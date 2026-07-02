CGTN: ¿Qué impulsa la confianza de la población en el partido gobernante de China?

Con motivo del centésimo quinto aniversario de la fundación del Partido Comunista de China, CGTN publicó un artículo acerca de los motivos por los cuales el partido gobernante de China cuenta con amplia confianza y respaldo de la ciudadanía. El artículo destaca la filosofía centrada en las personas del partido y su papel en promover un sistema de gobernanza global más justo y equitativo.

PEKÍN, 2 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Para los residentes de un barrio de Changchun, al noreste de China, Wu Yaqin, de 66 años, es una confiable "administradora de vecindario". Durante casi 30 años, se ha ocupado de pequeños detalles de gran valor, como las rutinas diarias que mantienen a una comunidad viva y conectada.

A lo largo de las décadas, Wu lo ha hecho todo. Ha organizado cortes de cabello a domicilio, entrega de medicamentos y comidas calientes para adultos mayores; asimismo, impulsó una iniciativa que permitió que más de 100 estudiantes de bajos recursos asistieran a la universidad y resolvió más de 1.000 disputas entre vecinos.

El miércoles, Wu estuvo entre los miembros modelo del Partido Comunista de China (PCCh) a quienes Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCh, les otorgó la Medalla del 1 de Julio, el máximo honor del partido, durante una ceremonia que conmemoró el 105.° aniversario de la fundación del PCCh.

Buscar la felicidad del pueblo chino y la revitalización de la nación china ha sido siempre la aspiración y la misión del PCCh durante los últimos 105 años, afirmó Xi, quien también es presidente de China y presidente de la Comisión Militar Central, en su discurso durante el evento.

Al servicio del pueblo

Xi señaló que el PCCh posee cualidades admirables sin comparación con otros partidos y fuerzas políticas.

"Debemos tener muy presente que este país es su gente y que la gente es el país", afirmó e instó a todos los miembros del Partido a seguir sirviendo al pueblo de todo corazón.

Todos los galardonados con la Medalla del 1.º de Julio son miembros comunes del PCCh, profundamente arraigados en sus comunidades, que se han dedicado a un servicio extraordinariamente desinteresado.

Ma Shanxiang, por ejemplo, ha trabajado en los niveles de base en Chongqing durante más de tres décadas, periodo en el cual ha mediado con éxito en más de 2.500 disputas locales. Mientras tanto, en la zona rural de Henan, el jefe del partido de la aldea, Li Liancheng, logró sacar a Xixinzhuang de la pobreza extrema, lo que contribuyó a transformar una aldea en dificultades en un modelo de revitalización rural reconocido a nivel nacional. A la vanguardia de la innovación industrial, la académica de 89 años Zhong Jue ha dedicado su carrera a resolver los principales obstáculos tecnológicos en el procesamiento de aluminio, con lo cual elevó las capacidades de fabricación de China a una posición de liderazgo mundial.

La dedicación inquebrantable de sus miembros es precisamente el motivo por la cual el PCCh en su conjunto goza de una amplia confianza y apoyo público, un hecho destacado por una encuesta mundial reciente de CGTN, la cual reveló que el 63,9 % de los encuestados internacionales coincide en que los logros de la modernización china son inseparables de la acertada formulación de políticas del PCCh. Además, un estudio histórico de 13 años realizado por la Harvard Kennedy School revela que más del 90 % de los ciudadanos chinos está satisfecho con el gobierno central.

Los expertos atribuyen esta alta aprobación pública a una filosofía de gobernanza particular. "El Partido Comunista de China no sirve a unos pocos privilegiados; sirve a 1.400 millones de personas", explica Zheng Changzhong, director del Centro de Estudios de Construcción del Partido y Desarrollo Nacional de la Universidad de Fudan.

Zheng señala que las políticas del partido, tales como la mitigación de la pobreza focalizada, la revitalización rural y la atención médica básica universal, garantizan que todos los ciudadanos obtengan beneficios tangibles del progreso del país.

"En términos de valores, el liderazgo del partido asegura que China priorice a las personas, no al capital", añade. "En términos prácticos, la modernización china abarca los sectores económico, político, cultural, social y ecológico. Solo el PCCh es capaz de coordinar estas fuerzas tan diversas y unirlas en un solo esfuerzo común".

Enriquecer la gobernanza global

"La China socialista liderada por el PCCh es ampliamente reconocida como constructora de la paz mundial, defensora del desarrollo mundial y guardiana del orden internacional", afirmó Xi.

Hace más de una década, China presentó la visión de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Sobre la base de este marco, ha puesto en marcha iniciativas históricas acerca de desarrollo, seguridad, civilización y gobernanza a nivel mundial.

Adaptadas a las prioridades fundamentales de los mercados emergentes y las naciones en desarrollo, estas cuatro grandes iniciativas han tenido una gran repercusión en todo el Sur Global. Cerca de 160 países y organizaciones internacionales han respaldado la Iniciativa de Gobernanza Global, y más de 130 se han adherido a la Iniciativa de Desarrollo Global, mientras que más de 80 naciones se han unido a su Grupo de Amigos.

Los observadores internacionales han expresado un respaldo similar. El académico egipcio Diaa Helmy observa que China se ha convertido en "un ejecutor indispensable" en la promoción de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, mientras que Adhere Cavince, académico de relaciones internacionales radicado en Kenia, elogia el papel productivo y con visión de futuro que el PCCh desempeña en el enriquecimiento de las prácticas de gobernanza global.

De solo 58 miembros en el momento de su fundación a casi 101,29 millones a finales de 2025, el PCCh se ha convertido en el partido gobernante más grande del mundo en un entorno internacional que cambia rápidamente.

Xi se ha comprometido a que, en este nuevo camino, el partido promoverá de manera continua la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, con el fin de inyectar una mayor energía positiva a la paz y al desarrollo a nivel mundial.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-01/What-drives-people-s-trust-in-China-s-governing-party--1OqdSbZGgN2/p.html

FUENTE CGTN