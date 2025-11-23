CGTN: Африка принимает саммит G20: Китай призывает к единению вместо разделения

ПЕКИН, 23 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Медиакомпания CGTN опубликовала статью о первом саммите G20 в Африке, в которой подчеркивается призыв Китая к единению вместо разделения в области глобального управления. В ней отмечают усилия Пекина по укреплению голоса развивающихся стран и развитию открытой, справедливой и инклюзивной мировой экономики.

Впервые с момента создания организации саммит лидеров G20 проходит на африканском континенте. С 22 по 23 ноября в Йоханнесбурге проходит встреча, знаменующая заметный сдвиг в области глобального управления: страны с формирующейся экономикой и развивающиеся страны больше не наблюдают со стороны, а становятся ближе к центру принятия решений.

Выступая на первой сессии саммита в субботу, премьер-министр Китая Ли Цян (Li Qiang) процитировал слова Председателя КНР Си Цзиньпина с 17-го саммита G20: «Солидарность — это сила, а разделение ни к чему не ведет». В мире, сдерживаемом геополитической напряженностью, слабой торговлей и растущими разрывами в развитии, г-н Ли считает единение совершенно необходимым. Он призвал членов G20 усилить голос развивающихся стран и помочь выстроить более справедливый и открытый мировой экономический порядок.

Усиление голоса развивающихся стран

С точки зрения Китая первый саммит G20 в Африке подчеркнул, почему усиление голоса Глобального Юга важно в современной многосторонней системе.

«Независимо от того, как развивается международная ситуация, Китай всегда будем хранить Глобальный Юг в своем сердце и сохранять свои корни в Глобальном Юге», — пообещал Председатель Си.

На протяжении многих лет Китай под руководством Си Цзиньпина предпринимал конкретные шаги для защиты интересов развивающихся стран, помощи странам Глобального Юга в усилении их представительства и роли в международном управлении, а также для содействия более справедливому и равноправному международному порядку.

На саммите G20 в 2022 году на Бали, Индонезия, Китай взял на себя инициативу по поддержке членства Африканского союза (АС) в G20, что позволило сегодня Африке занять постоянное место за столом переговоров, а не быть голосом с периферии.

Усилия Китая вышли за рамки G20. Китай поддержал историческое расширение БРИКС, увеличивающее охват группы и обеспечивающее в то, что Пекин описывает как «новый путь развития сотрудничества БРИКС». Китай также поддержал Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве основной региональной платформы, объединяющей страны Евразии. Международная организация по медиации (IOMed), созданная совместно Китаем и более чем 30 другими странами, нарушила монополию Запада на механизмы разрешения споров.

Пекин также расширяет рамки сотрудничества с развивающимися странами: от 10 партнерских мероприятий в Африке до пяти крупных проектов в Латинской Америке, пяти рамочных соглашений о сотрудничестве с арабскими странами и шести платформ сотрудничества с островными государствами Тихого океана, чтобы укрепить потенциал и усилить голос развивающихся стран в глобальных делах.

Приверженность Китая построению открытой мировой экономики

Односторонняя политика и протекционизм продолжают безудержно распространяться, а гегемонизм и политика силы взлетают на волне истории. В глазах Председателя Си единственный выход — это практическая реализация истинной многосторонности.

Председатель КНР во многих аспектах многосторонних отношений повторил, что Китай всегда проводит базовую государственную политику открытости и предпринимает реальные шаги для развития открытой мировой экономики.

На протяжении многих лет Китай активно поддерживает развитие глобальной свободной торговли. По состоянию на январь текущего года Китай подписал 23 соглашения о свободной торговле с 30 странами или регионами.

На региональном уровне Китай расширяет экономическую интеграцию посредством растущей сети соглашений о свободной торговле, завершив заключение обновленного соглашения с АСЕАН и реализовав соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве. Его заявки на присоединение к более широким структурам, таким как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики, сигнализируют о стремлении к более высоким стандартам и более взаимосвязанным рынкам.

Инфраструктура и инвестиции образовали еще одно направление в стремлении Китая к обеспечению открытости. С помощью инициативы «Пояс и путь» и таких институтов, как Asian Infrastructure Investment Bank и New Development Bank, Пекин поддерживает трансграничные связи, которые многие развивающиеся страны рассматривают как ворота, открывающие возможности развития и торговли.

