Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute du St. David's Medical Center accueillera une conférence internationale sur les arythmies cardiaques complexes

EPLive 2026 est une conférence de deux jours qui attire les meilleurs experts mondiaux en électrophysiologie cardiaque.

AUSTIN, Texas, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du St. David's Medical Center organisera son huitième symposium international sur les arythmies complexes les 28 et 29 mai 2026. EPLive, qui a lieu tous les deux ans depuis 2012, est une réunion de formation intensive de deux jours destinée aux médecins, aux infirmières autorisées de pratique avancée et aux professionnels paramédicaux qui s'intéressent au traitement des arythmies cardiaques complexes, une condition dans laquelle le cœur bat avec un rythme irrégulier ou anormal. Des cas en direct, diffusés avec des commentaires d'experts depuis le centre d'électrophysiologie ultramoderne du St. David's Medical Center, serviront de principal outil d'enseignement.

"EPLive 2026 représente une occasion unique pour la communauté mondiale de l'électrophysiologie de se réunir et de s'engager dans un apprentissage en temps réel par le biais d'une formation complexe basée sur des cas ", a déclaré Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologiste cardiaque, directeur médical exécutif de TCAI et directeur du cours EPLive. "En combinant des procédures en direct présentant les avancées les plus innovantes dans le domaine avec des discussions d'experts, nous fournissons une expérience hautement pratique et impactante que les professionnels peuvent traduire directement dans leur pratique quotidienne - dans le but d'améliorer les résultats pour les patients dans le monde entier".

Les arythmies cardiaques sont souvent traitées par des procédures qui ciblent la source du rythme cardiaque irrégulier. Cette année, EPLive mettra en lumière une approche plus rationnelle qui combine deux traitements - la fibrillation auriculaire (A Fib) et l'occlusion de l'appendice auriculaire gauche (LAAO) - en une seule procédure pour les patients atteints de A Fib qui présentent un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral. En s'attaquant simultanément à l'anomalie du rythme et à une source commune de risque d'accident vasculaire cérébral, les médecins peuvent réduire la nécessité d'interventions multiples, raccourcir la durée des interventions et réduire les complications, ce qui se traduit par des soins plus sûrs et plus efficaces pour les patients.

EPLive 2026 comprendra quatre sessions : Les cas d'ablation de la fibrillation auriculaire, les cas d'ablation de la tachycardie ventriculaire (TV), les cas de fermeture de l'appendice auriculaire gauche (LAA) et les dispositifs, y compris les nouvelles technologies. Les sessions consistent en une combinaison de cas en direct et enregistrés par le TCAI et certains des meilleurs centres d'électrophysiologie dans les pays du monde entier : Belgique (AZ Sint-Jan Brugge ; UZ Brussel), Canada (Vancouver General Hospital), Colombie (International Arrhythmia Center at Cardioinfantil Foundation), Italie (Centro Cardiologico Monzino) et États-Unis (Banner - University Medical Center Phoenix ; Cleveland Clinic ; Houston Methodist ; Kansas City Heart Rhythm Institute ; Massachusetts General ; MedStar Health ; Montefiore Einstein ; Mt. Bernard's Heart and Vascular Center ; UC Health Center ; UCLA Health ; University of Pennsylvania ; University of Texas Southwestern Medical Center).

La conférence se concentrera également sur une série d'objectifs, notamment :

Identifier les processus permettant de réduire les complications et de promouvoir des mesures de sécurité pour les patients lors de l'ablation de la fibrillation auriculaire et d'autres arythmies cardiaques.

Démontrer une compréhension des dernières preuves et lignes directrices en matière de gestion de l'arythmie et de traitement avec les nouvelles technologies.

Appliquer des approches qui utilisent au mieux les nouvelles technologies démontrées pour optimiser les résultats cliniques.

Identifier les processus qui peuvent bénéficier de l'intégration des nouvelles technologies et promouvoir des procédures plus sûres pour les patients.

Identifier les processus permettant de réduire les complications et de promouvoir des mesures de sécurité pour les patients lors d'extractions de sondes d'implants cardiaques complexes.

Outre le Dr Natale, EPLive comprendra des présentations de plusieurs médecins du TCAI, dont les codirecteurs du cours, Amin Al-Ahmad, M.D., Luigi DiBiase, M.D., et Dhanunjaya "DJ" Lakkireddy, M.D., ainsi que John Allison, M.D., Khaled Awad, M.D., Mohamed Bassiouny, M.D., David Burkhardt, M.D., David Burkland, M.D., Robert Canby, M.D., Joseph Gallinghouse, M.D., Rodney Horton, M.D., Patrick Hranitzky, M.D., et Jason Zagrodzky, M.D.

Les médecins recevront un maximum de 14,5 American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™ heures lors de la conférence.

Le Texas Cardiac Arrhythmia Institute est le premier centre d'électrophysiologie robotique d'Amérique du Nord. Le centre de 72 000 pieds carrés, qui a ouvert ses portes en 2019, comprend six laboratoires d'électrophysiologie équipés d'une technologie de pointe pour le traitement des arythmies complexes. L'équipe de médecins de renommée mondiale de l'institut est l'une des plus grandes pratiques d'électrophysiologie aux États-Unis, offrant une expérience, une expertise et des soins exceptionnels.

Pour plus d'informations, consultez le site EP-Live.com.