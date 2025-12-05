DXCとAptys Solutions、米国金融機関向け決済接続の高度化に向けて提携

アッシュバーン（バージニア州）, 2025年12月5日 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC）は、企業向けテクノロジーおよびイノベーションをリードするパートナーであり、Aptys Solutionsは米国の5,500を超える金融機関にエンドツーエンドの決済ソリューションを提供する企業です。この両社は本日、決済のモダナイゼーションを加速し、金融機関がネットワークやチャネルをまたいで決済サービスへ接続・管理する方法を簡素化するための戦略的パートナーシップを締結したと発表しました。この提携により、金融機関は業務効率を向上させ、オペレーショナルリスクを低減し、顧客および会員の体験を改善できるようになります。

Aptys Solutionsは、ACH、送金、即時決済（FedNow®およびRTP®）、画像交換、デジタルチャネルをサポートする統合型決済プラットフォームを提供し、併せてディレクトリサービス、不正防止機能、資金管理ツールも提供しています。このパートナーシップを通じて、DXCはAptysの決済接続およびオーケストレーション機能を自社の銀行業務におけるトランスフォーメーションポートフォリオに統合し、金融機関が決済処理を効率化し、システム間の相互運用性を向上させ、所有コスト全体を削減できるようにする予定です。

DXCとAptysは、次世代のバンキングイノベーションへのアクセスの民主化を目指しています。Aptysが有する5,500を超えるコミュニティバンクおよび信用組合のネットワークは、米国の金融エコシステムにおいて極めて重要な存在ですが、これらの機関は大手銀行と同等の最先端機能へアクセスできないことが多いです。このパートナーシップにより、あらゆる規模の金融機関が、Aptysの決済プラットフォームを通じて、組込型金融、デジタル資産、AIを活用したサービスなど、DXCのモダナイゼーションおよびイノベーション基盤をシームレスに活用できるようになります。

「金融機関は、コスト、複雑性、リスクを管理しながら決済を近代化するための実践的な方法を求めています」と、DXCの金融サービス部門グローバル責任者兼ゼネラルマネージャーであるSandeep Bhanote氏は述べています。「Aptysの最新の決済インフラと、DXCがコアバンキング分野で培ってきた深い専門性を組み合わせることで、金融機関が段階的かつ現実的なアプローチでモダナイゼーションを進められるよう支援しています。」

Aptysは、口座確認、残高照会、ディレクトリサービス、決済の開始、メッセージングに関するAPIベースの接続性を提供しています。現在、多くの金融機関はこれらのサービスをコスト負担のもとで提供する一方、第三者がその結果得られるデータへアクセスし、高い利幅で再販売している状況です。DXCとAptysは連携して、銀行間のダイレクトな処理を可能にし、各機関が自らの決済インフラによって生み出された価値をより多く獲得できるよう支援し、仲介的なフィンテックレイヤーへの依存を低減するとともに、決済ワークフロー全体にわたる管理性と透明性を強化します。

「Aptys Solutionsは、数千の金融機関がより高速で、よりスマートで、より安全な決済体験を提供できるよう支援しています」と、Aptys Solutionsの最高経営責任者であるNaseer Nasim氏は述べています。「DXCとのパートナーシップにより、信頼をすべての決済関係の中心に据えながら、金融機関が安心してモダナイゼーションを進めるために必要な規模、信頼性、運用面の強みがもたらされます。」

同パートナーシップの初期段階では、コア決済APIトランザクションの実行を可能にすることに重点を置き、これらの基盤的ユースケースを発展させることで、従来型の金融インフラのモダナイゼーションと、金融機関によるサービス提供方法の高度化を図る予定です。将来的な段階では、デジタルウォレット、カストディ、ウェルスマネジメントサービスなどの新たな機能を導入する計画です。

DXC Technologyについて

DXC（NYSE: DXC）は、グローバル企業および公共部門組織に対し、ソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する先進的な企業向けテクノロジーおよびイノベーションにおけるパートナーであり、急速な変化の中でAIを活用し成果を創出できるよう支援しています。DXCは、マネージドインフラサービス、アプリケーションモダナイゼーション、業界特化型ソフトウェアソリューションにおいて深い専門性を有しており、世界でも最も複雑なテクノロジー基盤の近代化、セキュリティ確保、運用を担っています。詳細については、dxc.com をご覧ください。

Aptys Solutionsについて

Aptys Solutionsは、エンドツーエンドの決済テクノロジーを提供する有力企業です。同社の統合プラットフォームは、ACH、国内送金、国際送金、小切手、そしてFedNow®およびRTP®によるリアルタイム決済を支えています。5,500を超える金融機関が、年間数十億ドル規模の取引処理をAptysに信頼して任せています。イノベーションと顧客中心のミッションを原動力として、Aptysは金融機関が決済エコシステムをモダナイズし、複雑性を低減し、新たな収益機会を創出し、より安全かつ効率的な決済体験を提供できるよう支援しています。詳しくは、aptyssolutions.com をご覧ください。

