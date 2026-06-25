CATL presenta el primer sistema del mundo de almacenamiento de energía en baterías de iones de sodio (BESS), validado en condiciones reales, lo que convierte el almacenamiento de sodio en una realidad comercial

"CATL está comprometida a promover la independencia energética en todo el mundo, a la vez que ofrece valor a largo plazo para nuestros clientes. Para lograrlo, nos hemos propuesto como misión desarrollar una nueva composición química para las baterías basada en recursos abundantes disponibles en todos los continentes. Una solución que pueda satisfacer las necesidades energéticas de los 8.000 millones de personas, a la vez que ofrezca una vida útil más prolongada y mayor seguridad", afirmó William Wu, director del Centro de Tecnología de Almacenamiento de Energía de CATL, durante el evento de lanzamiento. "Creemos que el sodio y el litio juntos constituirán los dos pilares fundamentales del futuro sistema de almacenamiento de energía".

TENER Sodium: Certeza para un futuro incierto

A medida que la proporción de energías renovables sigue aumentando y la demanda de energía impulsada por IA se dispara, el almacenamiento de energía está pasando de desempeñar una función secundaria a convertirse en una infraestructura fundamental para el sistema energético mundial. Sin embargo, el almacenamiento de energía convencional ha dependido en gran medida de los sistemas basados en litio, cuyo suministro concentrado y precios volátiles plantean riesgos cada vez mayores para la cadena de suministro. El sodio, más de 1.000 veces más abundante que el litio y ampliamente distribuido, ofrece un mejor desempeño a temperaturas extremas, mayor seguridad y un potencial de costos más favorable, lo que hace inevitable una transición tecnológica en el almacenamiento de energía.

"La industria del almacenamiento de energía ha dejado atrás la carrera por el crecimiento. Hoy en día, el éxito se define cada vez más por la capacidad de crear valor a largo plazo", afirmó Amanda Xu, directora de tecnología (CTO) de ESS y presidente de ESS Europe CATL, en su discurso de apertura. "El principio en el que creemos con mayor firmeza es que la preparación genera certeza".

Y esta es precisamente la misión de TENER Sodium.

Gracias a la más reciente tecnología de iones de sodio de CATL, TENER Sodium ofrece más de 30 MWh de capacidad nominal en una arquitectura totalmente modular. Esta arquitectura aporta tres beneficios directos a los clientes:

Implementación más sencilla de los proyectos, ya que cada módulo pesa unas 42 toneladas y solo se requieren 34 unidades para una instalación de 1 GWh.

Mayor flexibilidad de la configuración, con bloques de energía y potencia desacoplados que admiten duraciones de almacenamiento flexibles de 1, 2, 4, 6 y 8 horas, adaptadas a los requisitos específicos de cada proyecto.

Menor costo de mantenimiento, ya que los módulos defectuosos pueden aislarse y reemplazarse de manera independiente y rápida. Esto que mejora en simultáneo la disponibilidad del sistema a nivel de estación, a la vez que reduce los gastos operativos (OPEX) del cliente y maximiza la utilización de los activos.

Más allá de la comodidad que ofrece el diseño modular, CATL ha desarrollado una plataforma a nivel de estación diseñada específicamente para sistemas de iones de sodio.

1.Regulación de voltaje: Para abordar el amplio rango de voltaje de las baterías de iones de sodio, CATL ha desarrollado un sistema de regulación de voltaje bidireccional (Bi-DC) específico para su solución de sodio. El sistema permite aumentar de manera automática el voltaje en el rango de voltaje bajo, lo que permite que el PCS proporcione de manera constante una salida óptima en todo el rango. Esto mejora la eficiencia de ciclo completo (RTE) general del sistema en casi un 2 %. Para una estación de almacenamiento de energía de 1 GWh, esto significa millones de kilovatios-hora adicionales de generación de energía al año. El sistema es compatible con todos los principales productos PCS a nivel mundial y ofrece una mayor capacidad de apoyo a la red eléctrica.

2. Sistema BMS: CATL ha diseñado un sistema BMS para sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio con el fin de aprovechar la curva de voltaje de pendiente continua de la química del sodio, lo que permite una estimación más precisa del estado de carga (SOC). Además, la tolerancia al sobrecargo del SOC de las baterías de iones de sodio se ha incrementado en un 20 % en comparación con las baterías de iones de litio. Esto le brinda al BMS un margen de seguridad adicional del 20 % para su funcionamiento, lo que permite una mayor flexibilidad.

3. Consumo de energía auxiliar ultrabajo: El exclusivo diseño de flujo de aire con descarga superior elimina los efectos de isla térmica en su origen, lo que reduce la generación de calor del sistema en casi un 30 % en comparación con las soluciones convencionales. En combinación con un sistema de refrigeración líquida de alta eficiencia, el consumo de energía auxiliar se ha reducido del 2 %, promedio del sector, al 1 %. En proyectos de almacenamiento de energía a gran escala y de larga duración, esta mejora puede ahorrar millones de euros en costos operativos.

