由創紀錄的 24 億美元交易預訂量帶動，HCLTech 首季表現穩健

先進人工智能 (AI) 收益按年增長 62.1%，達 1.71 億美元；公司擬投資最多 350 億印度盧比，用於建設人工智能數據中心

紐約和印度諾伊達2026年7月15日 /美通社/ -- 全球頂尖科技公司 HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH) 今日公佈截至 2026 年 6 月 30 日止第一季財務業績。 美元收益錄得 36.5 億美元，按年增幅 3%；固定匯率收益按年則上升 2.6%。

HCLTech 行政總裁兼董事總經理 C Vijayakumar 表示：「我們創下歷來第一季淨新增預訂量新高，達 24 億美元；而先進人工智能業務按固定匯率計，按季增長 10.6%，按年增長 62.1%。 種種佳績，足見企業對我們的信賴，委以引領人工智能轉型的重任。 加上邊際利潤擴張所反映的營運效率，這股動力令我們深信，公司在中期的表現仍能繼續優於市場。」

服務收益增長主要受惠於資訊科技 (IT) 及商業服務的平穩表現，按固定匯率計按年上升 4.2%。 HCLSoftware 的年度經常性收益達 10.6 億美元，按固定匯率計按年上升 2%。 本季度先進人工智能收益為 1.71 億美元。 每位員工每年收益為 65,500 美元，按年上升 3.3%。

行業垂直領域方面，以公共服務表現最佳，按固定匯率計按年增長 12%；其次是零售及消費品，按固定匯率計按年增長 10.1%；科技與服務則按固定匯率計按年增長 7.3%。 地區表現方面，美國按固定匯率計按年增長 2.9%，歐洲則增長 0.1%。 世界其他地區按固定匯率計按年增長 10.8%。

HCLTech 亦宣佈計劃投資最多 350 億印度盧比（約 3.7 億美元），用於建設人工智能數據中心，並有潛力擴充至 50 兆瓦容量。 這項投資結合公司現有在人工智能數據中心設計、開發營運 (DevOps)、人工智能雲端營運及軟件組合方面的實力，構成真正全面整合的端到端業務。

HCLTech 宣佈本季每股股息為 12 印度盧比。 公司維持 2027 財政年度指引，固定匯率收益按年增長 1% 至 4%，固定匯率服務收益按年增長 1.5% 至 4.5%。 預計息稅前利潤 (EBIT) 利潤率將介乎 17.5% 至 18.5% 之間。

HCLTech 財務總監 Shiv Walia 說：「HCLTech 2027 財政年度第一季業績穩健，收益按年增長 13.9%，息稅前利潤按年增長 18.0%，淨收益按年增長 20.3%。 若撇除重組成本的影響，息稅前利潤率和淨收益利潤率分別為 17.5% 及 13.8%。」

重點先進人工智能合約成功案例：

一間環球科技龍頭企業擴大與 HCLTech 在 人工智能工廠 計劃上的合作，新增項目規模超過 1.8 億美元，用於興建人工智能數據中心。

計劃上的合作，新增項目規模超過 1.8 億美元，用於興建人工智能數據中心。 一間美國半導體龍頭企業採用 HCLTech 的 人工智能工程 解決方案，為新一代汽車研發先進的人工智能晶片。

解決方案，為新一代汽車研發先進的人工智能晶片。 一間歐洲製造商委託 HCLTech 為其新一代自主機械人開發導航軟件堆疊。 HCLTech 將運用其物理人工智能及智能產品工程能力，為產品提供核心導航邏輯、運動規劃及系統整合服務。

其他重點合約成功案例：

一間歐洲環球汽車製造商選用 HCLTech，推行大規模人工智能主導的網站可靠性工程 (SRE) 轉型項目，涵蓋工程、生產、商業及企業應用範疇。

一間財富 250 強 (Fortune 250) 半導體設備原始設備製造商 (OEM) 選用 HCLTech，加速其半導體工程及製造價值鏈的人工智能轉型。

此為 HCLSoftware 歷來數一數二規模最大的交易，一間美國科技服務公司選用 Actian Ingres，支援一間公共部門機構的物流營運應用系統。

HCLTech 連續第二年入選《時代》雜誌「全球最可持續發展公司」(TIME World's Most Sustainable Companies) 名單，並在專業服務類別中位列印度總部公司之首。 公司在 Sustainalytics 的環境、社會與管治 (ESG) 風險評級中，於 209 間資訊科技諮詢公司中排行第六。 公司連續兩年獲 MSCI 評為 AA（領導者）環境、社會與管治級別，以肯定其在商業道德及人力資本管理方面的優秀表現。

HCLTech 於 Extel 的 2026 年行政團隊排名中，榮登亞洲最受尊崇企業之列。 公司在科技、資訊科技服務、軟件及人工智能領域共取得 10 個前三名排名，當中六個更是第一名。

關於 HCLTech

HCLTech 是一家全球科技公司，在 60 個國家僱有超過 223,000 名員工，提供以人工智能、數碼、工程、雲端及軟件為核心的業界頂尖實力，並涵蓋廣泛的科技服務及產品組合。 我們與各主要垂直行業的客戶合作，為金融服務、製造業、生命科學及醫療保健、科技及服務、半導體、電訊及媒體、零售及消費品 (CPG)、流動及公共服務等領域，提供行業解決方案。 截至 2026 年 6 月底為止，12 個月的綜合收入總額達 148 億美元。 如欲了解我們如何為您加速業務發展，請瀏覽 hcltech.com。

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SOURCE HCLTech