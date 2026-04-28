DXC presenta DXC OASIS para reinventar los servicios gestionados en la era de la IA

DXC OASIS es una plataforma de organización inteligente que se integra a la perfección a entornos informáticos existentes y conecta y gestiona de forma activa todo el parque informático de las organizaciones en tiempo real

DXC OASIS presenta un nuevo modelo operativo de servicios gestionados que combina la experiencia humana con la IA autónoma para impulsar operaciones predictivas, resilientes y en constante mejora a gran escala, por lo que pasa de un soporte reactivo a una ejecución inteligente

ASHBURN, Virginia, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, DXC Technology (NYSE: DXC), socio de tecnología e innovación empresariales líder, dio a conocer DXC OASIS, una plataforma de organización inteligente que introduce un nuevo modelo operativo de servicios gestionados. DXC OASIS está diseñada como una capa única, controlada y segura y se integra a la perfección a la infraestructura informáticas existente de una organización. Esta plataforma reinventa la forma en que se prestan servicios gestionados al combinar la experiencia humana con la IA autónoma, por lo que pasa de un soporte reactivo a operaciones inteligentes en tiempo real en todo el entorno tecnológico y genera mayor confianza para operaciones críticas. Gracias a las décadas de experiencia de DXC en prestar servicios, validados mediante el enfoque "Customer Zero" de DXC y desarrollados en colaboración directa con los clientes, DXC OASIS conecta todos los sistemas, señales y decisiones tecnológicas y combina el criterio humano y la IA autónoma para gestionar sistemas críticos con mayor rapidez, claridad y control.

DXC Technology Company Logo

Una nueva plataforma tecnológica diseñada para garantizar la confiabilidad operativa

En la actualidad, las empresas operan en entornos complejos con múltiples proveedores, pero a menudo carecen de una visión rendimiento, costos, riesgos y estado operativo a nivel global. Los entornos tecnológicos se han ido construyendo a lo largo de los años, a menudo durante décadas, lo que ha dado lugar a datos aislados y flujos de trabajo fragmentados que limitan la visibilidad y dificultan actuar con rapidez y seguridad. Como consecuencia, los ejecutivos y los responsables informáticos se ven a menudo obligados a gestionar múltiples sistemas inconexos para recopilar los datos y la información que necesitan, lo que ralentiza los tiempos de respuesta y aumenta el riesgo operativo.

DXC OASIS aborda esta complejidad al crear una visión confiable de las operaciones tecnológicas en toda la empresa, que integra datos, flujos de trabajo y sistemas en un único modelo operativo inteligente. Estas características permiten a los equipos coordinar acciones, decisiones y resultados en toda la empresa en tiempo real, de modo que cada acción sea rastreable y cada dato sea explicable. En lugar de sustituir herramientas existentes, la plataforma actúa como una capa de coordinación abierta y autónoma que las integra y mejora su colaboración para crear un modelo operativo más conectado, ágil y adaptable, lo que ayuda a los equipos a alcanzar mayor rendimiento a lo largo del tiempo sin añadir complejidad.

"DXC está definiendo una nueva categoría en el ámbito de los servicios gestionados. Contamos con décadas de confianza y experiencia, y ofrecemos resultados confiables a las empresas líderes a nivel mundial", afirmó Chris Drumgoole, presidente de Servicios de Infraestructura Global de DXC Technology. "No obstante, la manera en que el sector presta sus servicios en la actualidad no se ha adaptado al modo en que operan realmente las empresas. DXC está liderando el cambio hacia algo mejor. Con DXC OASIS, estamos pasando a operaciones agénticas coordinadas en tiempo real en todo el entorno informático. La plataforma está diseñada específicamente para entornos modernos impulsados por IA y ofrece a los clientes un control claro y continuo del rendimiento, lo que les ayuda a generar mayor valor empresarial".

Un modelo más transparente e interconectado para servicios gestionados

Las capacidades clave de DXC OASIS que, en conjunto, conforman un modelo operativo transparente, bien gestionado y en constante mejora, son:

Visibilidad unificada de todo el parque tecnológico – conecta los datos de distintos sistemas, proveedores y entornos para crear una visión única y en tiempo real del rendimiento, de modo que los equipos puedan comprender de inmediato qué es lo importante y dónde deben actuar

– conecta los datos de distintos sistemas, proveedores y entornos para crear una visión única y en tiempo real del rendimiento, de modo que los equipos puedan comprender de inmediato qué es lo importante y dónde deben actuar Inteligencia predictiva basada en la inteligencia artificial – identifica patrones, prevé riesgos y recomienda medidas antes de que los problemas afecten a la empresa, lo que ayuda a los equipos a adelantarse a las perturbaciones en lugar de reaccionar luego

– identifica patrones, prevé riesgos y recomienda medidas antes de que los problemas afecten a la empresa, lo que ayuda a los equipos a adelantarse a las perturbaciones en lugar de reaccionar luego Colaboración entre personas e IA a gran escala – los agentes gestionan el volumen de trabajo y automatizan las tareas rutinarias, lo que permite a los expertos aplicar su criterio y centrarse en tareas de mayor valor, de modo que los equipos puedan trabajar con mayor rapidez y precisión

Diseñada para adaptarse al funcionamiento de las empresas

DXC OASIS sienta nuevas bases para el diseño y prestación de servicios gestionados, así como para su evolución en la era de la IA y refleja la realidad de las empresas modernas, en las que los equipos dependen de un contexto compartido, coordinación continua y visión clara para gestionar la complejidad. Su diseño centrado en las personas reúne a ingenieros, operadores y directivos en torno a una única visión en tiempo real del rendimiento, lo que permite a los equipos centrarse en lo que más importa y tomar medidas más rápidas y fundamentadas.

El núcleo de este modelo es el enfoque Human+ de DXC, que une a las personas y la tecnología para integrar la IA directamente en la forma en que se prestan servicios. DXC OASIS utiliza agentes de IA basados en contexto, experiencia y responsabilidad para interpretar de manera continua las señales, identificar patrones y actuar en tiempo real. Al trabajar junto a expertos de DXC, estos agentes reducen el trabajo manual, destacan lo que realmente importa y permiten a los equipos centrarse en decisiones de mayor valor en lugar de tener que manejar sistemas fragmentados. En entornos críticos en los que el fracaso no es una opción, este enfoque combina la rapidez de la IA con el criterio humano para ofrecer operaciones más coherentes, reguladas y resilientes a gran escala.

"DXC OASIS es un contexto que nunca descansa. Gracias a ello, los responsables informáticos pueden centrarse en dirigir sus operaciones en lugar de dedicarse a atender alertas o a diseñar, elaborar y generar informes", declaró Dan Gray, vicepresidente y director de Tecnología de Servicios de Infraestructura Global de DXC Technology. "Los agentes de IA operan de forma continua con rapidez y precisión junto a personas que aportan su criterio y experiencia. DXC OASIS permite establecer una relación clara entre el gasto en informática y los resultados empresariales tangibles, al ofrecer una visión global y en tiempo real de los indicadores clave de rendimiento. En un momento en el que es fundamental actuar con mayor rapidez y acelerar el tiempo de generación de valor, DXC OASIS lo hace realidad".

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es una empresa líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público, con el fin de ayudarles a aprovechar la IA para impulsar resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Obtenga más información en dxc.com.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS: Ashley Houk-Temple, Relaciones con los medios, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2966612/DXC_Technology_Company_DXC_Introduces_DXC_OASIS_to_Reimagine_Man.jpg

FUENTE DXC Technology Company