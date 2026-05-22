Viện Nghiên cứu Bệnh Rối loạn Nhịp tim Texas tại Trung tâm Y tế St. David sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về các bệnh rối loạn nhịp tim phức tạp.

EPLive 2026 là hội nghị kéo dài hai ngày quy tụ các chuyên gia điện sinh lý tim hàng đầu của thế giới

AUSTIN, Texas, ngày 23 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Viện Nghiên cứu Bệnh Rối loạn Nhịp tim Texas (Texas Cardiac Arrhythmia Institute, TCAI) tại Trung tâm Y tế St. David (St. David's Medical Center) sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ tám về các loại bệnh rối loạn nhịp tim phức tạp từ ngày 28 đến 29 tháng 5 năm 2026. EPLive, được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 2012, là cuộc họp kéo dài hai ngày nhằm mục đích phổ biến thông tin ở mức độ chuyên sâu dành cho các bác sĩ, y tá có giấy phép hành nghề nâng cao và chuyên gia y tế liên minh quan tâm đến việc điều trị các loại bệnh rối loạn nhịp tim phức tạp, một bệnh trạng khiến tim đập không đều hoặc có nhịp tim bất thường. Các trường hợp thực tế được phát sóng với lời bình luận của chuyên gia từ Trung tâm Điện sinh lý (Electrophysiology Center) hiện đại tại Trung tâm Y tế St. David sẽ đóng vai trò là công cụ giảng dạy chính.

EPLive 2026 là cơ hội đặc biệt để cộng đồng điện sinh lý toàn cầu cùng quy tụ và tham gia học tập trực tiếp theo thời gian thực thông qua các chương trình đào tạo dựa trên những ca bệnh phức tạp", ông Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., bác sĩ chuyên khoa điện sinh lý, giám đốc điều hành y khoa của TCAI kiêm giám đốc khóa học EPLive, cho biết. "Bằng cách kết hợp các quy trình trực tiếp giới thiệu những tiến bộ đổi mới nhất trong lĩnh vực này với các phiên thảo luận chuyên sâu cùng các chuyên gia, chúng tôi mang đến một trải nghiệm học tập có tính thực tiễn cao và tạo ảnh hưởng lớn mà các chuyên gia có thể áp dụng trực tiếp những kiến thức đó vào công việc hằng ngày của mình, với mục tiêu nâng cao kết quả điều trị cho bệnh nhân trên toàn thế giới."

Các bệnh rối loạn nhịp tim thường được điều trị bằng các thủ thuật nhằm vào nguồn gốc gây ra nhịp tim bất thường. Năm nay, EPLive sẽ tập trung vào một phương pháp tiếp cận hợp lý hơn, kết hợp hai phương pháp điều trị—rung nhĩ (atrial fibrillation, A Fib) và đóng tiểu nhĩ trái (left atrial appendage occlusion, LAAO)—thành một thủ thuật duy nhất dành cho những bệnh nhân bị rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao. Bằng cách xử lý đồng thời cả nhịp tim bất thường và một nguyên nhân phổ biến gây nguy cơ đột quỵ, các bác sĩ có thể giảm nhu cầu thực hiện nhiều thủ thuật khác nhau, rút ngắn thời gian thực hiện thủ thuật và giảm các biến chứng, từ đó mang lại hiệu quả điều trị an toàn và hiệu quả hơn cho bệnh nhân.

EPLive 2026 sẽ bao gồm bốn phiên: Các trường hợp triệt rung nhĩ, các trường hợp cắt đốt Nhịp nhanh thất (VT), các trường hợp và thiết bị đóng Phần phụ Nhĩ Trái (LAA), bao gồm cả công nghệ mới. Các phiên hội thảo này kết hợp giữa các trường hợp thực tế và được ghi chép từ TCAI và một số trung tâm điện sinh lý hàng đầu tại các quốc gia trên toàn thế giới: Bỉ (AZ Sint-Jan Brugge; UZ Brussel), Canada (Bệnh viện Đa khoa Vancouver), Colombia (Trung tâm Rối loạn Nhịp tim Quốc tế tại Tổ chức Cardioinfantil), Ý (Centro Cardiologico Monzino) và Hoa Kỳ (Banner – Trung tâm Y tế Đại học Phoenix; Phòng khám Cleveland; Houston Methodist; Viện Nghiên cứu Nhịp Tim Thành phố Kansas; Massachusetts General; MedStar Health; Montefiore Einstein; Bệnh viện Mt. Sinai; Trung tâm Tim Mạch St. Bernard; Trung tâm Y tế UC; UCLA Health; Đại học Pennsylvania; Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas).

Hội nghị cũng sẽ tập trung vào nhiều mục tiêu khác nhau bao gồm:

Xác định các quy trình nhằm giảm biến chứng và khuyến khích sử dụng các biện pháp an toàn cho bệnh nhân trong quá trình cắt đốt A Fib và các loại bệnh rối loạn nhịp tim khác.

Cho thấy sự hiểu biết về các bằng chứng và hướng dẫn mới nhất trong việc kiểm soát và điều trị bệnh rối loạn nhịp tim bằng công nghệ mới.

Áp dụng các phương pháp tận dụng hiệu quả nhất các công nghệ mới đã được chứng minh để tối ưu hóa kết quả lâm sàng.

Xác định các quy trình có thể hưởng lợi từ việc tích hợp các công nghệ mới và khuyến khích sử dụng các quy trình an toàn hơn cho bệnh nhân.

Xác định các quy trình nhằm giảm thiểu các biến chứng và khuyến khích sử dụng các biện pháp an toàn cho bệnh nhân trong quy trình loại bỏ dây dẫn thiết bị tim mạch phức tạp.

Cùng với Tiến sĩ Natale, EPLive sẽ có các bài thuyết trình của một số bác sĩ tại TCAI, bao gồm đồng giám đốc khóa học, Bác sĩ Amin Al-Ahmad, Bác sĩ Luigi DiBiase, Bác sĩ Dhanunjaya "DJ" Lakkireddy, cũng như Bác sĩ John Allison, Bác sĩ Khaled Awad, Bác sĩ Mohamed Bassiouny, Bác sĩ Mohamed Bassiouny, Bác sĩ David Burkland, Bác sĩ Robert Canby, Bác sĩ Joseph Gallinghouse, Bác sĩ Rodney Horton, Bác sĩ Patrick Hranitzky và Bác sĩ Jason Zagrodzky.

Các bác sĩ sẽ nhận được tối đa 14,5 giờ Giải thưởng Công nhận Bác sĩ (PRA) Category 1 Credit™ của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (AMA) tại hội nghị.

Viện Nghiên cứu Bệnh Rối loạn Nhịp tim Texas có trung tâm điện sinh lý robot hàng đầu tại Bắc Mỹ. Trung tâm rộng 72.000 foot vuông được khai trương vào năm 2019 này có sáu phòng thí nghiệm điện sinh lý được trang bị công nghệ tiên tiến để điều trị các loại bệnh rối loạn nhịp tim phức tạp. Đội ngũ bác sĩ nổi tiếng thế giới của viện là một trong những đội ngũ chuyên khoa điện sinh lý lớn nhất tại Hoa Kỳ. Đội ngũ này cung cấp kinh nghiệm, chuyên môn và dịch vụ chăm sóc đặc biệt tuyệt vời.

