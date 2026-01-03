Bitmine publica mensaje del nuevo presidente que explica por qué los accionistas deben votar SÍ para aprobar la enmienda que aumenta las acciones autorizadas

Se recomienda a los accionistas de BMNR leer el mensaje del presidente y votar sobre las cuatro propuestas antes de la fecha límite del 14 de enero de 2026

Bitmine celebrará su Reunión anual de accionistas en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026

Bitmine sigue contando con el respaldo de un grupo de primer nivel de inversionistas institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversionista personal Thomas "Tom" Lee, para respaldar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH

LAS VEGAS, 3 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NASDAQ: BMNR) anunció la publicación de un nuevo mensaje del presidente ( enlace ) donde explica por qué se pide a los accionistas votar SÍ a la propuesta de aumentar las acciones autorizadas de la empresa. El mensaje ya está disponible en el sitio web de Bitmine y tiene como objetivo proporcionar información adicional antes de la próxima votación de los accionistas.

La fecha límite para votar es el 14 de enero de 2026 a las 11:59 p. m., Hora del este (ET).

En el video, el presidente Tom Lee explica los motivos tras la Propuesta 2, que busca la aprobación de los accionistas para modificar el Certificado de incorporación enmendado y reformulado de la empresa con el fin de aumentar las acciones autorizadas de 500 a 50.000 millones.

Existen tres motivos por los que la empresa necesita aumentar las acciones autorizadas:

Permitiría a Bitmine realizar actividades en mercados de capitales, incluidas ofertas en el mercado, convertibles y warrants. Proporcionaría flexibilidad para aprovechar oportunidades de negocios, incluidas posibles fusiones o adquisiciones. Y lo más importante: permitiría a la empresa implementar futuras divisiones de acciones según sea necesario.

Desde que en julio se decidió convertir a Ethereum (ETH) en el principal activo de tesorería, Bitmine ha observado que el precio de sus acciones ha seguido de cerca los movimientos del ETH.

*El coeficiente (según Bloomberg) es 0,015 del precio de ETH más la acumulación de ETH por acción

El gráfico de dispersión de la galería que aparece arriba muestra una clara relación (el eje "x" representa ETH y el eje "y" representa BMNR).

La empresa cree que Ethereum representa el futuro de las finanzas, un superciclo impulsado por la reingeniería de Wall Street en la cadena de bloques. Los principales líderes del sector están de acuerdo, incluido Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, quien afirmó que la tokenización constituye la próxima evolución de los mercados mundiales. La gran parte de la tokenización se está produciendo en Ethereum.

Con anterioridad, Bitmine expresó su opinión de que la tokenización impulsará a ETH/BTC a alcanzar máximos históricos (0,0873).

El objetivo es 0,25, ya que Ethereum evidencia ser el futuro de las finanzas

Esto sugiere que los precios futuros de ETH serán los siguientes:

12.000 USD

22.000 USD (máximo anterior)

62.000 USD (0,25, "vías de pago")

250.000 USD (si el BTC alcanza los mil millones de dólares)

Estos posibles precios futuros de ETH se pueden utilizar para calcular los precios "implícitos" futuros de BMNR**

22.000 USD en ETH → 500 USD en BMNR

62.500 USD en ETH → 1.500 USD en BMNR

250.000 USD en ETH → 5.000 USD en BMNR

**Se utiliza el coeficiente 0,15* ETH más una acumulación estimada de ETH por acción de 33 %. Estos datos se proporcionan únicamente con fines ilustrativos. No se trata de una proyección.

A fin de mantener las acciones "asequibles" para el público, la empresa querría dividirlas, con el fin de restablecer el precio de las acciones en torno a los 25 USD.

Si las acciones de BMNR valen:

500 USD, se necesita una división de 20:1.

1.500 USD, se necesita una división de 60:1.

5.000 USD, se necesita una división de 100:1.

Estas divisiones aumentarán el total de acciones en circulación. Por lo tanto, Bitmine solo podrá dividir acciones en el futuro si se aumenta el total de acciones autorizadas.

Se recomienda a los accionistas leer el mensaje del presidente y votar antes de la fecha límite del 14 de enero de 2026. Además, los invitamos a asistir a la reunión anual el 15 de enero de 2026 en Wynn Las Vegas.

Para asistir a la reunión, debe registrarse con anticipación. Consulte aquí: https://web.viewproxy.com/BMNR/2026

La reunión anual se transmitirá en vivo desde la cuenta de X de Bitmine: https://x.com/bitmnr

Puede encontrar la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa aquí: https://bitminetech.io/investor-relations/

Puede leer el mensaje del presidente aquí:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Para mantenerse informado, regístrese en: https://bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine es una empresa de Bitcoin y Ethereum Network centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ya sea adquiridas mediante nuestras operaciones de minería de Bitcoin o a partir de las ganancias por las transacciones de recaudación de capital. Las líneas de negocio de la empresa incluyen la minería de Bitcoin, la minería sintética de Bitcoin a través de participación en la minería de Bitcoin, la tasa de hash como producto financiero, la prestación de servicios de asesoramiento y minería a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y el asesoramiento general sobre Bitcoin a empresas que cotizan en la bolsa. Las operaciones de Bitmine están ubicadas en regiones de energía de bajo costo en Trinidad; Pecos, Texas; y Silverton, Texas.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden constituir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. En concreto, este documento contiene declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la empresa en relación con la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento y el avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios correspondientes para la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones periódicas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Bitmine no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones debido a modificaciones o cambios posteriores a la fecha de esta publicación, excepto según lo exija la ley.

