G20 přistává v Africe: Čína vyzývá k jednotě namísto rozdělení - CGTN

Nov 23, 2025, 04:57 ET
PEKING, 23. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Čínská státní televizní stanice CGTN zveřejnila článek o prvním konání summitu G20 v Africe, ve kterém zdůrazňuje výzvu Číny k jednotě namísto rozdělení v globálním řízení. Článek zdůrazňuje snahy Pekingu o posílení hlasu rozvojových zemí a podporu otevřené, spravedlivé a inkluzivní světové ekonomiky.
Poprvé od svého vzniku se summit vedoucích představitelů G20 koná na africkém kontinentu. Toto setkání hostí ve dnech 22. až 23. listopadu Johannesburg, což představuje významný posun v globálním řízení: rozvíjející se ekonomiky a rozvojové země již nejsou pouhými pozorovateli, ale přibližují se k centru rozhodování.
V sobotu na prvním zasedání summitu citoval čínský premiér Li Čchiang slova prezidenta Si Ťin-pchinga ze 17. summitu G20: „Solidarita je síla, ale rozdělení nikam nevede." Ve světě napjatém geopolitickými konflikty, slabým obchodem a rostoucími rozdíly v rozvoji Li označil jednotu za zásadní. Vyzval členy G20, aby posílili hlas rozvojových zemí a pomohli vybudovat spravedlivější a otevřenější globální ekonomický řád.
Posílení hlasu rozvojových zemí
Pro Čínu první summit G20 v Africe podtrhl, proč je v dnešním multilaterálním systému důležité posílit hlas globálního Jihu.
„Bez ohledu na to, jak se bude mezinárodní situace vyvíjet, my v Číně budeme vždy mít globální Jih v srdci a zachováme si své kořeny v globálním Jihu," slíbil prezident Si.
V průběhu let podnikla Čína pod Siovým vedením konkrétní kroky na podporu rozvojových zemí, pomohla zemím globálního Jihu posílit jejich zastoupení a hlas v mezinárodní správě a prosazovala spravedlivější a rovnoprávnější mezinárodní řád.
Na summitu G20 v roce 2022 v indonéském Bali se Čína ujala vedení v podpoře členství Africké unie (AU) v G20, což Africe zajistilo trvalé místo u stolu namísto hlasu z okraje.
Úsilí Číny přesáhlo rámec G20. Čína podpořila historické rozšíření skupiny BRICS, čímž rozšířila její dosah a přetvořila ji v to, co Peking popisuje jako „novou cestu k větší spolupráci v rámci BRICS". Podporovala také Šanghajskou organizaci spolupráce jako významnou regionální platformu sdružující země z celé Eurasie. Mezinárodní organizace pro mediaci (IOMed), založená společně Čínou a více než 30 dalšími zeměmi, prolomila západní monopol na mechanismy řešení sporů.
Peking také rozšiřuje rámce spolupráce v rozvojovém světě: od deseti partnerských akcí s Afrikou po pět velkých projektů s Latinskou Amerikou, pět rámců spolupráce s arabskými zeměmi a šest platforem spolupráce s tichomořskými ostrovními státy, aby posílil kapacitu a hlas rozvojových zemí v globálních záležitostech.
Závazek Číny budovat otevřenou světovou ekonomiku
Unilateralismus a protekcionismus jsou stále na vzestupu, zatímco hegemonismus a mocenská politika jdou proti proudu dějin. V očích Si Ťin-pchinga je jediným východiskem provozování skutečného multilateralismu.
Čínský prezident při mnoha multilaterálních příležitostech zopakoval, že Čína vždy sleduje základní státní politiku otevřenosti a podnikla konkrétní kroky k podpoře otevřené světové ekonomiky.
V průběhu let Čína aktivně podporovala globální volný obchod. K lednu letošního roku podepsala Čína 23 dohod o volném obchodu se 30 zeměmi nebo regiony.
Na regionální úrovni Čína rozšířila ekonomickou integraci prostřednictvím rostoucí sítě dohod o volném obchodu, dokončila aktualizovanou dohodu s ASEAN a zavedla Regionální komplexní ekonomické partnerství. Její žádosti o vstup do širších rámců, jako je CPTPP (Komplexní a progresivní dohoda o transpacifickém partnerství) a Dohoda o partnerství v oblasti digitální ekonomiky, signalizují tlak na vyšší standardy a propojenější trhy.
Infrastruktura a investice tvoří další pilíř usilování Číny o otevřenost. Prostřednictvím Iniciativy Pás a stezka a institucí, jako je Asijská banka pro investice do infrastruktury a Nová rozvojová banka, Peking podporuje přeshraniční propojení, které mnoho rozvojových zemí považuje za bránu k růstu a obchodu.
