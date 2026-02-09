Coway presenta la evaluación de la implementación de su plan corporativo de aumento de valor

Desde que anunció su plan corporativo de aumento de valor en 2025, Coway ha registrado progresos tangibles en aumento de ingresos, rendimiento para los accionistas, solidez financiera y gobernanza

Al día de hoy, la empresa ha obtenido 247.300 millones de wones surcoreanos en rendimiento para los accionistas, con lo que alcanzó el objetivo de una tasa de rendimiento del 40 %

A partir del año fiscal 2026, Coway priorizará los dividendos en efectivo para asegurar su estatus como empresa de altos dividendos y brindar beneficios fiscales a los accionistas

Tras informar un aumento en la tasa de cumplimiento de los indicadores clave de gobernanza de un 74 %, Coway tiene como meta alcanzar el 93 % para el año 2027

SEÚL, Corea del Sur, 8 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la "Best Life Solution Company" (La mejor empresa de soluciones de vida), anunció hoy una evaluación del estado de implementación de su plan corporativo de aumento de valor, en la cual se detallan los logros concretos para mejorar el valor para los accionistas y se describe su hoja de ruta estratégica a mediano y largo plazo.

El año pasado, Coway dio a conocer su plan corporativo de aumento de valor, el cual incluye los siguientes indicadores clave para el año 2027: lograr ingresos superiores a los 5 billones de wones surcoreanos; mantener una tasa de rendimiento para los accionistas del 40 %; gestionar una relación deuda neta-beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT, por sus siglas en inglés) de hasta 2,5 y fortalecer sus marcos de gobernanza.

Desde que se anunció el plan, Coway realizó diversas revisiones internas sobre el progreso de su implementación y preparó medidas complementarias de manera proactiva para mejorar la eficacia de la ejecución. Esta presentación tiene como objetivo comunicar con transparencia la evaluación de los resultados hasta la fecha, transmitir los planes futuros a los accionistas y al mercado, y reafirmar la credibilidad y el impacto positivo de sus iniciativas de aumento de valor.

Avances tempranos hacia los objetivos de ingresos: aceleración de la hoja de ruta de los 5 billones de wones surcoreanos

En 2025, Coway registró 4,96 billones de wones surcoreanos en ingresos, lo que representa un incremento del 15,2 % en comparación con el año anterior. Este desempeño supera significativamente la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) del 6,5 % que la empresa tenía como objetivo, lo que sitúa a Coway muy por delante de lo previsto, ya que excede su meta de 5 billones de wones surcoreanos para 2027.

Coway mantuvo un crecimiento sólido en 2025 al fortalecer la competitividad en su negocio nacional y expandir de forma continua sus operaciones en el extranjero. En el mercado nacional, el crecimiento constante de las cuentas de alquiler de purificadores de agua sirvió para reforzar la base del negocio principal de la empresa, mientras que en el ámbito mundial, el aumento de los ingresos fue impulsado por la expansión continua en las filiales extranjeras existentes, así como por el rápido crecimiento de las entidades más recientes.

Este sólido desempeño fue impulsado, en particular, por BEREX, la marca de mejora del sueño y bienestar de Coway, lanzada inicialmente en 2022 como parte de la visión estratégica del presidente Junhyuk Bang para asegurar nuevos motores de crecimiento. En 2025, BEREX generó 719.900 millones de wones surcoreanos al combinar los ingresos a nivel nacional y extranjero.

Junto con los lanzamientos de los productos BEREX en los mercados internacionales y la expansión de las líneas de productos en diversas categorías, de acuerdo con la estrategia de expansión a nivel mundial del presidente, la contribución de los mercados extranjeros a los ingresos generales de Coway aumentó a aproximadamente el 40 % en 2025, lo cual fortaleció aún más la presencia de Coway en el escenario mundial.

Cumplimiento de una tasa de rendimiento para los accionistas del 40 % mediante una ejecución equilibrada

Coway logró con éxito una tasa de rendimiento total para los accionistas del 40 % en 2025, lo que representa 247.300 millones de wones surcoreanos. Esto fue posible gracias a combinar de forma equilibrada 137.300 millones de wones surcoreanos en dividendos en efectivo y 110.000 millones de wones surcoreanos en adquisiciones de acciones propias. Cabe destacar que la empresa retiró aproximadamente 1,9 millones de acciones propias adquiridas en 2017 y 2024 para impulsar directamente el valor por acción.

