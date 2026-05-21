Blockchain.com thông báo đã nộp bảo mật bản dự thảo hồ sơ đăng ký cho đợt chào bán công khai lần đầu dự kiến đối với cổ phiếu phổ thông loại A

NEW YORK, ngày 21 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Blockchain.com Group Holdings, Inc. hôm nay thông báo rằng công ty đã nộp bảo mật bản dự thảo hồ sơ đăng ký theo Mẫu S-1 cho Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch (Securities and Exchange Commission, "SEC") Hoa Kỳ liên quan đến đợt chào bán công khai lần đầu dự kiến đối với cổ phiếu phổ thông loại A của công ty. Số lượng cổ phiếu được chào bán và khoảng giá cho đợt chào bán dự kiến hiện vẫn chưa được xác định. Đợt chào bán công khai cổ phiếu lần đầu còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường, các điều kiện khác và việc hoàn tất quá trình xem xét của SEC.

Thông cáo báo chí này không cấu thành lời chào bán hoặc lời mời chào mua bất kỳ loại chứng khoán nào. Mọi đợt chào bán, lời chào bán hoặc đề nghị mua, cũng như mọi giao dịch bán chứng khoán, sẽ được thực hiện theo các yêu cầu đăng ký của Đạo Luật Chứng Khoán năm 1933 đã được sửa đổi ("Đạo Luật Chứng Khoán"). Thông báo này được đưa ra theo quy định tại Điều 135 của Đạo Luật Chứng Khoán.

Giới thiệu về Blockchain.com

Blockchain.com đang kết nối thế giới với tương lai của ngành tài chính. Là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dịch vụ tiền mã hóa, Blockchain.com giúp hàng triệu người trên toàn cầu tiếp cận tiền mã hóa. Kể từ khi ra đời vào năm 2011, Blockchain.com đã tạo dựng được niềm tin với hơn 95 triệu ví và hơn 43 triệu người dùng được xác minh, đồng thời hỗ trợ thực hiện khối lượng giao dịch tiền mã hóa hơn 1,1 nghìn tỷ USD.

