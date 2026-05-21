Blockchain.com kondigt vertrouwelijke indiening aan van een ontwerpregistratieverklaring voor voorgestelde initiële openbare aanbieding van gewone Klasse A-aandelen

May 21, 2026, 09:00 ET

NEW YORK, 21 mei 2026 /PRNewswire/ -- Blockchain.com Group Holdings, Inc. heeft vandaag aangekondigd dat het vertrouwelijk een ontwerpregistratieverklaring op formulier S-1 heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de "SEC") met betrekking tot het voorgestelde initiële openbare aanbod van zijn gewone Klasse A-aandelen. Het aantal aan te bieden aandelen en de prijsmarge voor het voorgestelde aanbod zijn nog niet bepaald. De initiële openbare aanbieding is onderworpen aan markt- en andere voorwaarden en aan de voltooiing van het beoordelingsproces van de SEC.

Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten te verkopen of een uitnodiging om effecten te kopen. Alle aanbiedingen, uitnodigingen of aanbiedingen om effecten te kopen of verkopen zullen plaatsvinden conform de registratievereisten van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"). Deze aankondiging wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 135 van de Securities Act.

Over Blockchain.com

Blockchain.com verbindt de wereld met de toekomst van de financiële wereld. Het bedrijf is wereldwijd marktleider op het gebied van cryptodiensten en helpt miljoenen mensen wereldwijd om  toegang te krijgen tot cryptovaluta Sinds de oprichting in 2011 heeft Blockchain.com het vertrouwen gewonnen van meer dan 95 miljoen wallets en meer dan 43 miljoen geverifieerde gebruikers, en heeft het bedrijf voor meer dan USD 1,2 biljoen aan cryptotransacties gefaciliteerd.

Mediacontact: [email protected]

