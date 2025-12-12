CGTN: Jak Chiny wyznaczają kierunek działań gospodarczych na 2026 rok?

PEKIN , 12 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Chińscy przywódcy spotkali się w Pekinie na corocznej Centralnej Konferencji Pracy Gospodarczej (Central Economic Work Conference), a CGTN opublikowało artykuł przedstawiający, jak chińska agenda gospodarcza na 2026 rok podkreśla zaangażowanie kraju w umacnianie popytu wewnętrznego, wspieranie innowacji oraz pogłębianie wysokiego poziomu otwarcia, co sygnalizuje odnowioną pewność i zapewnia większą przewidywalność dla globalnego rozwoju.

Chińscy przywódcy spotkali się w Pekinie 10 i 11 grudnia na corocznej Centralnej Konferencji Pracy Gospodarczej - spotkaniu powszechnie uznawanym za kompas wyznaczający kierunek chińskiej gospodarki.

Prezydent Chin Xi Jinping uczestniczył w spotkaniu i wygłosił przemówienie programowe, w którym omówił wyniki gospodarcze z 2025 r., ocenił pojawiające się wyzwania oraz przedstawił priorytety na 2026 r., pierwszy rok 15. Planu Pięcioletniego (2026-2030).

Przywódcy podkreślili, że kierunki przyszłorocznej polityki będą koncentrować się na „dążeniu do postępu przy zapewnieniu stabilności" oraz „poprawie jakości i efektywności", wyznaczając osiem kluczowych zadań, w tym pobudzanie popytu wewnętrznego, wspieranie innowacji, pogłębianie reform i otwarcia, promowanie rozwoju niskoemisyjnego oraz poprawę dobrobytu obywateli. Spotkanie wysyła jasny sygnał: Chiny wchodzą w 2026 rok z pewnością, przejrzystością polityczną i nową dynamiką, oferując stabilność i szanse dla światowej gospodarki.

Popyt wewnętrzny jako motor wzrostu

W trakcie spotkania podkreślono, że zwiększanie konsumpcji krajowej będzie głównym priorytetem gospodarczym na przyszły rok. Decydenci planują podjąć konkretne działania na rzecz zwiększenia wydatków, optymalizacji dwóch nowych kierunków polityki - obejmujących zakrojone na szeroką skalę modernizacje wyposażenia oraz wymianę towarów konsumpcyjnych - a także likwidacji nieuzasadnionych ograniczeń w sektorze konsumenckim, aby uwolnić potencjał konsumpcji usług.

Dane wykazują, że chiński rynek konsumencki utrzymał odporność w 2025 r. W pierwszych trzech kwartałach wydatki na spożycie końcowe przyczyniły się do wzrostu PKB w 53,5% - oznacza to wzrost o dziewięć punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Od stycznia do października sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych przekroczyła 40 bln juanów (5,7 bln USD), co stanowi wzrost o 4,3% rok do roku, przewyższając tempo wzrostu z ubiegłego roku.

W ekskluzywnym wywiadzie dla CGTN dyrektor zarządzająca Kristalina Georgieva - wyjaśniając niedawną korektę prognozy PKB Chin na 2025 r. przez MFW - podkreśliła znaczenie konsumpcji krajowej we wzmacnianiu odporności gospodarczej. Pochwaliła zaangażowanie Chin w utrzymanie otwartej i odpowiedzialnej gospodarki, zaznaczając, że wspiera to koncentrację kraju na konsumpcji w nowym Planie Pięcioletnim.

Innowacje napędzające nowy wzrost

Innowacje pozostaną kluczowym motorem rozwoju. Chiny zamierzają ustanowić międzynarodowe centra innowacji w regionie Pekin-Tianjin-Hebei, w Delcie Jangcy oraz w Obszarze Wielkiej Zatoki Guangdong-Hongkong-Makau. Kierunki polityki będą koncentrować się na wspieraniu innowacji kierowanych przez przedsiębiorstwa, wzmacnianiu ochrony własności intelektualnej w sektorach nowych technologii, rozszerzaniu możliwości sektora usług oraz rozwijaniu sztucznej inteligencji poprzez usprawnione zarządzanie i integrację sektora technologii i finansowego.

Według Global Innovation Index 2025 Chiny po raz pierwszy znalazły się w pierwszej dziesiątce i pozostają najwyżej sklasyfikowanym krajem spośród 36 gospodarek o dochodach średnio wysokich. Ich klastry innowacji należą do światowej czołówki, a klaster Shenzhen-Hongkong-Kanton zajmuje pierwsze miejsce na świecie. Bloomberg Economics prognozuje, że chiński sektor zaawansowanych technologii - w tym sztucznej inteligencji - odnotuje wzrost z 14,3% PKB w 2023 r. do niemal 19% w 2026 r.

Otwarte Chiny dają światu pewność

Otwarcie pozostaje jednym ze strategicznych atutów Chin, a konferencja potwierdziła, że kraj będzie rozszerzać instytucjonalne i autonomiczne otwarcie w sektorze usług, optymalizować układ stref wolnego handlu oraz rozwijać Port Wolnego Handlu Hajnan.

Chiński handel zagraniczny w tym roku wykazał odporność pomimo globalnych wyzwań. Od stycznia do listopada import i eksport osiągnęły 41,21 biliona juanów, co stanowi wzrost o 3,6% w porównaniu do poprzedniego roku.

Najnowsza globalna ankieta CGTN wykazała, że 86,7% respondentów uważa, że ciągłe wysiłki Chin na rzecz zwiększenia konsumpcji krajowej stworzą znaczące szanse dla firm międzynarodowych. Tymczasem 89,1% twierdzi, że dalsze rozszerzanie otwarcia przez Chiny przyniesie szersze możliwości rozwojowe na całym świecie.

