CGTN : le G20 fait ses débuts en Afrique : la Chine appelle à l'unité plutôt qu'à la division

PÉKIN, 23 novembre 2025 /PRNewswire/ -- CGTN a publié un article sur le premier sommet du G20 en Afrique, soulignant l'appel de la Chine à l'unité plutôt qu'à la division dans la gouvernance mondiale. L'organisation souligne les efforts déployés par Pékin pour faire entendre la voix des pays en développement et promouvoir une économie mondiale ouverte, équitable et inclusive.

Pour la première fois depuis sa création, le sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 se déroule sur le continent africain. Johannesburg accueille le rassemblement du 22 au 23 novembre, marquant un changement notable dans la gouvernance mondiale : les économies émergentes et les pays en développement ne se contentent plus d'observer depuis les coulisses, mais se rapprochent du centre de décision.

Lors de la première session du sommet samedi, le premier ministre chinois Li Qiang a cité les remarques du président Xi Jinping lors du 17e sommet du G20 : « La solidarité fait la force, mais la division ne mène nulle part. Dans un monde marqué par les tensions géopolitiques, la faiblesse des échanges commerciaux et l'élargissement des écarts de développement, M. Li a décrit l'unité comme étant essentielle. Il a exhorté les membres du G20 à écouter la voix des pays en développement et à contribuer à la mise en place d'un ordre économique mondial plus équitable et plus ouvert.

Écouter la voix des pays en développement

Pour la Chine, le premier sommet du G20 en Afrique a souligné l'importance du renforcement de la voix du Sud dans le système multilatéral actuel.

« Quelle que soit l'évolution du paysage international, la Chine gardera toujours le Sud mondial dans son cœur et maintiendra ses racines dans le Sud mondial », a promis le président Xi.

Au fil des ans, la Chine, sous la direction de Xi, a pris des mesures concrètes pour défendre les pays en développement, aider les pays du Sud mondial à améliorer leur représentation et leur voix dans la gouvernance internationale et promouvoir un ordre international plus juste et plus équitable.

Lors du sommet du G20 de 2022 à Bali, en Indonésie, la Chine avait pris l'initiative de soutenir l'adhésion de l'Union africaine (UA) au G20, une étape qui a permis à l'Afrique d'obtenir un siège permanent à la table des négociations plutôt qu'une voix marginale.

Les efforts de la Chine ont dépassé le cadre du G20. La Chine a soutenu l'expansion historique des BRICS, en élargissant la portée du groupe et en le transformant en ce que Pékin décrit comme « un nouveau parcours de coopération accrue entre les BRICS ». Elle a également promu l'Organisation de coopération de Shanghai en tant que plateforme régionale majeure regroupant des pays de toute l'Eurasie. L'Organisation internationale de médiation (OIMed), créée conjointement par la Chine et plus de 30 autres pays, a brisé le monopole occidental sur les mécanismes de résolution des conflits.

Pékin a également élargi les cadres de coopération dans les pays en développement : dix actions de partenariat avec l'Afrique, cinq grands projets avec l'Amérique latine, cinq cadres de coopération avec les pays arabes et six plateformes de coopération avec les nations insulaires du Pacifique, afin de renforcer la capacité et la voix des pays en développement dans les affaires mondiales.

L'engagement de la Chine à construire une économie mondiale ouverte

L'unilatéralisme et le protectionnisme restent endémiques, tandis que l'hégémonisme et la politique de puissance vont à contre-courant de l'histoire. Selon Xi, le seul moyen de s'en sortir est de pratiquer un véritable multilatéralisme.

À de nombreuses occasions multilatérales, le président chinois a réaffirmé que la Chine poursuivait toujours sa politique d'ouverture et qu'elle avait pris des mesures concrètes pour promouvoir une économie mondiale ouverte.

Au fil des ans, la Chine a activement promu le libre-échange mondial. En janvier de cette année, la Chine avait conclu 23 accords de libre-échange avec 30 pays ou régions.

Au niveau régional, la Chine a élargi l'intégration économique grâce à un réseau croissant d'accords de libre-échange, à la conclusion d'un accord amélioré avec l'ASEAN et à la mise en œuvre du partenariat économique global régional. Ses demandes d'adhésion à des cadres plus larges tels que le CPTPP et l'accord de partenariat pour l'économie numérique témoignent d'une volonté de renforcer les normes et l'interconnexion des marchés.

Les infrastructures et les investissements constituent un autre volet du discours d'ouverture de la Chine. Grâce à l'initiative « Une ceinture, une route » et à des institutions telles que la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et la Nouvelle banque de développement, Pékin a soutenu des liaisons transfrontalières que de nombreux pays en développement considèrent comme des portes d'entrée pour la croissance et le commerce.

