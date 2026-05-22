St. David's Medical CenterのTexas Cardiac Arrhythmia Instituteが複雑な心臓不整脈に関する国際会議を開催

EPLive 2026 は、世界トップの心臓電気生理学専門家が集まる2日間の会議です。

オースティン・テキサス州, 2026年5月23日 /PRNewswire/ -- St. David's Medical Center の Texas Cardiac Arrhythmia Institute（TCAI）は、2026年5月28日から29日にかけて、複雑不整脈に関する第8回国際シンポジウムを開催します。2012年より隔年で開催されている EPLive は、複雑な心不整脈（心臓が不規則または異常なリズムで拍動する状態）の治療に関心を持つ医師、高度実践登録看護師、および関連医療従事者を対象とした、2日間の集中教育会議です。St. David's Medical Center の最先端電気生理学センターから、専門家の解説付きで中継されるライブ症例が、主要な教材として使用されます。

「EPLive 2026 は、世界の電気生理学コミュニティが一堂に会し、複雑な症例に基づく教育を通じてリアルタイムで学ぶ、またとない機会です」と、心臓電気生理学者であり、TCAI のエグゼクティブ・メディカル・ディレクター兼 EPLive コース・ディレクターである Andrea Natale 医学博士（F.H.R.S.、F.A.C.C.、F.E.S.C.）は述べています。「この分野における最も革新的な進歩を紹介するライブ手技と専門家による討議を組み合わせることで、世界中の患者さんの治療成績を改善するという目標のもと、専門家が日々の診療に直接活かせる、非常に実践的で影響力のある経験を提供します。」

心臓不整脈は、不整脈の発生源を標的とした手技によって治療されることが多いです。今年の EPLive では、心房細動（A Fib）と左心耳閉鎖術（LAAO）という2つの治療法を組み合わせ、脳卒中リスクの高い A Fib 患者さんに対して単一手技で行う、より効率的なアプローチに焦点を当てます。異常なリズムと脳卒中リスクの一般的な原因の両方に同時に対処することで、医師は複数の手技の必要性を減らし、手技時間を短縮し、合併症を減らすことができます。その結果、患者さんにとってより安全で効率的な治療が可能となります。

EPLive 2026 は、次の4つのセッションで構成されます。心房細動（A Fib）アブレーション症例、心室頻拍（VT）アブレーション症例、左心耳（LAA）閉鎖症例、および新技術を含むデバイスに関するセッションです。各セッションは、TCAI および世界各国の一流電気生理学センターから提供されたライブ症例と録画症例を組み合わせて構成されています。ベルギー（AZ Sint-Jan Brugge、UZ Brussel）、カナダ（Vancouver General Hospital）、コロンビア（International Arrhythmia Center at Cardioinfantil Foundation）、イタリア（Centro Cardiologico Monzino）、および米国（Banner – University Medical Center Phoenix、Cleveland Clinic、Houston Methodist、Kansas City Heart Rhythm Institute、Massachusetts General、MedStar Health、Montefiore Einstein、Mt. Sinai Hospital、St. Bernard's Heart and Vascular Center、UC Health Center、UCLA Health、University of Pennsylvania、University of Texas Southwestern Medical Center）です。

また、この会議では以下のような様々な目的にも焦点を当てます。

心房細動（A Fib）アブレーションやその他の心臓不整脈の際に、合併症を減らし患者さんの安全対策を促進するためのプロセスを特定すること。

不整脈管理と新技術を用いた治療における最新のエビデンスとガイドラインを理解していることを示すこと。

臨床成績を最適化するために、実証された新技術を最大限に活用するアプローチを適用すること。

新技術の統合によって恩恵を受け、患者さんにとってより安全な手技を促進できるプロセスを特定すること。

複雑な心臓デバイス埋め込み時のリード抜去において、合併症を減らし患者さんの安全対策を促進するためのプロセスを特定すること。

EPLive では、Natale 医師に加え、コース共同ディレクターの Amin Al-Ahmad 医学博士、Luigi DiBiase 医学博士、Dhanunjaya "DJ" Lakkireddy 医学博士、ならびに John Allison 医学博士、Khaled Awad 医学博士、Mohamed Bassiouny 医学博士、David Burkhardt 医学博士、David Burkland 医学博士、Robert Canby 医学博士、Joseph Gallinghouse 医学博士、Rodney Horton 医学博士、Patrick Hranitzky 医学博士、Jason Zagrodzky 医学博士など、複数の TCAI 医師によるプレゼンテーションが予定されています。

医師はこの会議において、最大14.5のAmerican Medical Association（AMA） Physician's Recognition Award（PRA）Category 1 Credit™ 時間を取得できます。

Texas Cardiac Arrhythmia Institute は、北米随一のロボット電気生理学センターを備えています。2019年にオープンしたこの72,000平方フィートのセンターには、複雑な不整脈治療のための高度な技術を備えた6つの電気生理学ラボがあります。当研究所の世界的に著名な医師チームは、米国最大級の電気生理学診療所の一つであり、比類ない経験、専門知識、そして卓越したケアを提供しています。

詳細については、EP-Live.comをご覧ください。

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center