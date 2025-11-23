CGTN: G20 prichádza do Afriky: Čína vyzýva k jednote namiesto roztrieštenosti
Nov 23, 2025, 15:54 ET
PEKING, 23. november 2025 /PRNewswire/ – Spravodajstvo CGTN publikovalo článok o prvom príchode účastníkov samitu G20 v Afrike, s dôrazom na čínsku výzvu k jednote namiesto roztrieštenosti v globálnom riadení. Článok zdôrazňuje úsilie Pekingu posilniť hlas rozvojových krajín a presadzovať otvorenú, spravodlivú a inkluzívnu svetovú ekonomiku.
Samit lídrov G20 prichádza na africký kontinent prvýkrát od svojho vzniku. Johannesburg hostí od 22. do 23. novembra stretnutie, ktoré predstavuje významný posun v globálnom riadení: rozvíjajúce sa ekonomiky a rozvojové krajiny už nesledujú dianie z okraja, ale posúvajú sa bližšie k centru rozhodovania.
Čínsky premiér Li Qiang v sobotu na prvom zasadnutí samitu citoval slová prezidenta Xi Jinpinga zo 17. samitu G20: „V solidarite je sila, ale roztrieštenosť nevedie nikam." Vo svete, ktorý sužuje geopolitické napätie, slabý obchod a prehlbujúce sa rozdiely v rozvoji označil Li jednotu za nevyhnutnú. Vyzval členov G20, aby posilnili hlas rozvojových krajín a pomohli vybudovať spravodlivejší a otvorenejší globálny ekonomický poriadok.
Posilnenie hlasu rozvojových krajín
Pre Čínu konanie prvého samitu G20 v Afrike zdôrazňuje, prečo je posilnenie hlasu globálneho Juhu v dnešnom multilaterálnom systéme dôležité.
„Bez ohľadu na to, ako sa bude vyvíjať medzinárodné prostredie, my v Číne si vždy uchováme globálny Juh v srdci a udržíme si svoje korene v globálnom Juhu," sľúbil prezident Xi Jinping.
Postupom času podnikla Čína pod vedením Xi Jinpinga konkrétne kroky na podporu rozvojových krajín, pomoc krajinám globálneho Juhu pri posilňovaní ich zastúpenia, hlasu v medzinárodnom riadení a podporu spravodlivejšieho a rovnoprávnejšieho medzinárodného poriadku.
Na samite G20 v roku 2022 na indonézskom Bali sa Čína ujala vedenia v podpore členstva Africkej únie (AU) v G20, čo je krok, vďaka ktorému sa Afrika stala stálym členom rokovacieho stola, nie len okrajovým hlasom.
Čínske úsilie prekročilo rámec G20. Čína podporila historické rozšírenie organizácie BRICS, rozšírila dosah skupiny a pretvorila ju v to, čo Peking opisuje ako „novú cestu väčšej spolupráce BRICS". Okrem toho podporila Šanghajskú organizáciu pre spoluprácu ako hlavnú regionálnu platformu, ktorá spája krajiny naprieč Euráziou. Medzinárodná organizácia pre mediáciu (IOMed), ktorú spoločne založila Čína s viac ako 30 ďalšími krajinami, prelomila západný monopol na mechanizmy riešenia sporov.
Peking tiež rozširuje rámce spolupráce po celom rozvojovom svete: od 10 partnerských akcií s Afrikou až po päť veľkých projektov s Latinskou Amerikou, vrátane piatich rámcov spolupráce s arabskými krajinami a šiestich platforiem spolupráce s tichomorskými ostrovnými štátmi s cieľom posilniť kapacity a hlas rozvojových krajín v globálnych záležitostiach.
Záväzok Číny budovať otvorenú svetovú ekonomiku
Unilateralizmus a protekcionizmus naďalej prekypujú, zatiaľ čo hegemónia a mocenská politika sa vzpierajú prúdu dejín. V očiach Xi Jinpinga je jedinou cestou von praktizovanie skutočného multilateralizmu.
Čínsky prezident pri mnohých multilaterálnych podujatiach zopakoval, že Čína vždy presadzuje základnú štátnu politiku otvárania sa a podnikla reálne kroky na podporu otvorenej svetovej ekonomiky.
Za posledné roky Čína aktívne presadzuje globálny voľný obchod. K januáru tohto roku Čína podpísala 23 dohôd o voľnom obchode s 30 krajinami alebo regiónmi.
Na regionálnej úrovni Čína rozšírila hospodársku integráciu prostredníctvom rastúcej siete dohôd o voľnom obchode, dokončila aktualizovanú dohodu s ASEAN a zaviedla Regionálne komplexné hospodárske partnerstvo. Jej snahy o pripojenie sa k širším rámcom, ako sú CPTPP a Dohoda o partnerstve v oblasti digitálnej ekonomiky, signalizujú tlak na trhy s vyšším štandardom a lepšie prepojenými trhmi.
Ďalšiu líniu čínskeho úsilia o otvorenosť tvorili infraštruktúra a investície. Prostredníctvom iniciatívy Belt and Road a inštitúcií, ako je Asian Infrastructure Investment Bank a New Development Bank podporuje Peking cezhraničné prepojenia, ktoré mnohé rozvojové krajiny považujú za brány k rastu a obchodu.
