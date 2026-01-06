Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, es galardonado con la Medalla de Honor IEEE 2026, el reconocimiento más prestigioso del sector tecnológico.

PISCATAWAY, Nueva Jersey, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- IEEE, la organización profesional técnica más grande del mundo, dedicada a promover la tecnología en beneficio de la humanidad y con más de 500.000 miembros a nivel global, anuncia que Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA, ha sido nombrado ganador de la Medalla de Honor IEEE 2026, el máximo galardón de la organización, así como también al premio de 2 millones de dólares que lo acompaña.

Huang es reconocido por su visión y liderazgo, así como también por ser pionero en el campo de la computación acelerada, que ha llevado a NVIDIA a la vanguardia de la innovación tecnológica. Este reconocimiento se suma a otros galardones que ha recibido recientemente, como el Premio Reina Isabel de Ingeniería, la distinción de Personaje del Año otorgada por el Financial Times y la revista TIME, y la Beca Profesor Stephen Hawking.

Bajo su liderazgo, NVIDIA, que en octubre de 2025 se convirtió en la primera empresa en superar los 5 billones de dólares en capitalización bursátil, inventó en 1999 la primera unidad de procesamiento gráfico (GPU), un avance revolucionario que transformó la informática y permitió importantes desarrollos en medicina, ingeniería, robótica, vehículos autónomos, manufactura y otros sectores. La visión de futuro de Huang en materia de computación acelerada sentó las bases para las tecnologías de IA y la revolución industrial actual.

"La Medalla de Honor del IEEE representa el máximo reconocimiento a una trayectoria profesional", afirmó Mary Ellen Randall, presidenta del IEEE. "Las contribuciones de Jensen Huang han ampliado las fronteras de la tecnología y han hecho posibles innovaciones cuyo impacto están aún por verse. El IEEE se enorgullece de reconocer un trabajo que no solo define la excelencia en nuestro campo, sino que también inspira a la próxima generación de ingenieros y tecnólogos".

Establecida en 1917, la Medalla de Honor del IEEE se otorga a personas cuyas contribuciones han tenido un profundo impacto en la tecnología y la ingeniería. Sus galardonados se caracterizan por imaginar con audacia lo nuevo y lo revolucionario, ampliando los límites de lo posible. Sus logros inspiran a los tecnólogos de hoy a contribuir a un mundo más innovador y mejor. Estos pioneros transforman ideas radicales en realidades que cambian el mundo y redefinen nuestra forma de vivir, trabajar y conectarnos. Huang se une a una distinguida lista de galardonados con la Medalla de Honor cuyo trabajo ha transformado la vida moderna, entre los que se encuentran Vinton

G. Cerf y Robert Kahn (arquitectura de Internet), Bradford W. Parkinson (GPS) y Morris Chang (semiconductores).

La plataforma de computación acelerada de NVIDIA impulsa a múltiples sectores, desde la habilitación de modelos de IA generativa como ChatGPT hasta el desarrollo de las fábricas y centros de datos de inteligencia artificial más avanzados del mundo. El compromiso de Huang con la innovación y su capacidad para anticiparse décadas a las tendencias del sector han permitido construir una infraestructura que empodera a los tecnólogos de todo el mundo y tiene un impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas.

"Recibir la Medalla de Honor del IEEE es un gran honor. Este reconocimiento refleja el trabajo de toda una vida de miles de ingenieros e investigadores de NVIDIA", afirmó Huang. "Desde la invención de la GPU hasta los motores de las modernas fábricas de IA, hemos contribuido a impulsar una nueva revolución industrial. Este premio pertenece a toda la comunidad que ha construido el ecosistema CUDA, que ha llevado la informática más allá de la Ley de Moore y que continúa ampliando las fronteras de la inteligencia artificial. Juntos, estamos construyendo un futuro increíble para nuestro planeta".

Por segundo año consecutivo, la Medalla de Honor del IEEE incluye un premio de 2 millones de dólares, lo que subraya tanto la relevancia de este galardón como uno de los reconocimientos más significativos del ámbito tecnológico a nivel mundial, así como el papel clave de la ingeniería y la ciencia para hacer frente a los desafíos globales y contribuir al progreso del mundo.

Acerca del IEEE

El IEEE es la organización profesional técnica más grande del mundo y una organización benéfica pública dedicada a promover el avance de la tecnología en beneficio de la humanidad. A través de sus publicaciones, conferencias, estándares tecnológicos y. actividades profesionales y educativas, ampliamente citadas, el IEEE es una voz de confianza en una amplia variedad de áreas que van desde los sistemas aeroespaciales, las computadoras y las telecomunicaciones hasta la ingeniería biomédica, la energía eléctrica y la electrónica de consumo. Obtenga más información en https://www.ieee.org.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2842877/ieee_mb_tag_blue_pne_Logo.jpg

FUENTE IEEE