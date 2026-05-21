Blockchain.com annonce le dépôt confidentiel d'un projet de déclaration d'enregistrement en vue d'une introduction en bourse envisagée d'actions ordinaires de catégorie A

NEW YORK, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- Blockchain.com Group Holdings, Inc. a annoncé aujourd'hui avoir soumis confidentiellement un projet de déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), dans le cadre du projet d'introduction en bourse de ses actions ordinaires de catégorie A. Le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés. L'introduction en bourse est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions, ainsi qu'à l'achèvement de la procédure d'examen menée par la SEC.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres. Toute offre, sollicitation ou proposition d'achat, ainsi que toute vente de titres, sera effectuée conformément aux obligations d'enregistrement prévues par la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi sur les valeurs mobilières »). Ce communiqué est publié conformément à la règle 135 de la loi sur les valeurs mobilières.

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