CGTN: Wie gibt China den Ton für die Wirtschaftspolitik im Jahr 2026 vor?

BEIJING, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Während sich die chinesischen Staats- und Regierungschefs in Beijing zur jährlichen Zentralen Wirtschaftsarbeitskonferenz versammelten, veröffentlichte CGTN einen Artikel, in dem dargelegt wurde, wie Chinas Wirtschaftsagenda für 2026 das Engagement des Landes für die Stärkung der Binnennachfrage, die Förderung von Innovationen und die Vertiefung der Öffnung auf hohem Niveau unterstreicht, was neues Vertrauen signalisiert und mehr Sicherheit für die globale Entwicklung bietet.

Chinesische Spitzenpolitiker trafen sich am 10. und 11. Dezember in Peking zur jährlichen Zentralen Wirtschaftsarbeitskonferenz, die weithin als Kompass für Chinas wirtschaftliche Entwicklung angesehen wird.

Der chinesische Präsident Xi Jinping nahm an dem Treffen teil und hielt eine Grundsatzrede, in der er die Wirtschaftsleistung im Jahr 2025 Revue passieren ließ, neue Herausforderungen bewertete und die Prioritäten für 2026, das erste Jahr des 15. Fünfjahresplans (2026-2030), skizzierte.

Die Staats- und Regierungschefs betonten, dass sich die Politik im nächsten Jahr auf „Fortschritt bei gleichzeitiger Gewährleistung von Stabilität" und „Verbesserung von Qualität und Effektivität" konzentrieren werde, und skizzierten acht Kernaufgaben, darunter die Ankurbelung der Binnennachfrage, die Förderung von Innovation, die Vertiefung von Reformen und Öffnung, die Förderung einer kohlenstoffarmen Entwicklung und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung. Das Treffen sendet eine klare Botschaft: China geht mit Zuversicht, klaren politischen Zielen und neuer Dynamik in das Jahr 2026 und bietet damit Stabilität und Chancen für die Weltwirtschaft.

Binnennachfrage als Wachstumsmotor

Auf der Sitzung wurde betont, dass die Steigerung des Binnenkonsums die wichtigste wirtschaftliche Priorität für das nächste Jahr ist. Die politischen Entscheidungsträger planen konkrete Maßnahmen zur Ankurbelung der Ausgaben, zur Optimierung der „zwei neuen" Politiken – die groß angelegte Modernisierung von Ausrüstungen und den Umtausch von Konsumgütern umfassen – und zur Beseitigung unangemessener Beschränkungen im Konsumsektor, um das Potenzial des Dienstleistungskonsums freizusetzen.

Daten zeigen, dass Chinas Verbrauchermarkt 2025 robust blieb. In den ersten drei Quartalen trugen die Konsumausgaben 53,5 Prozent zum BIP-Wachstum bei, was einem Anstieg von neun Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Januar bis Oktober überstiegen die Einzelhandelsumsätze mit Konsumgütern 40 Billionen Yuan (5,7 Billionen US-Dollar), was einem Anstieg von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und das Wachstum des Vorjahres übertrifft.

In einem Exklusivinterview mit CGTN erklärte Geschäftsführerin Kristalina Georgieva die jüngste Anhebung der BIP-Prognose des IWF für China für 2025 und betonte die Bedeutung des Binnenkonsums für die Unterstützung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit. Sie lobte Chinas Engagement für die Aufrechterhaltung einer offenen und verantwortungsvollen Wirtschaft und wies darauf hin, dass dies die Fokussierung des Landes auf den Konsum in seinem neuen Fünfjahresplan unterstützt.

Innovation als Motor für neues Wachstum

Innovation wird auch weiterhin ein wichtiger Motor für die Entwicklung sein. China strebt die Einrichtung internationaler Innovationszentren in der Region Peking-Tianjin-Hebei, im Jangtse-Delta und in der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macau an. Die Politik wird sich darauf konzentrieren, unternehmensgeführte Innovationen zu fördern, den Schutz des geistigen Eigentums in aufstrebenden Branchen zu stärken, die Kapazitäten des Dienstleistungssektors auszubauen und die Entwicklung der künstlichen Intelligenz durch eine verbesserte Governance und die Integration von Technologie und Finanzen voranzutreiben.

Laut dem Global Innovation Index 2025 rangierte China zum ersten Mal unter den Top 10 und bleibt das am höchsten platzierte Land unter den 36 Volkswirtschaften mit hohem mittlerem Einkommen. Seine Innovationscluster sind weltweit führend, wobei der Cluster Shenzhen-Hongkong-Guangzhou weltweit den ersten Platz einnimmt. Bloomberg Economics prognostiziert, dass Chinas Hightech-Sektor, einschließlich KI, von 14,3 Prozent des BIP 2023 auf fast 19 Prozent im Jahr 2026 wachsen wird.

Ein offenes China bietet der Welt Sicherheit

Die Öffnung bleibt einer der strategischen Vorteile Chinas, und auf der Konferenz wurde bekräftigt, dass China die institutionelle und autonome Öffnung im Dienstleistungssektor ausweiten, die Struktur der Freihandelszonen optimieren und den Freihandelshafen Hainan vorantreiben wird.

Chinas Außenhandel zeigte sich in diesem Jahr trotz globaler Herausforderungen widerstandsfähig. Von Januar bis November beliefen sich die Importe und Exporte auf insgesamt 41,21 Billionen Yuan, was einem Anstieg von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Eine kürzlich durchgeführte weltweite Umfrage von CGTN zeigt, dass 86,7 Prozent der Befragten glauben, dass Chinas anhaltende Bemühungen zur Ankurbelung des Binnenkonsums bedeutende Chancen für internationale Unternehmen schaffen werden. Gleichzeitig sagen 89,1 Prozent, dass Chinas fortgesetzte Öffnung weltweit breitere Entwicklungsmöglichkeiten schaffen wird.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-12/How-does-China-set-tone-for-economic-work-in-2026--1J1srzNISOY/p.html