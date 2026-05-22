Blockchain.com anuncia la presentación confidencial del borrador de la declaración de registro para su propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias de clase A

NUEVA YORK, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Blockchain.com Group Holdings, Inc. anunció hoy que ha presentado de manera confidencial un borrador de declaración de registro en el Formulario S-1 ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la "SEC") en relación con la oferta pública inicial propuesta de sus acciones ordinarias de Clase A. Aún no se ha determinado la cantidad de acciones que se ofrecerán ni el rango de precios de la oferta propuesta. La oferta pública inicial está sujeta a las condiciones del mercado y a otras condiciones, así como a la conclusión del proceso de revisión de la SEC.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Cualquier oferta, solicitud u oferta de compra, o cualquier venta de valores, se realizará de acuerdo con los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"). Este anuncio se emite de conformidad con la Regla 135 de la Ley de Valores.

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