4. Diseño de bajo nivel de ruido: TENER Sodium opera a solo 65 decibelios, 10 decibelios menos que los sistemas convencionales. Esto ayuda a abordar las inquietudes de las comunidades locales que suelen surgir en todo el sector, lo que permite construir estaciones de almacenamiento de energía más cerca de los centros de carga y ahorrar costos sustanciales de transmisión y distribución.

Además, el sistema TENER Sodium es compatible con los sistemas LFP y comparte el mismo espacio físico. La misma plataforma puede albergar tanto baterías de iones de sodio como de iones de litio sin necesidad de cambiar las carcasas, rediseñar los proyectos ni repetir los procesos de certificación. Esta flexibilidad para alternar sin problemas entre las tecnologías de iones de sodio y de iones de litio ofrece a los clientes una solución práctica para gestionar la volatilidad de los precios del litio. De cara al futuro, el sistema TENER Sodium también cuenta con una vía de actualización hacia arquitecturas de alto voltaje de 2.000 V, lo que le permite adaptarse a las trayectorias tecnológicas en constante evolución.

Una década de desarrollo: la cadena de suministro y la fabricación ya alcanzan un nivel totalmente comercial

Las ventajas integrales de TENER Sodium en materia de seguridad, rentabilidad y confiabilidad no surgieron de la noche a la mañana. CATL se ha dedicado a la investigación y el desarrollo de baterías de iones de sodio desde 2016, y ha invertido casi 1.200 millones de euros durante la última década. Con la participación de más de 300 profesionales de I+D, la empresa ha acumulado más de 1.600 familias de patentes y más de 200 patentes concedidas a nivel mundial, ha superado más de 100 desafíos técnicos y ha consolidado por completo el proceso de fabricación de principio a fin, desde los materiales hasta las celdas.

La tecnología de iones de sodio ha pasado de ser un proyecto de laboratorio a convertirse en un sistema de materiales para el almacenamiento de energía con capacidad escalable. En la actualidad, CATL ha desarrollado la capacidad de fabricación necesaria para suministrar decenas de miles de toneladas de materiales para ánodos y cátodos. Se espera que los costos de producción de la batería NFPP sigan disminuyendo a medida que la tecnología madure.

CATL colabora con integradores de sistemas para crear un ecosistema integral de ciclo cerrado para el almacenamiento de energía de iones de sodio, que abarca la investigación y el desarrollo (I+D) de celdas, la entrega de sistemas, las pruebas de productos y el despliegue comercial. En cuanto a la capacidad de producción, CATL ha invertido 5.000 millones de renminbis para ampliar las líneas de producción de iones de sodio en su planta de Fuding, lo que agrega 40 GWh de capacidad anual. La planta de Jining, en Shandong, tiene prevista una capacidad de producción de iones de sodio de 160 GWh. Las líneas de producción en masa de CATL están totalmente puestas en marcha y operativas, listas para respaldar un despliegue a gran escala.

La madurez integral de la tecnología, los productos, la cadena de suministro y la capacidad de fabricación ha acelerado de manera significativa la comercialización del almacenamiento de energía de iones de sodio. En China, CATL comenzará de manera oficial a entregar sus primeros sistemas de almacenamiento de energía de iones de sodio a los clientes este mes de septiembre, y se espera que los envíos acumulados alcancen 1 GWh para finales de 2026. Está previsto que las entregas internacionales comiencen en junio de 2027.

En abril de 2026, CATL y HyperStrong firmaron el contrato comercial de baterías de iones de sodio más grande del mundo: un pedido de almacenamiento de energía de 60 GWh con una duración de tres años, lo que marcó la entrada oficial del almacenamiento de energía de iones de sodio en la era del despliegue a escala de gigavatios-hora (GWh).

Almacenamiento de energía de próxima generación: generar certeza para la red eléctrica del futuro

Desde ser pionera en el uso de la química LFP como la tecnología dominante para el almacenamiento de energía, pasando por el desarrollo de las celdas de almacenamiento de energía de primera generación de 280 Ah y 314 Ah y la celda de segunda generación de 587 Ah, hasta el lanzamiento de su primer sistema de almacenamiento de energía de iones de sodio validado en condiciones reales, cada paso de CATL ha impulsado al sector un poco más lejos.

El lanzamiento del sistema de almacenamiento de energía de sodio TENER de CATL marca una nueva etapa en la que el litio y el sodio se unen para formar los dos pilares de la infraestructura de almacenamiento de energía de próxima generación, lo que respaldará la transición energética durante las próximas décadas. A medida que TENER Sodium hace su debut mundial y avanza de manera constante hacia la entrega masiva, CATL y sus socios a nivel mundial trabajan juntos para convertir la visión estratégica en una realidad tangible: una base más estable, rentable y sostenible para el futuro energético del mundo.

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FUENTE CATL