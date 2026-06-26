CGTN: Cómo "Oportunidad China 2.0" ofrece potencial de crecimiento para empresas internacionales

BEIJING, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Con la inauguración del Foro de Davos de Verano en China, CGTN publicó un artículo en el que analizó cómo "Oportunidad China 2.0" está potenciando un nuevo crecimiento a nivel mundial. El artículo pone de relieve el giro de China hacia un desarrollo de alta calidad impulsado por la innovación y analiza cómo su continua apertura genera oportunidades para empresas y economías en todo el mundo.

Según expresó el miércoles Li Qiang, primer ministro de China, para las empresas internacionales, "Oportunidad China 2.0" representa un empoderamiento integral impulsado por la innovación, así como perspectivas de inversión de alto rendimiento.

Li insistió en este punto después de señalar que había notado la inquietud expresada por algunos debido a los avances de China en tecnología e innovación industrial, incluso habían estado promoviendo la narrativa del llamado "shock chino 2.0", que presenta el desarrollo de China como un impacto para la economía mundial.

"Para el desarrollo mundial, 'Oportunidad China 2.0' significa un mayor acceso a tecnologías avanzadas y beneficios de desarrollo distribuidos de manera más amplia", añadió.

El primer ministro chino realizó sus declaraciones en la sesión plenaria de apertura de la 17.ª Reunión Anual de Nuevos Campeones, conocida también como el Davos de Verano, y desarrollada en la ciudad costera de Dalian en China.

Al resaltar las cuatro características de la economía china, Li expresó que había demostrado estabilidad, innovación, vitalidad e integración con el resto del mundo a inicios del período del 15.º plan quinquenal (2026-2030).

Li señaló que el desarrollo impulsado por la innovación era fundamental en la resiliencia económica a largo plazo de China y en su crecimiento sostenido, respaldados por un entorno estable y una innovación continua.

Destacó que la innovación del país se obtiene tras años de fortalecer sus propias capacidades y de trabajo arduo e incesante.

La estabilidad de la economía China, afirmó Li, ha ofrecido la certeza que tanto se necesitaba y ha servido como un importante "puerto seguro" en un mundo cada vez más incierto.

Asimismo, con el objetivo de integrarse a la economía mundial, China ha mantenido su compromiso con la ampliación y apertura del mercado de manera activa, añadió el primer ministro.

La nación ha concedido un tratamiento arancelario cero a 63 países, mientras que sus importaciones se han ubicado en el segundo puesto a nivel mundial por 17 años consecutivos. Durante los primeros cinco meses de este año, las importaciones experimentaron un incremento interanual del 20,5 %, superando con creces el crecimiento de las exportaciones.

Durante el evento, hay varias sesiones dedicadas al análisis del 15.º plan quinquenal de China y a explicar cómo este programa ofrece oportunidades de crecimiento para los socios de todo el mundo.

Desde la expansión de las zonas piloto de libre comercio hasta la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan, hasta la ampliación del acceso al mercado en los ámbitos de la educación, las finanzas, la atención sanitaria, entre otros sectores, China avanza con paso firme en la apertura institucional en materia de normas, regulaciones, marcos de gestión y estándares.

Las cifras ponen de manifiesto ese impulso. Según el ministro de Comercio, la cantidad de empresas con inversión extranjera en China llegó a las 533.000 a finales de 2025, lo que representa un incremento anual promedio del 4,5 % desde finales de 2020, mientras que, a la vez, el volumen de inversión extranjera directa del país se acercaba a los 4 billones de dólares, con una tasa de crecimiento anual promedio del 3,6 % durante ese período de cinco años.

Con el fin de estabilizar y optimizar la utilización de la inversión extranjera, esta semana China presentó un plan de acción de 15 medidas que abarcan cinco áreas generales: expansión del acceso al mercado, simplificación de los procedimientos de inversión, potenciación de la promoción de inversiones, consolidación de los servicios y garantías para la inversión extranjera y perfeccionamiento de la gestión del capital extranjero.

Para las corporaciones multinacionales, el período del 15.º plan quinquenal es considerado por muchos como una oportunidad de oro para consolidar su presencia en el mercado chino y fortalecer la cooperación industrial a nivel mundial.

"El mercado chino es insustituible", declaró Wu Sun, socio director de China at Boston Consulting Group (una empresa de asesoría internacional radicada en EE. UU.) a los medios de comunicación en el marco del evento de Davos.

Wu expresó que las multinacionales están tomando un fuerte impulso para la innovación y la expansión gracias al vasto mercado de consumo de China, las demandas industriales en constante evolución y la disposición de los consumidores locales a adoptar tecnologías emergentes y productos novedosos.

Con el tema "Innovación a gran escala", el evento de tres días reúne a más de 1.700 participantes de 90 países y regiones.

En su intervención del miércoles, Li concluyó haciendo un llamado a las empresas internacionales a aprovechar las oportunidades que China ha ofrecido a través de su propio desarrollo.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html

FUENTE CGTN