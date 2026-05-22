Blockchain.com Umumkan Pengajuan Rahasia Terkait Draf Pernyataan Pendaftaran Untuk Rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Biasa Kelas A

NEW YORK, 22 Mei 2026 /PRNewswire/ - Hari ini Blockchain.com Group Holdings, Inc. mengumumkan telah melakukan pengajuan rahasia terkait draf pernyataan pendaftaran pada Formulir S-1 kepada Securities and Exchange Commission ("SEC") A.S. untuk rencana penawaran umum perdana (IPO) saham biasa Kelas A. Jumlah saham yang akan ditawarkan dan kisaran harga untuk rencana penawaran tersebut belum ditentukan. Penawaran umum perdana ini tergantung pada kondisi pasar dan kondisi lainnya serta penyelesaian proses tinjauan SEC.

Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas apa pun. Semua penawaran, permintaan, atau penawaran untuk membeli, atau penjualan sekuritas akan dilakukan sesuai persyaratan pendaftaran Securities Act tahun 1933, sebagaimana telah diubah ("Securities Act"). Pengumuman ini diterbitkan sesuai Peraturan 135 berdasarkan Securities Act.

Tentang Blockchain.com

Blockchain.com menghubungkan dunia dengan masa depan keuangan. Pemimpin global dalam layanan kripto ini membantu jutaan penduduk dunia mengakses mata uang kripto. Sejak didirikan pada tahun 2011, Blockchain.com telah mendapatkan kepercayaan lebih dari 95 juta dompet dan lebih dari 43 juta pengguna terverifikasi, serta telah memfasilitasi lebih dari $1,1 triliun transaksi kripto.

Kontak Media: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2928480/New_BCDC_Logo_Logo.jpg

SOURCE Blockchain.com