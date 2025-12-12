CGTN: Jak Čína udává tón pro ekonomickou práci v roce 2026?
PEKING, 12. prosince 2025 /PRNewswire/ -- V době, kdy se čínští představitelé sešli v Pekingu na výroční konferenci o hospodářské práci, zveřejnila čínská státní televizní stanice CGTN článek, v němž nastínila, jak čínský hospodářský program na rok 2026 podtrhuje odhodlání země posílit domácí poptávku, podporovat inovace a prohlubovat otevírání se na vysoké úrovni, což signalizuje obnovenou důvěru a poskytuje větší jistotu pro globální rozvoj.
Čínští představitelé se sešli v Pekingu ve dnech 10. a 11. prosince na výroční konferenci o hospodářské práci, která je obecně považována za kompas pro směřování čínské ekonomiky.
Čínský prezident Si Ťin-pching se zasedání zúčastnil a přednesl hlavní projev, ve kterém zhodnotil hospodářské výsledky v roce 2025, posoudil nové výzvy a nastínil priority pro rok 2026, první rok 15. pětiletého plánu (2026–2030).
Vedoucí představitelé zdůraznili, že politické kroky příštího roku se zaměří na „usilování o pokrok při zajištění stability" a „zlepšení kvality i efektivity", a nastínili osm klíčových úkolů, včetně posílení domácí poptávky, podpory inovací, prohloubení reforem a otevření se světu, prosazování nízkouhlíkového rozvoje a zlepšení životních podmínek obyvatel. Zasedání vysílá jasný signál: Čína vstupuje do roku 2026 s důvěrou, jasnou politikou a novou dynamikou, což přináší stabilitu a příležitosti pro globální ekonomiku.
Domácí poptávka jako motor růstu
Na zasedání bylo zdůrazněno, že zvýšení domácí spotřeby je hlavní ekonomickou prioritou pro příští rok. Tvůrci politiky plánují přijmout konkrétní opatření na podporu výdajů, optimalizovat „dva nové" politické kroky – týkající se rozsáhlé modernizace zařízení a nákupu spotřebního zboží – a odstranit nepřiměřená omezení ve spotřebitelském sektoru, aby se uvolnil potenciál spotřeby služeb.
Data ukazují, že čínský spotřebitelský trh zůstal v roce 2025 odolný. V prvních třech čtvrtletích přispěly konečné spotřební výdaje 53,5 % k růstu HDP, což je o 9 procentních bodů více než v předchozím roce. Od ledna do října překročil maloobchodní prodej spotřebního zboží 40 bilionů jüanů (5,7 bilionu dolarů), což představuje meziroční nárůst o 4,3 % a překonává loňský růst.
V exkluzivním rozhovoru pro CGTN vysvětlila generální ředitelka MMF Kristalina Georgievová nedávné zvýšení prognózy HDP Číny na rok 2025 ze strany MMF a zdůraznila význam domácí spotřeby pro podporu ekonomické odolnosti. Ocenila závazek Číny udržovat otevřenou a odpovědnou ekonomiku a poukázala na to, že to podporuje zaměření země na spotřebu v jejím novém pětiletém plánu.
Inovace jako hnací síla nového růstu
Inovace zůstanou klíčovým motorem rozvoje. Čína si klade za cíl vytvořit mezinárodní inovační centra v regionu Peking-Tchien-ťin-Che-pej, v deltě řeky Jang-c'-ťiang a v oblasti Velkého zálivu Kanton-Hongkong-Macao. Politika se zaměří na podporu inovací vedených podniky, posílení ochrany duševního vlastnictví v rozvíjejících se odvětvích, rozšíření kapacit sektoru služeb a podporu rozvoje umělé inteligence prostřednictvím zlepšení správy a integrace technologií a financí.
Podle globálního indexu inovací za rok 2025 se Čína poprvé umístila v první desítce a zůstává nejlépe hodnocenou zemí mezi 36 ekonomikami s vyššími středními příjmy. Její inovační klastry jsou světovou špičkou, přičemž klastr Šen-čen-Hongkong-Kanton zaujímá první místo na světě. Bloomberg Economics předpokládá, že čínský high-tech sektor, včetně umělé inteligence, vzroste z 14,3 % HDP v roce 2023 na téměř 19 % v roce 2026.
Otevřená Čína poskytuje světu jistotu
Otevřenost zůstává jednou ze strategických výhod Číny a konference znovu potvrdila, že Čína bude rozšiřovat institucionální a autonomní otevřenost v odvětví služeb, optimalizovat uspořádání zón volného obchodu a rozvíjet přístav volného obchodu Chaj-nan.
Čínský zahraniční obchod letos prokázal odolnost navzdory globálním výzvám. Od ledna do listopadu dosáhl celkový objem dovozu a vývozu 41,21 bilionu jüanů, což představuje nárůst o 3,6 % oproti předchozímu roku.
Nedávný globální průzkum CGTN ukazuje, že 86,7 % respondentů věří, že pokračující snahy Číny o podporu domácí spotřeby vytvoří významné příležitosti pro mezinárodní společnosti. Zároveň 89,1 % respondentů uvádí, že pokračující otevírání Číny přinese širší rozvojové příležitosti po celém světě.
