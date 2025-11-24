CGTN: G20 w Afryce: Chiny wzywają do jedności zamiast podziałów

PEKIN, 24 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- CGTN opublikowało artykuł na temat pierwszego spotkania w ramach szczytu G20 w Afryce, zwracając uwagę na apel Chin o jedność zamiast podziałów w globalnym zarządzaniu. Podkreśla on działania Pekinu na rzecz wzmocnienia głosu krajów rozwijających się oraz promowania otwartej, sprawiedliwej i inkluzywnej gospodarki światowej.

Po raz pierwszy od czasu ustanowienia szczyt przywódców G20 odbywa się na kontynencie afrykańskim. Johannesburg będzie gospodarzem obrad w dniach 22-23 listopada, co stanowi znaczącą zmianę w globalnym zarządzaniu: gospodarki wschodzące i kraje rozwijające się nie są już obserwatorami z boku, lecz przybliżają się do centrum podejmowania decyzji.

Przemawiając podczas pierwszej sesji szczytu w sobotę, premier Chin Li Qiang zacytował słowa prezydenta Xi Jinpinga wygłoszone podczas 17. szczytu G20: „Solidarność jest siłą, ale podziały nie prowadzą do niczego". W świecie napięć geopolitycznych, słabej wymiany handlowej i pogłębiających się różnic w rozwoju Li określił jedność jako niezbędną. Wezwał członków G20 do wzmocnienia głosu krajów rozwijających się i pomocy w budowaniu bardziej sprawiedliwego i otwartego globalnego porządku gospodarczego.

Zwiększenie znaczenia głosu krajów rozwijających się

Dla Chin pierwszy szczyt G20 w Afryce podkreślił, dlaczego wzmacnianie głosu Globalnego Południa ma znaczenie w dzisiejszym systemie wielostronnym.

„Bez względu na to, jak będzie ewoluować sytuacja międzynarodowa, w Chinach zawsze będziemy pamiętać o Globalnym Południu i zachowamy nasze korzenie w Globalnym Południu" - obiecał prezydent Xi.

Przez lata Chiny pod przywództwem Xi podejmowały konkretne działania na rzecz krajów rozwijających się, pomagając krajom Globalnego Południa zwiększyć ich reprezentację i głos w międzynarodowym systemie zarządzania oraz promując bardziej sprawiedliwy i równy porządek międzynarodowy.

Podczas szczytu G20 w 2022 r. na Bali w Indonezji Chiny przejęły inicjatywę we wspieraniu członkostwa Unii Afrykańskiej (UA) w G20, co sprawiło, że Afryka stała się stałym członkiem tej organizacji, a nie tylko głosem z boku.

Wysiłki Chin wykraczają poza G20. Chiny poparły historyczną ekspansję BRICS, poszerzając zasięg grupy i przekształcając ją w coś, co Pekin określa jako „nową podróż zacieśnionej współpracy BRICS". Promowały również Szanghajską Organizację Współpracy jako główną platformę regionalną skupiającą kraje z całej Eurazji. Międzynarodowa Organizacja Mediacji (IOMed), utworzona wspólnie przez Chiny i ponad 30 innych krajów, przełamała zachodni monopol na mechanizmy rozwiązywania sporów.

Pekin rozszerza również ramy współpracy w krajach rozwijających się: od 10 działań partnerskich z Afryką do pięciu dużych projektów z Ameryką Łacińską, pięciu ram współpracy z krajami arabskimi i sześciu platform współpracy z krajami wyspiarskimi Pacyfiku, aby wzmocnić potencjał krajów rozwijających się i ich głos w sprawach globalnych.

Zaangażowanie Chin w budowę otwartej gospodarki światowej

Jednostronność i protekcjonizm nadal są powszechne, a hegemonizm i polityka siły nasilają się wbrew biegowi historii. W oczach Xi jedyną drogą wyjścia jest praktykowanie prawdziwego multilateralizmu.

Prezydent Chin wielokrotnie powtarzał podczas licznych spotkań z udziałem wielu stron, że Chiny niezmiennie realizują podstawową politykę otwarcia i podejmują konkretne działania na rzecz promowania otwartej gospodarki światowej.

Od lat Chiny aktywnie promują globalny wolny handel. Do stycznia bieżącego roku Chiny podpisały 23 umowy o wolnym handlu z 30 krajami lub regionami.

W wymiarze regionalnym Chiny poszerzyły integrację gospodarczą poprzez rosnącą sieć umów o wolnym handlu, finalizując ulepszoną umowę ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i wdrażając Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze. Wnioski o przystąpienie do szerszych struktur, takich jak Kompleksowe i Postępowe Porozumienie na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego (CPTPP) i Umowa o partnerstwie w dziedzinie gospodarki cyfrowej, sygnalizują dążenie do wyższych standardów i bardziej zintegrowanych rynków.

Infrastruktura i inwestycje stanowią kolejny element chińskiej strategii otwarcia. Poprzez inicjatywę „Jeden pas, jedna droga" oraz instytucje takie jak Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych i Nowy Bank Rozwoju, Pekin wspiera transgraniczne powiązania, które wiele krajów rozwijających się postrzega jako bramę do wzrostu gospodarczego i handlu.

https://news.cgtn.com/news/2025-11-23/G20-lands-in-Africa-China-calls-for-unity-over-division-1Iw2QjgtrbO/p.html