmine đã có mức tăng vượt trội đáng kể so với ETH trong hai tháng tiếp theo", ông Lee nói thêm.

"Chúng tôi tiếp tục cho rằng cổ phiếu phổ thông của Bitmine đang bị định giá thấp, và trong tuần qua, Công Ty đã mua lại 3 triệu cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu phổ thông được mua lại lên hơn 19 triệu cổ phiếu kể từ đầu tháng 7." Đây vẫn là thương vụ mua lại lớn nhất từng được thực hiện bởi bất kỳ công ty Dự Trữ Tài Sản Kỹ Thuật Số (DAT) nào thuộc mảng Ethereum, Bitcoin hoặc tiền mã hóa", ông Lee tiếp tục. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bitmine đã mua lại 19,1 triệu cổ phiếu phổ thông theo chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 4 tỷ USD đã được phê duyệt trước đó.

"Trong tuần qua, chúng tôi đã tích lũy thêm 7.391 ETH. Kể từ khi khởi động Chiến Lược Kho Tiền ETH vào ngày 30 tháng 6 năm 2025, khoảng 14 tháng trước, Bitmine vẫn đều đặn mua thêm ETH mỗi tuần", ông Lee chia sẻ.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 2026, Bitmine đã phát hành Thông Điệp của Chủ Tịch số mới nhất (liên kết tại đây) cho tháng 7 năm 2026. Tiêu đề của Thông Điệp này là "ETH chính là liều thuốc giải cho Thung Lũng Kỳ Lạ của Sự Giàu Có."

Vào đầu năm 2026, Bitmine đã ra mắt MAVAN (Made in American VAlidator Network) — nền tảng staking chuyên biệt dành cho các tổ chức đầu tư. Mặc dù ban đầu MAVAN được phát triển để phục vụ nguồn quỹ Ethereum nội bộ của Bitmine, MAVAN dự kiến mở rộng quy mô để phục vụ các nhà đầu tư định chế, đơn vị lưu ký và các đối tác hệ sinh thái đang tìm kiếm hạ tầng staking đẳng cấp nhất. Một phần lượng ETH của Bitmine hiện đã được stake trên nền tảng MAVAN.

Tính đến ngày 9 tháng 8 năm 2026, tổng lượng ETH được stake của Bitmine đạt 5.067.309 (tương đương 9,8 tỷ USD với mức giá 1.928 USD/ETH). Ông Lee cho biết: "Bitmine hiện là tổ chức có lượng ETH được stake lớn nhất thế giới. Khi đạt đến quy mô tối đa (thời điểm toàn bộ lượng ETH của Bitmine được stake thông qua MAVAN và các đối tác), mức thưởng staking ước tính sẽ đạt 294 triệu USD mỗi năm (dựa trên mức lợi suất BMNR 7 ngày là 2,63%)".

Ông cho biết thêm: "Doanh thu stake quy đổi theo năm hiện ước tính đạt 257 triệu USD. Và 5,1 triệu ETH này chiếm 87% trong tổng số 5,81 triệu ETH mà Bitmine đang nắm giữ. Hoạt động stake của chính Bitmine đã tạo ra mức lợi suất 2,63% trong 7 ngày (quy đổi theo năm)".

Bitmine hiện nắm giữ vị trí số 1 về kho dự trữ Ethereum và vị trí số 2 về tổng lượng tiền mã hoá nắm giữ toàn cầu, sau Strategy Inc. với 842.138 BTC trị giá khoảng 59 tỷ USD theo thông tin cho biết. Bitmine vẫn duy trì vị thế là kho tiền ETH lớn nhất thế giới.

Ban quản lý của Bitmine tin rằng Đạo Luật GENIUS và Dự Án Tiền Mã Hóa của Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC) mang đến tác động biến đối với các dịch vụ tài chính vào năm 2026 tương tự như hành động của Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 8 năm 1971, chấm dứt hệ thống Bretton Woods và chế độ bản vị vàng của USD cách đây 54 năm. Sự kiện năm 1971 chính là chất xúc tác cho quá trình hiện đại hóa Phố Wall, khai sinh ra những ông trùm Phố Wall mang tính biểu tượng cùng với hệ thống thanh toán và tài chính ngày nay. Những khoản đầu tư này đã được chứng minh có mức độ hiệu quả cao hơn so với vàng.

