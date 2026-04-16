Clé de Peau Beauté renueva su colaboración internacional con UNICEF y se propone llegar a otros 7,3 millones de niñas

TOKIO, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté anunció la renovación de su colaboración internacional de tres años con UNICEF, lo que constituye una nueva etapa en el compromiso de empoderar a otros 7,3 millones de niñas. Las contribuciones realizadas desde 2019 ascienden a un total de 17,4 millones de dólares, lo que representa la mayor cifra aportada por parte del sector privado al Programa mundial para la igualdad de género de UNICEF encaminado a acelerar los cambios positivos para las niñas adolescentes. Esta colaboración ha apoyado a 12,9 millones de niñas hasta la fecha, cifra que ha superado con creces las expectativas originales de la alianza.

Con esta tercera renovación, los programas financiados por Clé de Peau Beauté dejarán de enfocarse en la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para hacer más hincapié en la educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), y con ello incluir el arte y la creatividad como fuerzas complementarias junto a la ciencia y la tecnología. En Indonesia, por ejemplo, las niñas que participan en iniciativas de aprendizaje basado en proyectos ya combinan los conocimientos científicos con la expresión creativa con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras que aumenten la resiliencia al cambio climático.

"Ver cómo esta colaboración ha transformado las vidas de las niñas al darles confianza, creatividad y nuevas posibilidades para su futuro, hizo que la decisión de renovar nuestro compromiso fuera realmente significativa", expresó Naomi Kawanishi, presidenta de la marca global en Clé de Peau Beauté. "Estamos especialmente entusiasmados con el enfoque en la educación STEAM, que les proporcionará a las niñas no solo conocimientos técnicos sino también la confianza creativa para que se conviertan en verdaderas innovadoras. Esta es la manera en la que ayudamos a desarrollar todo su potencial".

Esta renovación aprovecha la sólida base de los programas impactantes con las iniciativas de aprendizaje de la educación STEM que ya les ofrecen a las niñas un sinnúmero de oportunidades a través de la colaboración.

"UNICEF agradece el constante liderazgo de Clé de Peau Beauté en el ámbito de la igualdad de género, así como su profundo compromiso con el empoderamiento de las niñas", afirmó Carla Haddad Mardini, directora de Recaudación de Fondos y Colaboraciones del Sector Privado en UNICEF. "La renovación de nuestra colaboración y la ampliación de nuestro enfoque para consolidar importantes habilidades STEAM constituye una impactante inversión en las niñas como agentes de cambio que desempeñan un importante papel en la conformación de nuestro futuro".

La imperiosa necesidad de inversiones continuas[1]

La renovación de nuestro compromiso se produce en un momento crucial. En todo el mundo las niñas continúan enfrentando obstáculos importantes para su formación y el desarrollo de habilidades. Existen aún 122 millones de niñas que no van a la escuela, y casi el 40 % de las adolescentes y mujeres jóvenes no llega a terminar la enseñanza media superior. Por otra parte, las niñas están subrepresentadas en los ámbitos de la educación STEM y digital, pues solo constituyen el 35 % de los graduados de STEM y el 3 % de los graduados en tecnologías de la información y las comunicaciones, mientras que casi 50 millones de niñas carecen de los conocimientos básicos de lectura y escritura. En países de bajos ingresos, cerca del 90 % de las niñas no tiene Internet, lo cual limita sus posibilidades de aprendizaje y el acceso a oportunidades.

Estos desafíos se derivan de obstáculos interrelacionados, entre ellos, las dañinas normas de género, el matrimonio infantil y las responsabilidades de cuidado no remuneradas, lo que pone de relieve la necesidad acuciante de inversiones constantes y enfoques con perspectiva de género, que les permitan a las niñas adquirir las habilidades y acceder a las oportunidades necesarias para construir su futuro.

A través de la renovación de esta colaboración, Clé de Peau Beauté y UNICEF continuarán trabajando juntos para ampliar las oportunidades para las niñas en todo el mundo y apoyar a la próxima generación para que desarrolle todo su potencial.

Notas para los editores

Acerca de la colaboración entre Clé de Peau Beauté y UNICEF

Desde 2019, Clé de Peau Beauté se ha unido a UNICEF para poyar la educación, la adquisición de habilidades y el empoderamiento de las niñas mediante la iniciativa Skills4Girls. La colaboración se centra en ampliar el acceso a la adquisición de habilidades para el futuro, incluyendo los conocimientos informáticos, el aprendizaje STEAM y los programas de habilidades prácticas para la vida, a la vez que elimina los obstáculos sociales y estructurales que limitan las oportunidades para las niñas.

Acerca de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marca mundial de lujo de Shiseido Co Ltd, se fundó en 1982 como la máxima expresión de elegancia y ciencia. Clé de Peau Beauté es "la clave de la belleza de la piel". La filosofía de la marca es liberar el poder de la luminosidad de la mujer al aprovechar las tecnologías de maquillaje y cuidado de la piel avanzadas de todo el mundo. Clé de Peau Beauté siempre se ha guiado por una exquisita sensibilidad e inteligencia estéticas, y ha infundido a sus productos modernidad, encanto y dinamismo para emerger como líder del sector en la entrega de un resplandor tan notable, que emana desde adentro. Disponible en 28 países y regiones de todo el mundo.

Sitio web oficial de Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/global/

Página de inicio de Clé de Peau Beauté para UNICEF: https://www.cledepeau-beaute.com/global/cpb-for-unicef.html

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Acerca de UNICEF

UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles del mundo para llegar a los niños menos favorecidos del planeta. Trabajamos para todos los niños en más de 190 países y territorios con el objetivo de construir un mundo mejor para todos. Visite https://www.unicef.org/

UNICEF no respalda ninguna empresa, marca, producto o servicio.

[1] UNICEF Girl Goals: What Has Changed for Girls? Adolescent girls' rights over 30 years (Objetivos de UNICEF para las niñas: ¿qué ha cambiado para las niñas? Los derechos de las adolescentes durante los últimos 30 años)

Las traducciones en idiomas distintos al inglés y el japonés se proporcionan solamente para facilitar la distribución.

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FUENTE Clé de Peau Beauté