Mientras mantiene la tasa de rendimiento del 40 % hasta 2027, Coway priorizará los dividendos en efectivo para cumplir con los requisitos de "empresa de altos dividendos" que permiten a los accionistas beneficiarse de una tributación separada sobre los ingresos por dividendos. La empresa también mantendrá una tasa de pago de dividendos de al menos el 25 % e incrementará el monto total de los dividendos en más del 10 % interanual. El 15 % restante del fondo de retorno se asignará de manera flexible entre la compra de acciones propias y dividendos en efectivo adicionales para maximizar los beneficios fiscales y el rendimiento total para los accionistas.

Mantenimiento de la solidez financiera y gestión estable de la estructura de capital

A la par de la expansión de las inversiones para el crecimiento y el rendimiento para los accionistas, Coway trabaja para gestionar su estructura de capital objetivo de una manera que garantice la estabilidad financiera. Al cierre de 2025, la relación deuda neta-EBIT de la empresa se situó en 2,1; y Coway planea aumentarla hasta un máximo de 2,5 para 2027 con una gestión continua y coherente de la estructura de capital.

Para asegurar fondos destinados a inversiones de crecimiento, capital de trabajo y rendimiento para los accionistas, Coway utiliza activamente el financiamiento de deuda para mejorar la eficiencia del capital, a la vez que mantiene rigurosamente su calificación crediticia para fortalecer la viabilidad fiscal a largo plazo.

Fortalecimiento de las tasas de cumplimiento de los indicadores clave de gobernanza

Desde que anunció por primera vez su plan corporativo de aumento de valor, Coway informó un aumento en su tasa de cumplimiento de indicadores clave de gobernanza al 74 %, un incremento impulsado por la proporción de directores externos al 67 %, así como por la creación de un Comité de Compensación compuesto en su totalidad por directores externos.

Coway también esbozó una hoja de ruta a mediano y largo plazo para mejorar su gobernanza corporativa. En 2026, la empresa tiene previsto establecer un Comité de Transacciones Internas y un sistema de director independiente sénior para mejorar aún más su gobernanza corporativa, y también realizará enmiendas a sus estatutos sociales conforme a las recientes modificaciones a la Ley Comercial de Corea del Sur. Para 2027, Coway aspira a alcanzar una tasa de cumplimiento de indicadores clave de gobernanza del 93 % mediante medidas como la adopción de sistemas de votación electrónica y de votación acumulativa.

Un empleado de Coway afirmó: "Desde que anunciamos nuestro plan corporativo de aumento de valor, hemos obtenido resultados tangibles en nuestra tasa de crecimiento, en el rendimiento para los accionistas y en los estándares de gobernanza. En el futuro, supervisaremos de cerca la implementación del plan mediante indicadores clave y mantendremos nuestra dedicación a un enfoque equilibrado que refuerce tanto la inversión en futuros motores de crecimiento, como el rendimiento para los accionistas, para asegurar de este modo la mejora constante del valor corporativo a mediano y largo plazo".

Para más información sobre el plan corporativo de aumento de valor de Coway, visite la página de Relaciones con los Inversionistas de la empresa.

Acerca de Coway Co., Ltd.

Coway, la "Best Life Solution Company", fue fundada en Corea en 1989 y es una empresa líder en electrodomésticos ambientales que hace que la vida de las personas sea saludable y cómoda con electrodomésticos innovadores como purificadores de agua, purificadores de aire, bidés y colchones. La última apuesta de la empresa, la marca BEREX, tiene el objetivo de mejorar el sueño y el bienestar con colchones y sillones de masaje de última generación. Desde su fundación, Coway se ha vuelto líder del sector de electrodomésticos ecológicos, con una intensa labor de investigación, ingeniería, desarrollo y atención al cliente. La empresa ha demostrado su dedicación a la innovación con productos galardonados, experiencia en sanidad domiciliaria, una cuota de mercado inigualable, satisfacción del cliente y reconocimiento de marca. Coway sigue innovando mediante la diversificación de las líneas de productos y la aceleración de los negocios en el extranjero, en Malasia, EE. UU., Tailandia, China, Indonesia, Vietnam y Europa, para lo cual se basa en el éxito empresarial en Corea. En 2025, la empresa lanzó Coway Life Solution, una plataforma de cuidado para personas mayores de nivel prémium, que ofrece soluciones de cuidado personalizadas y adaptadas a las diferentes etapas de la vida. Para más información, visite http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