Xem thông điệp của Chủ Tịch tại đây:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Xem bài thuyết trình về Kết Quả Kinh Doanh Cả Năm Tài Chính 2025 và bài thuyết trình của công ty tại đây: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Để cập nhật thông tin, vui lòng đăng ký tại: https://Bitminetech.io/contact-us/

Giới thiệu về Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) và các công ty con ("Bitmine" hoặc "Công Ty") là một công ty hạ tầng công nghệ blockchain hoạt động trong các lĩnh vực: dịch vụ xác thực và staking tài sản kỹ thuật số cho các tổ chức, khai thác bitcoin và quản lý tài sản kỹ thuật số chiến lược. Là công ty hàng đầu thế giới về Dự trữ Ethereum, Bitmine triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số mang tính đổi mới sáng tạo dành cho các nhà đầu tư tổ chức và các thành viên tham gia thị trường đại chúng. Công Ty cung cấp hạ tầng xác thực và staking cấp độ tổ chức – qua đó kiếm được phần thưởng staking và thu nhập từ việc xác thực dữ liệu – song song với các hoạt động khai thác bitcoin. Bitmine nắm giữ các tài sản kỹ thuật số theo lộ trình chiến lược, tạo ra lợi nhuận từ danh mục đầu tư này nhằm hỗ trợ tính thanh khoản và quá trình hình thành vốn. Trong năm 2025, Công Ty đã mở rộng năng lực hạ tầng blockchain của mình, bao gồm việc phát triển và triển khai MAVAN – nền tảng xác thực và staking dành cho các tổ chức. Các hoạt động của Công Ty còn bao gồm việc đầu tư vào các cơ hội blockchain ở giai đoạn đầu (các khoản đầu tư mạo hiểm "moonshot") cùng các dịch vụ phụ trợ như khai thác, lưu trữ và tư vấn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy theo dõi trên X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa một số tuyên bố là một phần của "tuyên bố mang tính dự báo" theo nghĩa được quy định trong Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995, đã sửa đổi. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm tất cả các tuyên bố không hoàn toàn mang tính lịch sử và nhìn chung có thể được nhận diện qua các thuật ngữ như "kỳ vọng", "dự kiến", "có ý định", "lên kế hoạch", "tin rằng", "dự đoán", "ước tính", "dự báo", "đặt mục tiêu", "mục tiêu", "có thể", "sẽ", "sẽ có thể", "có khả năng" hoặc "nên", hoặc các cách diễn đạt tương tự, dạng phủ định của các thuật ngữ này, hay các thuật ngữ tương đương khác. Cụ thể, thông cáo báo chí này bao hàm các tuyên bố mang tính dự báo liên quan đến, ngoài những vấn đề khác, các nội dung sau: (i) mục tiêu của Công Ty là sở hữu 5% tổng nguồn cung ETH (sáng kiến "Alchemy of 5%") và các tuyên bố liên quan đến quá trình hướng tới mục tiêu này; (ii) chiến lược tích lũy tài sản kỹ thuật số và quản lý ngân quỹ của Công Ty, bao gồm các tuyên bố về việc tiếp tục mua ETH hằng tuần và vị thế của Công Ty là đơn vị nắm giữ lượng ETH lớn nhất thế giới; (iii) hoạt động staking của Công Ty, bao gồm phần thưởng staking ETH hằng năm dự kiến khoảng 294 triệu USD (giả định toàn bộ ETH của Bitmine được MAVAN và các đối tác staking của MAVAN thực hiện staking trên quy mô lớn), doanh thu staking hằng năm hiện được dự kiến khoảng 257 triệu USD và lợi suất 7 ngày ở mức 2,63% (tính theo năm); (iv) kế hoạch mở rộng của MAVAN nhằm phục vụ các nhà đầu tư tổ chức, đơn vị lưu ký và các đối tác trong hệ sinh thái đang tìm kiếm cơ sở hạ tầng staking hàng đầu; (v) chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 4 tỷ USD của Công Ty, bao gồm các tuyên bố liên quan đến việc triển khai, quy mô và khả năng tạo ra giá trị gia tăng trên mỗi cổ phiếu của chương trình này; (vi) quan điểm của ban lãnh đạo về định giá cổ phiếu phổ thông của Công Ty và kỳ vọng về diễn biến giá cổ phiếu trong tương lai so với ETH và các tài sản kỹ thuật số khác; (vii) kỳ vọng về mối quan hệ giữa diễn biến của ETH so với Bitcoin hoặc Nasdaq 100 và diễn biến tiếp theo của cổ phiếu Công Ty; (viii) các tuyên bố về tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm chính sách của Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Fed), số liệu lạm phát và tình hình thị trường lao động, đối với thị trường tài sản kỹ thuật số và các điều kiện tài chính; (ix) quan điểm của ban lãnh đạo rằng Đạo Luật GENIUS và sáng kiến Project Crypto của SEC sẽ tạo ra những thay đổi mang tính chuyển đổi đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính; (x) các tuyên bố liên quan đến khoản đầu tư của Công Ty vào Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) qua đó mang lại khả năng tiếp cận gián tiếp với OpenAI; và (xi) sự tăng trưởng, phát triển và định hướng chiến lược trong tương lai của chiến lược quản lý ngân quỹ Ethereum của Công Ty cũng như năng lực về cơ sở hạ tầng blockchain của Công Ty.

