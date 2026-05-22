El Instituto de Arritmias Cardíacas de Texas será la sede de una conferencia sobre arritmias cardíacas

- El Instituto de Arritmias Cardíacas de Texas en el Centro Médico St. David's será la sede de una conferencia internacional sobre arritmias cardíacas complejas

EPLive 2026 es una conferencia de dos días que reúne a los principales expertos mundiales en electrofisiología cardíaca

AUSTIN, Texas, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Instituto de Arritmias Cardíacas de Texas (TCAI) del Centro Médico St. David's celebrará su octavo simposio internacional sobre arritmias complejas los días 28 y 29 de mayo de 2026. EPLive, que se celebra cada dos años desde 2012, es un encuentro educativo intensivo de dos días dirigido a médicos, enfermeros/as de práctica avanzada y profesionales paramédicos interesados en el tratamiento de las arritmias cardíacas complejas, una afección en la que el corazón late con un ritmo irregular o anormal. Los casos clínicos en directo, que se retransmiten con comentarios de expertos desde el vanguardista Centro de Electrofisiología del Centro Médico St. David's, servirán como principal herramienta didáctica.

"EPLive 2026 representa una oportunidad única para que la comunidad global de electrofisiología se reúna y participe en un aprendizaje en tiempo real a través de una formación compleja basada en casos prácticos", declaró Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., electrofisióloga cardíaca y directora médica ejecutiva de TCAI y directora del curso EPLive. "Al combinar procedimientos en vivo que muestran los avances más innovadores en el campo con debates de expertos, proporcionamos una experiencia altamente práctica e impactante que los profesionales pueden aplicar directamente en su práctica diaria, con el objetivo de mejorar los resultados de los pacientes en todo el mundo".

Las arritmias cardíacas suelen tratarse con procedimientos dirigidos a la causa del ritmo cardíaco irregular. Este año, EPLive destacará un enfoque más simplificado que combina dos tratamientos —fibrilación auricular (FA) y oclusión de la orejuela izquierda (OAI)— en un solo procedimiento para pacientes con FA que presentan un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Al abordar simultáneamente el ritmo anormal y una causa común de riesgo de accidente cerebrovascular, los médicos pueden reducir la necesidad de múltiples procedimientos, acortar los tiempos de intervención y disminuir las complicaciones, lo que se traduce en una atención más segura y eficiente para los pacientes.

EPLive 2026 constará de cuatro sesiones: casos de ablación de fibrilación auricular (FA), casos de ablación de taquicardia ventricular (TV), casos de cierre de la orejuela izquierda (OAI) y dispositivos, incluyendo tecnología novedosa. Las sesiones consisten en una combinación de casos en vivo y grabados de TCAI y algunos de los principales centros de electrofisiología en países de todo el mundo: Bélgica (AZ Sint-Jan Brugge; UZ Brussel), Canadá (Hospital General de Vancouver), Colombia (Centro Internacional de Arritmias de la Fundación Cardioinfantil), Italia (Centro Cardiológico Monzino) y Estados Unidos (Banner – University Medical Center Phoenix; Cleveland Clinic; Houston Methodist; Kansas City Heart Rhythm Institute; Massachusetts General; MedStar Health; Montefiore Einstein; Hospital Mt. Sinai; St. Bernard's Heart and Vascular Center; UC Health Center; UCLA Health; University of Pennsylvania; University of Texas Southwestern Medical Center).

La conferencia también se centrará en diversos objetivos, entre ellos:

Identificar procesos para reducir las complicaciones y promover medidas de seguridad para los pacientes durante la ablación de fibrilación auricular y otras arritmias cardíacas.

Demostrar comprensión de la evidencia y las guías más recientes en el manejo y tratamiento de arritmias con nuevas tecnologías.

Aplicar enfoques que aprovechen al máximo las nuevas tecnologías para optimizar los resultados clínicos.

Identificar procesos que puedan beneficiarse de la integración de nuevas tecnologías y promover procedimientos más seguros para los pacientes.

Identificar procesos para reducir las complicaciones y promover medidas de seguridad para los pacientes durante la extracción de cables de implantes de dispositivos cardíacos complejos.

Junto con el doctor Natale, EPLive contará con presentaciones de varios médicos de TCAI, incluidos los codirectores del curso, Amin Al-Ahmad, M.D., Luigi DiBiase, M.D. y Dhanunjaya "DJ" Lakkireddy, M.D., así como John Allison, M.D., Khaled Awad, M.D., Mohamed Bassiouny, M.D., David Burkhardt, M.D., David Burkland, M.D., Robert Canby, M.D., Joseph Gallinghouse, M.D., Rodney Horton, M.D., Patrick Hranitzky, M.D. y Jason Zagrodzky, M.D.

Los médicos recibirán un máximo de 14,5 horas de crédito de categoría 1 del Premio de Reconocimiento Médico (PRA) de la Asociación Médica Estadounidense (AMA) en la conferencia.

El Instituto de Arritmias Cardíacas de Texas alberga el centro de electrofisiología robótica líder en Norteamérica. Este centro de 6.700 metros cuadrados, inaugurado en 2019, cuenta con seis laboratorios de electrofisiología equipados con tecnología avanzada para el tratamiento de arritmias complejas. El equipo de médicos de renombre mundial del instituto conforma una de las mayores prácticas de electrofisiología en Estados Unidos, ofreciendo una experiencia, conocimientos y atención excepcionales.

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