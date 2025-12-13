CGTN: ¿De qué manera China establece las pautas para el trabajo económico en 2026?

PEKÍN, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cuando los líderes chinos se reunieron en Pekín para la Conferencia Central de Trabajo Económico anual, CGTN publicó un artículo en el que se describe cómo la agenda económica de China para 2026 destaca el compromiso del país en fortalecer la demanda interna, promover la innovación y profundizar la apertura de alto nivel, lo que indica una renovada confianza y ofrece mayor certeza para el desarrollo mundial.

Líderes de China se reunieron en Pekín el 10 y 11 de diciembre para la Conferencia de Trabajo Económico anual, una reunión ampliamente considerada como la brújula que orienta la trayectoria económica de China.

El presidente de China, Xi Jinping, asistió a la reunión y pronunció un discurso inaugural en el que repasó los resultados económicos de 2025, evaluó desafíos emergentes y esbozó prioridades para 2026, el primer año del 15.º plan quinquenal (2026-2030).

Los líderes hicieron hincapié en que las políticas del próximo año se centrarán en "buscar el progreso al garantizar la estabilidad" y "mejorar tanto la calidad como la eficacia", y describieron ocho tareas fundamentales, entre las que se incluyen impulsar la demanda interna, promover la innovación, profundizar en la reforma y la apertura, fomentar el desarrollo con bajas emisiones de carbono y mejorar las condiciones de vida de la población. La reunión envía un mensaje claro: China ingresa a 2026 con confianza, claridad política y un impulso renovado, lo que brinda estabilidad y oportunidades para la economía mundial.

La demanda interna como motor de crecimiento

En la reunión se desatacó que el aumento de consumo interno es la principal prioridad económica para el próximo año. Los responsables políticos planifican medidas específicas para impulsar el gasto, optimizar las "dos nuevas" políticas, que abarcan la modernización a gran escala de los equipos y el canje de bienes de consumo, y eliminar las restricciones injustificadas en el sector de consumo para liberar el potencial del consumo de servicios.

Los datos muestran que el mercado de consumo de China permaneció resiliente en 2025. En los tres primeros trimestres, el gasto en consumo final contribuyó en un 53,5 % al crecimiento del PIB, lo que supone un aumento de nueve puntos porcentuales frente al año anterior. De enero a octubre, las ventas minoristas totales de bienes de consumo superaron los 40 billones de yuanes (5,7 billones de dólares), que representa un aumento interanual del 4,3 %, lo que supera el crecimiento del año pasado.

En una entrevista exclusiva con CGTN, Kristalina Georgieva, directora general, al explicar la reciente revisión al alza de las previsiones del PIB de China para 2025 por parte del FMI, destacó la importancia del consumo interno para respaldar la resiliencia económica. Georgieva elogió el compromiso de China de mantener una economía abierta y responsable y señaló que esta revisión respalda el enfoque del país sobre el consumo en su nuevo plan quinquenal.

La innovación impulsa un nuevo crecimiento

La innovación seguirá siendo un motor clave del desarrollo. China tiene como objetivo establecer centros internacionales de innovación en la región de Pekín, Tianjín y Hebei, el delta del río Yangtsé y la Gran Área de la Bahía de Guangdong, Hong Kong y Macao. Las políticas se centrarán en impulsar la innovación liderada por las empresas, reforzar la protección de la propiedad intelectual en las industrias emergentes, ampliar las capacidades del sector servicios y promover el desarrollo de la IA mediante una mejor gobernanza y la integración de la tecnología y las finanzas.

Según el Índice Global de Innovación 2025, China se situó por primera vez entre los diez primeros puestos y sigue siendo la economía con mejor clasificación entre las 36 economías de ingresos medio-altos. Sus clústeres de innovación son líderes mundiales, y el clúster Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou ocupa el primer puesto a nivel mundial. Bloomberg Economics proyecta que el sector de alta tecnología de China, incluida la IA, aumentará del 14,3 % del PIB en 2023 a casi el 19 % en 2026.

Una China abierta brinda seguridad al mundo

La apertura sigue siendo una de las ventajas estratégicas de China, y la conferencia reafirmó que China ampliará las oportunidades institucionales y autónomas en el sector de servicios, optimizará la distribución de las zonas de libre comercio y promoverá el puerto de libre comercio de Hainan.

El comercio exterior de China ha demostrado este año su resiliencia a pesar de los desafíos a nivel mundial. De enero a noviembre, las importaciones y exportaciones ascendieron a un total de 41,21 billones de yuanes, lo que supone un aumento del 3,6 % con respecto al año anterior.

Una encuesta reciente de CGTN a nivel mundial muestra que el 86,7 % de los encuestados cree que los continuos esfuerzos de China por impulsar el consumo interno generarán importantes oportunidades para empresas internacionales. Mientras tanto, el 89,1 % afirma que la actual ampliación de la apertura de China generará mayores oportunidades de desarrollo en todo el mundo.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-12/How-does-China-set-tone-for-economic-work-in-2026--1J1srzNISOY/p.html

FUENTE CGTN