CGTN: Ako Čína udáva tón hospodárskej činnosti v roku 2026?
Dec 12, 2025, 20:44 ET
PEKING, 13. decembra 2025 /PRNewswire/ -- V čase, keď sa čínski lídri zišli v Pekingu na výročnej Ústrednej konferencii o hospodárskej činnosti, CGTN publikovala článok, v ktorom načrtla, ako čínsky hospodársky program na rok 2026 podčiarkuje záväzok krajiny posilniť domáci dopyt, rozvíjať inovácie a prehlbovať otváranie sa na vysokej úrovni, čím signalizuje obnovenú dôveru a poskytuje väčšiu istotu pre globálny rozvoj.
Čínski lídri sa 10. a 11. decembra zišli v Pekingu na výročnej Ústrednej konferencii o hospodárskej činnosti, ktorá je všeobecne považovaná za kompas pre hospodársku trajektóriu Číny.
Čínsky prezident Si Ťin-pching sa zúčastnil stretnutia a predniesol hlavný prejav, v ktorom zhodnotil hospodársku výkonnosť v roku 2025, posúdil vznikajúce výzvy a načrtol priority na rok 2026, prvý rok 15. päťročného plánu (na obdobie rokov 2026 – 2030).
Lídri zdôraznili, že politiky na budúci rok sa zamerajú na „dosahovanie pokroku a zároveň zabezpečenie stability" a „zlepšovanie kvality aj efektívnosti", pričom načrtli osem kľúčových úloh vrátane podpory domáceho dopytu, podpory inovácií, prehĺbenia reforiem a otvárania sa svetu, presadzovania nízkouhlíkového rozvoja a zlepšovania živobytia ľudí. Stretnutie vysiela jasný signál: Čína vstupuje do roku 2026 s dôverou, jasnosťou v oblasti politiky a obnovenou dynamikou, čo prináša stabilitu a príležitosti pre globálnu ekonomiku.
Domáci dopyt ako motor rastu
Na stretnutí sa zdôraznilo, že hlavnou ekonomickou prioritou pre budúci rok je zvýšenie domácej spotreby. Tvorcovia politík plánujú prijať konkrétne opatrenia na zvýšenie výdavkov, optimalizáciu „dvoch nových" politík – ktoré sa týkajú rozsiahlych modernizácií zariadení a výmeny spotrebného tovaru – a odstránenie neprimeraných obmedzení v spotrebiteľskom sektore s cieľom uvoľniť potenciál spotreby služieb.
Údaje ukazujú, že čínsky spotrebiteľský trh zostal v roku 2025 odolný. V prvých troch štvrťrokoch prispeli výdavky na konečnú spotrebu 53,5 percentami k rastu HDP, čo predstavuje nárast o deväť percentuálnych bodov oproti predchádzajúcemu roku. Od januára do októbra maloobchodný predaj spotrebného tovaru prekročil 40 biliónov juanov (5,7 bilióna dolárov), čo predstavuje medziročný nárast o 4,3 percenta a prekonal tak rast z minulého roka.
V exkluzívnom rozhovore pre CGTN generálna riaditeľka Kristalina Georgievová pri vysvetľovaní nedávneho zlepšenia prognózy HDP Číny na rok 2025 pre MMF zdôraznila dôležitosť domácej spotreby pri podpore hospodárskej odolnosti. Ocenila záväzok Číny udržiavať otvorenú a zodpovednú ekonomiku a poukázala na to, že to podporuje zameranie krajiny na spotrebu v jej novom päťročnom pláne.
Inovácie poháňajú nový rast
Inovácie zostanú kľúčovou hybnou silou rozvoja. Čína si kladie za cieľ vytvoriť medzinárodné inovačné centrá v regióne Peking-Tchien-ťin-Hebei, v delte rieky Jang-c'-ťiang a v oblasti Veľkého zálivu Kanton-Hongkong-Makao. Politiky sa zamerajú na podporu inovácií riadených podnikmi, posilnenie ochrany duševného vlastníctva v rozvíjajúcich sa odvetviach, rozširovanie kapacít sektora služieb a podporu rozvoja umelej inteligencie prostredníctvom zlepšeného riadenia a integrácie technológií a financií.
Podľa globálneho inovačného indexu z roku 2025 sa Čína prvýkrát umiestnila v prvej desiatke a zostáva najvyššie umiestnenou spomedzi 36 ekonomík s vyšším stredným príjmom. Jeho inovačné klastre sú svetovými lídrami, pričom klaster Šen-čen-Hongkong-Kanton je na prvom mieste na svete. Agentúra Bloomberg Economics predpokladá, že čínsky sektor vyspelých technológií vrátane umelej inteligencie vzrastie zo 14,3 percenta HDP v roku 2023 na takmer 19 percent do roku 2026.
Otvorená Čína poskytuje svetu istotu
Otváranie sa zostáva jednou zo strategických výhod Číny a konferencia potvrdila, že Čína rozšíri inštitucionálne a autonómne otváranie sa v sektore služieb, optimalizuje rozloženie zón voľného obchodu a bude rozvíjať prístav voľného obchodu Hainan.
Čínsky zahraničný obchod tento rok preukázal odolnosť napriek globálnym výzvam. Od januára do novembra dosiahol dovoz a vývoz celkovú hodnotu 41,21 bilióna juanov, čo predstavuje nárast o 3,6 percenta oproti predchádzajúcemu roku.
Nedávny globálny prieskum spoločnosti CGTN ukazuje, že 86,7 percenta respondentov verí, že pokračujúce úsilie Číny o podporu domácej spotreby vytvorí významné príležitosti pre medzinárodné spoločnosti. Medzitým 89,1 percenta opýtaných tvrdí, že pokračujúce rozširovanie otvárania sa svetu v Číne vytvorí širšie rozvojové príležitosti na celom svete.
