CGTN : Comment la Chine donne-t-elle le ton des travaux économiques en 2026 ?

PÉKIN, 12 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que les dirigeants chinois se réunissaient à Pékin pour la Conférence centrale annuelle sur le travail économique, CGTN a publié un article décrivant comment le programme économique de la Chine pour 2026 souligne l'engagement du pays à renforcer la demande intérieure, à faire progresser l'innovation et à approfondir l'ouverture à haut niveau, signalant une confiance renouvelée et fournissant une plus grande certitude pour le développement mondial.

Les dirigeants chinois se sont réunis à Pékin les 10 et 11 décembre pour la Conférence centrale annuelle sur le travail économique, une réunion largement considérée comme la boussole de la trajectoire économique de la Chine.

Le président chinois Xi Jinping a participé à la réunion et prononcé un discours d'ouverture dans lequel il a passé en revue les performances économiques de 2025, évalué les nouveaux défis et défini les priorités pour 2026, la première année du 15e plan quinquennal (2026-2030).

Les dirigeants ont souligné que les politiques de l'année prochaine se concentreront sur « la poursuite du progrès tout en garantissant la stabilité » et « l'amélioration de la qualité et de l'efficacité », soulignant huit tâches essentielles, notamment la stimulation de la demande intérieure, la promotion de l'innovation, l'approfondissement de la réforme et de l'ouverture, la promotion d'un développement à faible émission de carbone et l'amélioration des moyens de subsistance de la population. La réunion envoie un message clair : La Chine aborde l'année 2026 avec confiance, une politique claire et un nouvel élan, offrant ainsi stabilité et opportunités à l'économie mondiale.

La demande intérieure comme moteur de croissance

La réunion a mis en évidence que l'augmentation de la consommation intérieure est la principale priorité économique pour l'année prochaine. Les décideurs politiques prévoient de prendre des mesures spécifiques pour stimuler les dépenses, optimiser les « deux nouvelles » politiques — couvrant la modernisation à grande échelle des équipements et le remplacement des biens de consommation — et éliminer les restrictions injustifiées dans le secteur de la consommation afin de libérer le potentiel de la consommation de services.

Les données montrent que le marché de la consommation en Chine est resté solide en 2025. Au cours des trois premiers trimestres, les dépenses de consommation finale ont contribué à hauteur de 53,5 % à la croissance du PIB, soit une augmentation de neuf points de pourcentage par rapport à l'année précédente. De janvier à octobre, les ventes au détail de biens de consommation ont dépassé les 40 000 milliards de yuans (5 700 milliards de dollars), soit une augmentation de 4,3 % sur un an, dépassant la croissance de l'année dernière.

Expliquant la récente révision à la hausse des prévisions de PIB pour la Chine pour 2025, Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a souligné, lors d'un entretien exclusif avec CGTN, l'importance de la consommation intérieure pour soutenir la résilience de l'économie. Elle a salué l'engagement de la Chine à maintenir une économie ouverte et responsable, soulignant que cela soutient l'accent mis par le pays sur la consommation dans son nouveau plan quinquennal.

L'innovation au service de la croissance

L'innovation restera un moteur essentiel du développement. La Chine vise à établir des pôles d'innovation internationaux dans la région Pékin-Tianjin-Hebei, dans le delta du fleuve Yangtsé et dans la zone de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. Les politiques se concentreront sur la stimulation de l'innovation menée par les entreprises, le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle dans les industries émergentes, l'expansion des capacités du secteur des services et la progression du développement de l'IA grâce à une meilleure gouvernance et à la convergence entre la technologie et la finance.

Selon l'Indice mondial de l'innovation 2025, la Chine s'est classée dans le top 10 pour la première fois et reste la mieux classée parmi les 36 économies à revenu intermédiaire supérieur. Ses pôles d'innovation sont parmi les meilleurs au monde, le pôle Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou se classant au premier rang mondial. Bloomberg Economics prévoit que le secteur chinois des hautes technologies, incluant l'IA, passera de 14,3 % du PIB en 2023 à près de 19 % en 2026.

Une Chine ouverte constitue un facteur de stabilité pour le monde

L'ouverture reste l'un des avantages stratégiques de la Chine, et la conférence a réaffirmé que le pays développera l'ouverture institutionnelle et autonome dans le secteur des services, optimisera l'organisation des zones de libre-échange et fera progresser le port franc de Hainan.

Cette année, le commerce extérieur de la Chine a fait preuve de résistance malgré les défis mondiaux. De janvier à novembre, les importations et les exportations ont totalisé 41,21 billions de yuans, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à l'année précédente.

Une récente enquête mondiale de CGTN montre que 86,7 % des personnes interrogées pensent que les efforts continus de la Chine pour stimuler la consommation intérieure créeront des opportunités significatives pour les entreprises internationales. Dans le même temps, 89,1 % des personnes interrogées estiment que la poursuite de l'ouverture de la Chine créera de nouvelles opportunités de développement dans le monde entier.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-12/How-does-China-set-tone-for-economic-work-in-2026--1J1srzNISOY/p.html