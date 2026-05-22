Blockchain.com 宣佈就建議首次公開發售 A 類普通股秘密提交註冊聲明草案

紐約2026年5月22日 /美通社/ -- Blockchain.com Group Holdings, Inc. 今日宣佈，已就建議首次公開發售其 A 類普通股，向美國證券交易委員會（「SEC」）秘密提交 S-1 表格註冊聲明草案。 建議發售的股份數目及價格範圍尚未確定。 首次公開發售須視乎市場及其他條件，以及 SEC 審核程序完成與否而定。

本新聞稿並不構成出售任何證券的要約，或招攬購買任何證券的要約。 任何出售證券的要約、招攬或購買要約，或任何證券銷售，均將根據經修訂的《1933 年證券法》（「《證券法》」）的註冊規定進行。 本公告乃根據《證券法》第 135 條規則發佈。

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