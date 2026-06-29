DAR GLOBAL Y FENDI CASA ANUNCIAN VILLAS AZURE FRENTE AL MAR EN OMÁN PARA UNA VIDA COSTERA INCOMPARABLE DEFINIDA POR LA SOFISTICACIÓN ITALIANA

MUSCAT, Omán, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global yFENDI casa anuncian el lanzamiento de Azure Oceanfront Villas, una colección de mansiones de ultra lujo con interiores de FENDI casa, ubicadas dentro de la prestigiosa comunidad de acantilados Aida en Muscat, Omán. Concebido por dar Global, la empresa inmobiliaria de lujo que cotiza en Londres, Aida es uno de los desarrollos inmobiliarios de uso mixto más amplios y exclusivos del mundo.

DAR GLOBAL AND FENDI CASA ANNOUNCE AZURE OCEANFRONT VILLAS IN OMAN FOR UNPARALLELED COASTAL LIVING DEFINED BY ITALIAN SOPHISTICATION

El lanzamiento presenta 19 mansiones cuidadosamente diseñadas y exquisitamente decoradas con acceso directo a la playa con la artesanía italiana característica de FENDI Casa y un refinado diseño de alta gama para AIDA, una magnífica comunidad cerrada construida en un acantilado de 130 metros de altura, rodeada de cañones rocosos, playas vírgenes y la pintoresca costa de Omán.

Ziad El Chaar, director ejecutivo de Dar Global, dijo: "El lanzamiento de Azure Oceanfront Villas, Interiores de FENDI Casa, en Aida refleja el compromiso de Dar Global de identificar y desbloquear oportunidades inmobiliarias de alto valor en mercados en crecimiento. El sector inmobiliario de lujo de Omán se encuentra en un punto de inflexión, impulsado por el apetito de los inversores por las residencias de marca y las iniciativas gubernamentales que impulsan la inversión entrante. Nuestra asociación con FENDI casa aporta un diseño italiano de renombre mundial a esta visión, elevando el nivel de vida de lujo en Mascate. Juntos, estamos elevando aún más la posición de Aida como una puerta de entrada estratégica para los inversores globales que buscan valor a largo plazo, rendimientos de estilo de vida y distinción basada en el diseño en la región ".

Ubicadas en un sitio amplio con vistas despejadas al mar, Azure Oceanfront Villas, con interiores de FENDI Casa, ofrece una privacidad y aislamiento excepcionales para un selecto grupo de residentes exigentes. Las mansiones claramente modernas encarnan la esencia de la vida junto al mar, evocando un santuario tranquilo y lujoso. Con amplios planos de planta, cada villa incluye servicios privados como una piscina al aire libre y un gimnasio de última generación.

Este nuevo y elegante hito dentro de Aida marca la primera colaboración entre dar Global y FENDI casa en un proyecto residencial de alta gama. La presentación también representa un hito importante para Omán, ya que Azure Oceanfront Villas, Interiors by FENDI Casa, se convierte en el primer desarrollo en el Sultanato en presentar interiores de la marca de diseño de una casa de moda de lujo.

Con más de 4,3 millones de metros cuadrados y dirigido a inversores y compradores internacionales, Aida combina naturaleza, lujo y estilo de vida, con hoteles de clase mundial, un campo de golf de 18 hoyos, un club exclusivo para miembros y un ramo de ofertas residenciales que incluyen villas y apartamentos de lujo.

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FUENTE Dar Global