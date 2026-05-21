Blockchain.com gibt die vertrauliche Einreichung eines Entwurfs der Registrierungserklärung für den geplanten Börsengang von Stammaktien der Klasse A bekannt

NEW YORK, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Blockchain.com Group Holdings, Inc. gab heute bekannt, dass sie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) vertraulich einen Entwurf für eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang ihrer Stammaktien der Klasse A eingereicht hat. Die Anzahl der angebotenen Aktien und die Preisspanne für das geplante Angebot stehen noch nicht fest. Der Börsengang steht unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen und anderer Umstände sowie des Abschlusses des Prüfungsverfahrens durch die SEC.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Jegliche Angebote, Aufforderungen oder Kaufangebote sowie jeglicher Verkauf von Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den Registrierungsvorschriften des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act"). Diese Mitteilung wird gemäß Rule 135 des Securities Act veröffentlicht.

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