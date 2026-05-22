Das Texas Cardiac Arrhythmia Institute am St. David's Medical Center veranstaltet eine internationale Konferenz über komplexe Herzrhythmusstörungen

EPLive 2026 ist eine zweitägige Konferenz, an der die weltweit führenden Experten für kardiale Elektrophysiologie teilnehmen.

AUSTIN, Texas, Mai 22, 2026 /PRNewswire/ -- Das Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) am St. David's Medical Center wird am 28. und 29. Mai 2026 sein achtes internationales Symposium über komplexe Herzrhythmusstörungen ausrichten. EPLive findet seit 2012 alle zwei Jahre statt und ist eine intensive zweitägige Fortbildungsveranstaltung für Ärzte, Krankenpfleger und medizinisches Fachpersonal, die sich mit der Behandlung komplexer Herzrhythmusstörungen befassen, bei denen das Herz in einem unregelmäßigen oder abnormalen Rhythmus schlägt. Live-Fälle, die mit Expertenkommentaren aus dem hochmodernen elektrophysiologischen Zentrum im St. David's Medical Center übertragen werden, dienen als primäres Lehrmittel.

"EPLive 2026 ist eine einzigartige Gelegenheit für die weltweite Elektrophysiologie-Gemeinschaft, zusammenzukommen und durch komplexe, fallbasierte Schulungen in Echtzeit zu lernen", sagte Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., Herz-Elektrophysiologe und leitender medizinischer Direktor des TCAI und EPLive-Kursleiter. "Durch die Kombination von Live-Verfahren, die die innovativsten Fortschritte in diesem Bereich zeigen, mit Expertendiskussionen bieten wir eine äußerst praktische und wirkungsvolle Erfahrung, die Fachleute direkt in ihre tägliche Praxis umsetzen können - mit dem Ziel, die Ergebnisse für Patienten weltweit zu verbessern."

Herzrhythmusstörungen werden häufig mit Verfahren behandelt, die auf die Ursache der Herzrhythmusstörungen abzielen. In diesem Jahr wird auf der EPLive ein strafferer Ansatz vorgestellt, der zwei Behandlungen - Vorhofflimmern und Verschluss des linken Vorhofohrs - in einem einzigen Verfahren für Patienten mit Vorhofflimmern und erhöhtem Schlaganfallrisiko kombiniert. Durch die gleichzeitige Behandlung von Rhythmusstörungen und einer häufigen Ursache für das Schlaganfallrisiko können Ärzte die Notwendigkeit mehrerer Eingriffe verringern, die Eingriffszeiten verkürzen und Komplikationen reduzieren, was zu einer sichereren und effizienteren Versorgung der Patienten führt.

EPLive 2026 wird aus vier Sitzungen bestehen: A Fib Ablationsfälle, Fälle von ventrikulärer Tachykardie (VT) Ablation, Fälle von Verschluss der linken Vorhofanhängsel (LAA) und Geräte, einschließlich neuer Technologien. Die Sitzungen bestehen aus einer Kombination von Live- und aufgezeichneten Fällen vom TCAI und einigen der führenden Elektrophysiologiezentren in Ländern auf der ganzen Welt: Belgien (AZ Sint-Jan Brugge; UZ Brussel), Kanada (Vancouver General Hospital), Kolumbien (International Arrhythmia Center at Cardioinfantil Foundation), Italien (Centro Cardiologico Monzino) und Vereinigte Staaten (Banner - University Medical Center Phoenix; Cleveland Clinic; Houston Methodist; Kansas City Heart Rhythm Institute; Massachusetts General; MedStar Health; Montefiore Einstein; Mt. Sinai Hospital; St. Bernard's Heart and Vascular Center; UC Health Center; UCLA Health; University of Pennsylvania; University of Texas Southwestern Medical Center).

Die Konferenz wird sich auch auf eine Reihe von Zielen konzentrieren, darunter:

Ermittlung von Verfahren zur Verringerung von Komplikationen und Förderung von Sicherheitsmaßnahmen für Patienten während der A-Fib-Ablation und anderer Herzrhythmusstörungen.

Demonstration des Verständnisses der neuesten Erkenntnisse und Leitlinien für das Management von Herzrhythmusstörungen und die Behandlung mit neuen Technologien.

Anwendung von Ansätzen, die die neuen Technologien nachweislich am besten nutzen, um die klinischen Ergebnisse zu optimieren.

Ermittlung von Prozessen, die von der Integration neuer Technologien profitieren und die Sicherheit der Verfahren für die Patienten erhöhen können.

Ermittlung von Verfahren zur Verringerung von Komplikationen und zur Förderung von Sicherheitsmaßnahmen für Patienten bei der Entfernung von Elektroden bei komplexen Herzgeräteimplantaten.

Neben Dr. Natale werden bei EPLive auch mehrere TCAI-Ärzte Vorträge halten, darunter die Co-Direktoren des Kurses, Dr. Amin Al-Ahmad, Dr. Luigi DiBiase und Dr. Dhanunjaya "DJ" Lakkireddy, sowie Dr. John Allison, Dr. Khaled Awad, Dr. Mohamed Bassiouny, Dr. David Burkhardt, Dr. David Burkland, Dr. Robert Canby, Dr. Joseph Gallinghouse, Dr. Rodney Horton, Dr. Patrick Hranitzky, und Dr. Jason Zagrodzky.

Ärzte erhalten auf der Konferenz maximal 14,5 American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™ Stunden.

Das Texas Cardiac Arrhythmia Institute verfügt über das führende Zentrum für robotergestützte Elektrophysiologie in Nordamerika. Das 2019 eröffnete 72.000 Quadratmeter große Zentrum umfasst sechs elektrophysiologische Labore, die mit fortschrittlicher Technologie für die Behandlung komplexer Herzrhythmusstörungen ausgestattet sind. Das Team des Instituts aus weltweit anerkannten Ärzten ist eine der größten elektrophysiologischen Praxen in den Vereinigten Staaten und bietet unvergleichliche Erfahrung, Fachwissen und außergewöhnliche Pflege.

Weitere Informationen finden Sie unter EP-Live.com.