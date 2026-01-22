DXC forma alianza con Ripple para potenciar la banca mundial con soluciones escalables de pagos y custodia de activos digitales

DXC integra la tecnología blockchain de nivel institucional de Ripple en su plataforma bancaria central Hogan, que gestiona 5 billones de dólares en depósitos y 300 millones de cuentas en todo el mundo

La colaboración permite a las instituciones financieras conectar las finanzas tradicionales con soluciones empresariales basadas en blockchain sin alterar la infraestructura bancaria central

ASHBURN, Virginia, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, DXC Technology (NYSE: DXC), socio mundial de tecnología e innovación empresarial, anunció una alianza estratégica con Ripple, empresa de tecnología financiera que ofrece soluciones de criptomonedas para empresas, con el fin de ayudar a los bancos a adoptar la custodia de activos digitales y las capacidades de pago a escala empresarial sin problemas.

A medida que las instituciones financieras reguladas atraviesan una era de cambios exponenciales, la adopción de activos digitales depende de una infraestructura de blockchain accesible y segura. Mediante esta colaboración, DXC y Ripple permitirán a las instituciones financieras y a las empresas de tecnología financiera acceder a la tecnología de activos digitales de forma fluida con una conexión entre los sistemas financieros tradicionales y las finanzas en cadena. La solución admite pagos programables y la tokenización, custodia y transferencia de activos digitales, lo que permite a las instituciones ofrecer casos de uso de activos digitales regulados sin interrumpir los sistemas bancarios centrales de misión crítica.

Al aprovechar la plataforma bancaria central Hogan de DXC, que presta servicio a más de 300 millones de cuentas de depósito y más de 5 billones de dólares en depósitos a nivel mundial, la iniciativa integra la tecnología de custodia de activos digitales y pagos de Ripple en entornos bancarios a gran escala, y ofrece a los clientes de Hogan una vía optimizada para brindar capacidades de custodia y pagos digitales.

"Para que los activos digitales se incorporen al sistema financiero convencional, las instituciones necesitan capacidades de custodia segura y de pago sin problemas", afirmó Sandeep Bhanote, director general y gerente general a nivel mundial de Servicios Financieros de DXC. "Nuestro trabajo con Ripple reúne esas capacidades de una manera que permite a los bancos participar en el ecosistema de activos digitales sin cambiar sus sistemas centrales, al conectar cuentas tradicionales, billeteras y plataformas descentralizadas a escala empresarial".

Al brindar conectividad de última milla entre la infraestructura bancaria regulada y las plataformas de activos digitales, la colaboración ayuda a las instituciones financieras a ir más allá de la experimentación y pasar a la implementación real de casos de uso habilitados por blockchain. Además, las empresas tecnofinancieras se benefician de acceder de una forma simplificada a las relaciones bancarias necesarias para respaldar soluciones de custodia y pago que cumplan con la normativa.

"Los bancos se ven sometidos a una presión cada vez mayor para modernizarse sin dejar de operar con una infraestructura compleja", señaló Joanie Xie, vicepresidenta y directora general para Norteamérica de Ripple. "Nuestra alianza con DXC aporta la custodia de activos digitales, RLUSD y pagos de forma directa a los entornos bancarios centrales en los que las instituciones ya confían. Juntas, permitimos a los bancos ofrecer casos de uso de activos digitales seguros y conformes a la normativa a escala empresarial sin interrupciones".

La alianza entre DXC y Ripple refuerza su compromiso con ayudar a las instituciones financieras a modernizarse de forma segura e innovar de manera responsable. Esta modernización representa un importante avance para facilitar la adopción de activos digitales en entornos bancarios de producción de todo el mundo mediante un enfoque bancario central integrado.

Ripple Payments es una solución de pagos transfronterizos integral y con licencia que permite a Ripple gestionar el flujo de fondos en nombre de sus clientes. Ripple Custody está diseñada para que los bancos y las instituciones financieras gestionen activos digitales, stablecoins o activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés) de forma segura.