Các tuyên bố hướng tới tương lai này tiềm ẩn những rủi ro và yếu tố không chắc chắn đáng kể, có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những kết quả được nêu rõ hoặc hàm ý trong các tuyên bố đó. Các yếu tố có thể gây ra hoặc góp phần tạo nên sự khác biệt đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở: sự biến động cực lớn và khó dự đoán của giá tài sản kỹ thuật số, bao gồm ETH và Bitcoin; những thay đổi về điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá giao dịch của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi Series A của Công Ty; khả năng Công Ty thực hiện thành công chiến lược mua lại tài sản kỹ thuật số và đạt được các mục tiêu tích lũy ETH; khả năng Công Ty huy động nguồn vốn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý ngân quỹ Ethereum, việc mở rộng MAVAN và các hoạt động mua lại cổ phiếu; các rủi ro về vận hành, an ninh và công nghệ liên quan đến hoạt động staking và xác thực của Công Ty, bao gồm sự cố mạng, vi phạm an ninh mạng và những thay đổi đối với giao thức; sự cạnh tranh trong các ngành quản lý ngân quỹ tài sản kỹ thuật số, staking và đào tiền mã hóa; sự phụ thuộc của Công Ty vào các nhân sự chủ chốt, bao gồm đội ngũ lãnh đạo điều hành; những thay đổi về quy định ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số, công nghệ blockchain và hoạt động staking tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu, bao gồm việc cuối cùng ban hành, triển khai và diễn giải Đạo Luật GENIUS, Đạo Luật CLARITY và các dự luật cũng như sáng kiến quản lý đang được xem xét khác; các hành động của SEC, CFTC và các cơ quan quản lý khác ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số và các hoạt động kinh doanh liên quan; các rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư của Công Ty vào các cơ hội blockchain giai đoạn đầu (các khoản đầu tư "moonshot"), bao gồm khoản đầu tư vào Eightco Holdings; các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm lạm phát, lãi suất, chính sách tiền tệ của Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Fed) và các điều kiện kinh tế nói chung, ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư đối với tài sản kỹ thuật số; những thay đổi đối với giao thức Ethereum, bao gồm cơ chế staking, các yêu cầu đối với trình xác thực và cơ cấu phần thưởng; các rủi ro liên quan đến hệ thống AI và tác động tiềm tàng của chúng đối với thị trường tiền mã hóa và công nghệ blockchain; hiệu quả hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, sàn giao dịch và đơn vị lưu ký; các rủi ro liên quan đến việc tài sản của Công Ty tập trung vào các loại tiền kỹ thuật số; và các yếu tố rủi ro khác được mô tả trong các hồ sơ của Công Ty nộp lên SEC.

Các tuyên bố hướng tới tương lai được nêu trong thông cáo báo chí này dựa trên thông tin mà ban lãnh đạo có được tính đến ngày phát hành thông cáo và phản ánh các kỳ vọng, ước tính, dự báo và dự phóng hiện tại của ban lãnh đạo, cũng như các giả định và nhận định của ban lãnh đạo liên quan đến những sự kiện trong tương lai. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những kết quả được nêu rõ hoặc hàm ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai do nhiều yếu tố, bao gồm các yếu tố được mô tả ở trên và trong mục Các Yếu Tố Rủi Ro của Báo Cáo Thường Niên của Công Ty theo Mẫu 10-K cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2025, được nộp lên SEC vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, các Báo Cáo Hàng Quý của Công Ty theo Mẫu 10-Q và các hồ sơ khác của Công Ty nộp lên SEC, được sửa đổi hoặc cập nhật tùy từng thời điểm. Bản sao của các hồ sơ này có sẵn trên trang web của SEC tại www.sec.gov và trên trang web của Công Ty tại https://Bitminetech.io/investor-relations/. Các tuyên bố mang tính dự báo chỉ có giá trị tại thời điểm chúng được đưa ra. Bitmine tuyên bố rõ ràng từ chối mọi nghĩa vụ hoặc cam kết cập nhật, sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào nhằm phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng của mình hoặc bất kỳ thay đổi nào về sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh làm cơ sở cho các tuyên bố đó, trừ khi pháp luật hoặc quy định hiện hành có yêu cầu.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.