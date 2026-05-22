El Texas Cardiac Arrhythmia Institute (Instituto de Arritmia Cardíaca de Texas) del Centro Médico de St. David celebrará una conferencia internacional sobre arritmias cardíacas complejas

EPLive 2026 es una conferencia de dos días que reúne a los principales expertos en electrofisiología cardíaca del mundo

AUSTIN, Texas, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) en el Centro Médico de St. David celebrará su octavo simposio internacional sobre arritmias complejas del 28 al 29 de mayo de 2026. EPLive, que se celebra cada dos años desde 2012, es un encuentro educativo intensivo de dos días dirigido a médicos, enfermeros universitarios especialistas y profesionales afines de la salud interesados en el tratamiento de arritmias cardíacas complejas. Esta es una afección en la que el corazón late con un ritmo irregular o anormal. Los casos en vivo, que se retransmiten con comentarios de expertos desde el vanguardista Centro de Electrofisiología del Centro Médico St. David, servirán como principal herramienta de enseñanza.

"EPLive 2026 representa una oportunidad única para que la comunidad electrofisiológica mundial se reúna y participe en el aprendizaje en tiempo real a través de una educación compleja basada en casos", dijo Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., electrofisiólogo cardíaco y director médico ejecutivo de TCAI y director del curso EPLive. "Al combinar procedimientos en vivo que muestran los avances más innovadores en el campo con la discusión de expertos, proporcionamos una experiencia altamente práctica e impactante que los profesionales pueden traducir directamente en su práctica diaria, con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes en todo el mundo".

Las arritmias cardíacas a menudo se tratan con procedimientos que se dirigen a la fuente del ritmo cardíaco irregular. Este año, EPLive destacará un enfoque más simplificado que combina dos tratamientos: la fibrilación auricular (FA) y la oclusión del apéndice auricular izquierdo (LAAO), en un solo procedimiento para pacientes con FA que tienen un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Al abordar tanto el ritmo anormal como una fuente común de riesgo de accidente cerebrovascular al mismo tiempo, los médicos pueden reducir la necesidad de múltiples procedimientos, acortar los tiempos de los procedimientos y reducir las complicaciones, lo que resulta en una atención más segura y eficiente para los pacientes.

EPLive 2026 constará de cuatro sesiones: casos de ablación de Fib, casos de ablación de taquicardia ventricular (TV), casos y dispositivos de cierre de la orejuela auricular izquierda (OAI), incluidas las nuevas tecnologías. Las sesiones consisten en una combinación de casos en vivo y grabados del TCAI y de algunos de los principales centros de electrofisiología de países de todo el mundo: Bélgica (AZ Sint-Jan Brugge; UZ Brussel), Canadá (Hospital General de Vancouver), Colombia (Centro Internacional de Arritmias de la Fundación Cardioinfantil), Italia (Centro Cardiológico Monzino) y Estados Unidos (Banner – University Medical Center Phoenix; Cleveland Clinic; Houston Methodist; Kansas City Heart Rhythm Institute; Massachusetts General; MedStar Health; Montefiore Einstein; Mt. Hospital Sinai; St. Bernard's Heart and Vascular Center; UC Health Center; UCLA Health; Universidad de Pennsylvania; Universidad de Texas Southwestern Medical Center).

La conferencia también se centrará en una variedad de objetivos, que incluyen lo siguiente:

Identificar procesos para reducir las complicaciones y promover medidas de seguridad para los pacientes durante la ablación de FA y otras arritmias cardíacas.

Demostrar la comprensión de las últimas pruebas y pautas en el manejo y tratamiento de arritmias con nuevas tecnologías.

Aplicar los enfoques que utilicen mejor las nuevas tecnologías demostradas para optimizar los resultados clínicos.

Identificar procesos que puedan beneficiarse de la integración de nuevas tecnologías y promover procedimientos más seguros para los pacientes.

Identificar procesos para reducir las complicaciones y promover medidas de seguridad para los pacientes durante las complejas extracciones de electrodos de implantes de dispositivos cardíacos.

Además del Dr. Natale, EPLive contará con ponencias de varios médicos del TCAI, como los codirectores del curso, el Dr. Amin Al-Ahmadí, el Dr. Luigi DiBiase y el Dr. Dhanunjaya "DJ" Lakkireddy, así como el Dr. John Allison, el Dr. Khaled Awad, el Dr. Mohamed Bassiouny, el Dr. David Burkhardt, el Dr. David Burkland, el Dr. Robert Canby, el Dr. Joseph Gallinghouse, el Dr. Rodney Horton, el Dr. Patrick Hranitzky y el Dr. Jason Zagrodzky.

En la conferencia, los médicos recibirán un máximo de 14,5 horas de crédito™ del Premio de Reconocimiento al Médico (pra, por sus siglas en inglés) Categoría 1 de la American Medical Association (ama, por sus siglas en inglés).

El Texas Cardiac Arrhythmia Institute cuenta con el principal centro de electrofisiología robótica de Norteamérica. El centro, de aproximadamente 67.000 metros cuadrados, fue inaugurado en 2019 e incluye seis laboratorios de electrofisiología equipados con tecnología avanzada para el tratamiento de arritmias complejas. El instituto cuenta con uno de los equipos médicos más reconocidos a nivel mundial en el campo de la electrofisiología, una de las mayores prácticas de Estados Unidos, y ofrecen una experiencia, pericia y atención al paciente incomparables.

Para obtener más información, visite EP-Live.com.

FUENTE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center