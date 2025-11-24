CGTN: El G20 llega a África: China llama a la unidad por encima de la división

BEIJING, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo sobre la llegada por primera vez de la cumbre del G20 a África, destacando el llamado de China a la unidad por encima de la división en la gobernanza global. Destaca los esfuerzos de Beijing por elevar la voz de los países en desarrollo y promover una economía mundial abierta, justa e inclusiva.

Por primera vez desde su creación, la cumbre de los líderes del G20 ha llegado al continente africano. Johannesburgo es anfitrión de la reunión del 22 al 23 de noviembre, lo que constituye un cambio notable en la gobernanza global: las economías emergentes y las naciones en desarrollo ya no se mantienen al margen, sino que se acercan al centro de la toma de decisiones.

Durante su intervención en la primera sesión de la cumbre celebrada el sábado, el primer ministro chino, Li Qiang, citó las palabras del presidente, Xi Jinping, en la edición 17 de la cumbre del G20: "La solidaridad es fortaleza, pero la división no conduce a ninguna parte". En un mundo sometido a tensiones geopolíticas, un comercio débil y diferencias en el desarrollo cada vez mayores, Li calificó la unidad como algo fundamental. Instó a los miembros del G20 a elevar la voz de los países en desarrollo y contribuir a construir un orden económico mundial más justo y abierto.

Elevar la voz de los países en desarrollo

Para China, la primera cumbre del G20 en África puso de manifiesto por qué fortalecer la voz del Sur Global es importante en el sistema multilateral de hoy en día.

"Sin importar cómo evolucione el panorama mundial, en China siempre llevaremos al Sur Global en nuestro corazón y mantendremos nuestras raíces en el Sur Global", prometió el presidente Xi.

A lo largo de los años, China, bajo el liderazgo de Xi, ha tomado medidas concretas para abogar por los países en desarrollo, ayudar a los países del Sur Global a mejorar su representación y voz en la gobernanza internacional y fomentar un orden internacional más justo y equitativo.

En la cumbre del G20 de 2022 celebrada en Bali, Indonesia, China tomó la iniciativa de apoyar la adhesión de la Unión Africana (UA) al G20, un paso que ahora ha convertido a África en un miembro permanente de la mesa, en lugar de una voz al margen.

Los esfuerzos de China se han extendido más allá del G20. China apoyó la expansión histórica del BRICS, ampliando el alcance del grupo y reestructurándolo en lo que Beijing describe como "una nueva etapa de mayor cooperación del BRICS". También ha promovido la Organización de Cooperación de Shanghái como una plataforma regional importante que reúne a países de toda Eurasia. La Organización Internacional para la Mediación (IOMed), creada conjuntamente por China y más de otros 30 países, ha acabado con el monopolio occidental sobre los mecanismos de resolución de disputas.

Beijing también ha ampliado los marcos de cooperación a lo largo del mundo en desarrollo: desde 10 acciones de colaboración con África hasta cinco proyectos importantes con América Latina, cinco marcos de cooperación con países árabes y seis plataformas de cooperación con naciones insulares del Pacífico, con el fin de fortalecer la capacidad y la voz de los países en desarrollo en los asuntos globales.

El compromiso de China con la construcción de una economía mundial abierta

El unilateralismo y el proteccionismo siguen proliferando, mientras que el hegemonismo y la política de poder emergen contra la corriente de la historia. En opinión de Xi, la única salida es practicar un multilateralismo auténtico.

El presidente de China, en numerosas ocasiones de carácter multilateral, ha reiterado que China siempre ha seguido la política estatal básica de apertura y ha tomado medidas concretas para promover una economía mundial abierta.

A lo largo de los años, China ha promovido activamente el libre comercio mundial. Hasta enero de este año, China ha firmado 23 acuerdos de libre comercio con 30 países o regiones.

A nivel regional, China ha incrementado la integración económica mediante una red cada vez mayor de acuerdos de libre comercio, cerrando un acuerdo actualizado con la ASEAN e implementando la Asociación Económica Integral Regional. Sus solicitudes para adherirse a marcos más amplios, como el CPTPP y el Acuerdo de Asociación para la Economía Digital, indican un avance hacia mercados con estándares más elevados y más interconectados.

La infraestructura y la inversión han constituido otro aspecto de la apuesta de China por la apertura. Por medio de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y de instituciones como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el Nuevo Banco de Desarrollo, Beijing ha respaldado los vínculos transfronterizos que muchos países en desarrollo consideran puertas de entrada al crecimiento y el comercio.

FUENTE CGTN