Teksański Instytut Arytmii Serca przy Centrum Medycznym St. David's będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji poświęconej złożonym zaburzeniom rytmu serca

EPLive 2026 to dwudniowa konferencja gromadząca czołowych światowych ekspertów w dziedzinie elektrofizjologii serca.

AUSTIN (Teksas), 22 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) przy St. David's Medical Center będzie gospodarzem ósmego międzynarodowego sympozjum poświęconego złożonym zaburzeniom rytmu serca w dniach 28-29 maja 2026 roku. Konferencja EPLive 2026, organizowana co dwa lata od 2012 roku, jest intensywnym dwudniowym spotkaniem edukacyjnym przeznaczonym dla lekarzy, pielęgniarek dyplomowanych zaawansowanej praktyki oraz przedstawicieli zawodów medycznych wspomagających opiekę zdrowotną zainteresowanych leczeniem złożonych zaburzeń rytmu serca - schorzeń, które charakteryzują się nieregularnym lub nieprawidłowym rytmem serca. Transmitowane na żywo przypadki kliniczne, prezentowane wraz z komentarzem ekspertów z nowoczesnego Centrum Elektrofizjologii w St. David's Medical Center, będą stanowiły podstawowe narzędzie dydaktyczne.

„EPLive 2026 stanowi wyjątkową okazję dla światowej społeczności elektrofizjologicznej do wspólnego uczestnictwa w nauce w czasie rzeczywistym poprzez edukację opartą na złożonych przypadkach klinicznych" - powiedział Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., lekarz elektrofizjolog serca, wykonawczy dyrektor medyczny TCAI i dyrektor kursu EPLive. - Łącząc procedury wykonywane na żywo, prezentujące najbardziej innowacyjne osiągnięcia w tej dziedzinie, z ekspercką dyskusją, zapewniamy wysoce praktyczne i znaczące doświadczenie, które specjaliści mogą bezpośrednio wykorzystać w codziennej praktyce - w celu poprawy wyników leczenia pacjentów na całym świecie".

Zaburzenia rytmu serca są często leczone za pomocą procedur ukierunkowanych na źródło nieregularnego rytmu serca. W tym roku EPLive zaprezentuje bardziej usprawnione podejście, które łączy dwa rodzaje terapii - zabieg leczenia migotania przedsionków (A Fib) oraz zamknięcie uszka lewego przedsionka (LAAO) - w jednym zabiegu dla pacjentów z migotaniem przedsionków obciążonych podwyższonym ryzykiem udaru mózgu. Dzięki jednoczesnemu leczeniu zarówno nieprawidłowego rytmu serca, jak i częstego źródła ryzyka udaru, lekarze mogą ograniczyć potrzebę wykonywania wielu zabiegów, skracając czas procedur i zmniejszając liczbę powikłań, co przekłada się na bezpieczniejszą i bardziej efektywną opiekę nad pacjentami.

EPLive 2026 będzie obejmować cztery sesje: przypadki ablacji migotania przedsionków, przypadki ablacji częstoskurczu komorowego (VT), przypadki zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAA) oraz urządzenia, w tym nowe technologie. Sesje będą składały się z połączenia przypadków transmitowanych na żywo i nagranych wcześniej z TCAI oraz z niektórych czołowych ośrodków elektrofizjologii w krajach na całym świecie: w Belgii (AZ Sint-Jan Brugge; UZ Brussel), Kanadzie (Vancouver General Hospital), Kolumbii (International Arrhythmia Center at Cardioinfantil Foundation), we Włoszech (Centro Cardiologico Monzino) oraz Stanach Zjednoczonych (Banner - University Medical Center Phoenix; Cleveland Clinic; Houston Methodist; Kansas City Heart Rhythm Institute; Massachusetts General; MedStar Health; Montefiore Einstein; Mt. Sinai Hospital; St. Bernard's Heart and Vascular Center; UC Health Center; UCLA Health; University of Pennsylvania; University of Texas Southwestern Medical Center).

Konferencja będzie również koncentrować się na szeregu celów, w tym:

wskazywaniu procesów zmniejszających liczbę powikłań i wspierających środki bezpieczeństwa dla pacjentów podczas ablacji migotania przedsionków oraz innych zaburzeń rytmu serca,

prezentowaniu informacji o najnowszych dowodach naukowych i wytycznych dotyczących postępowania i leczenia zaburzeń rytmu serca z wykorzystaniem nowych technologii,

stosowaniu podejść najlepiej wykorzystujących prezentowane nowe technologie w celu optymalizacji wyników leczenia,

wskazywaniu procesów, w przypadku których włączenie nowych technologii może być korzystne, oraz propagowaniu bezpieczniejszych procedur dla pacjentów,

wskazywaniu procesów zmniejszających liczbę powikłań i wspierających stosowanie środków bezpieczeństwa dla pacjentów podczas skomplikowanych implantacji urządzeń kardiologicznych i ekstrakcji elektrod.

Obok dr. Natale podczas EPLive prezentacje wygłoszą również przedstawiciele TCAI, w tym dyrektorzy kursu Amin Al-Ahmad, M.D., Luigi DiBiase, M.D., i Dhanunjaya „DJ" Lakkireddy, M.D., a także John Allison, M.D., Khaled Awad, M.D., Mohamed Bassiouny, M.D., David Burkhardt, M.D., David Burkland, M.D., Robert Canby, M.D., Joseph Gallinghouse, M.D., Rodney Horton, M.D., Patrick Hranitzky, M.D. i Jason Zagrodzky, M.D.

Lekarze uczestniczący w konferencji będą mogli uzyskać maksymalnie 14,5 godziny w ramach akredytacji American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™.

Teksański Instytut Arytmii Serca dysponuje czołowym w Ameryce Północnej robotycznym centrum elektrofizjologii. Centrum o powierzchni ok. 6690 metrów kwadratowych, otwarte w 2019 roku, obejmuje sześć laboratoriów elektrofizjologii wyposażonych w zaawansowane technologie do leczenia złożonych zaburzeń rytmu serca. Zespół światowej sławy lekarzy instytutu tworzy jedną z największych praktyk elektrofizjologicznych w Stanach Zjednoczonych, zapewniając niezrównane doświadczenie, wiedzę specjalistyczną i wyjątkową opiekę.